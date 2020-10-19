В понедельник, 19 октября, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная выступила с заявлением о том, что Россия близка к пику по числу новых случаев заражения COVID-19. Согласно оперативным данным, за сутки в стране заболели 15 982 человека, умерли 72 больных.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Контроль

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Если весной, когда пандемия только начала распространяться, основное число заболевших приходилось на Москву, то сегодня большинство новых случаев фиксируется в регионах. Среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) наиболее быстрыми темпами вирус распространяется в Нижегородской (37 тыс. заболевших), Ульяновской (18,4 тыс. больных) и Саратовской (18,2 тыс. заразившихся) областях. Если присутствие Нижегородской области понятно — регион со значительным числом городского населения, для которого характерна более высокая социальная активность и частые массовые скопления людей, то нахождение в лидерах по округу Ульяновской и Саратовской областей может быть связано с менее эффективной системой здравоохранения. При этом можно заметить, что в многонациональных республиках Поволжья (Татария, Башкирия) заболеваемость ниже, чем в целом по стране. Например, Башкирия находится по этому показателю на 44-м месте в стране, хотя по численности населения этот регион занимает 7-е место в России. Казалось бы, и число заболевших должно быть выше, тем более что столица республики — Уфа — крупный миллионный город. Татария по этому показателю и вовсе на 58-ом месте — всего 7,8 тыс. заболевших с начала эпидемии. Возможно, некоторую роль здесь играет консерватизм местного населения, накладывает отпечаток на модель поведения граждан исламский фактор, что может препятствовать распространению вируса.

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Okb1.ru Иммунологический отдел клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) Свердловской областной клинической больницы №1

Несколько иная тенденция проявляется по показателям смертности. На первом месте в ПФО также Нижегородская область (660 жертв эпидемии), а вот на втором месте — Пермский край (350 умерших), на третьем месте Самарская область — 231 погибший в результате заражения COVID-19. Вероятно, это тоже может свидетельствовать об имеющихся проблемах в системе региональной медицины. В крупных многонациональных республиках показатели смертности существенно ниже. В Татарстане за весь период эпидемии умерли 103 человека, в Башкирии — только 47. Конечно, столь низкие цифры могут вызывать сомнение у многих наблюдателей, да и у федерального центра, но пока мы не слышали, чтобы эти цифры официально оспаривались.

Низкая смертность от пандемии в Татарии и Башкирии прямо коррелирует и высокими расходами данных регионов на медицину. Башкирия находится на первом месте в ПФО по исполнению расходов бюджета (по абсолютным цифрам) и на шестом месте по этому показателю в России, а Татарстан, соответственно на втором месте в округе и на восьмом в стране. Если же брать процент исполнения расходов бюджета на медицину, то здесь лидером является Кировская область (1-е место в ПФО и 6-е в России). В топ-10 регионов России вошли также Башкирия (8-е место) и Нижегородская область (10-е место).

Однако по росту расходов на здравоохранение по сравнению с 2019 г. эти субъекты существенно уступают Саратовской области (расходы по сравнению с 2019 г. выросли на 319, а также Республике Мордовия (рост на 259%) и Кировской области (рост на 257%). Но столь существенный рост в данных регионах может говорить и о том, что в предыдущие годы система здравоохранения в этих субъектах хронически недофинансировалась.

Представитель центра развития региональной политики Михаил Белый отмечает:

«Пандемия коронавирусной инфекции стала той самой лакмусовой бумажкой, которая продемонстрировала истинную готовность регионов к условиям форс-мажора. На деле оказалось, что вместо здравоохранения как такового многие территории имеют изношенную ещё с советских времен инфраструктуру, остро нуждающуюся в квалифицированных кадрах. Фактически на сегодняшний день мало кто из регионов может похвастаться эффективно работающей системой здравоохранения. Регионами с благополучными показателями освоения бюджета на здравоохранение остаются Татарстан и Башкортостан, что, на мой взгляд, красноречиво свидетельствует о более высоком качестве управления системой здравоохранения в этих республиках.

Надо признать, что нынешние высокие потери среди населения от коронавируса связаны во многом с тем, что систему здравоохранения все последние годы активно «оптимизировали». В итоге в относительно благополучном положении сегодня оказались те регионы, чьи лидеры сумели следовать собственной парадигме, в основе которой — идея народосбережения».

Kraszdrav.ru Инфекционный госпиталь Красноярской межрайонной клинической больницы

Преодоление пандемии невозможно без квалифицированной и массовой медицинской помощи, поэтому важнейшим направлением политики в сфере здравоохранения в текущем году стало открытие объектов, предназначенных для борьбы с COVID-19. Так, самостоятельно, за счёт средств регионального бюджета строит стационарные госпитали Башкирия. Один из них построен в рекордно короткие сроки, за 55 дней, другой будет возведён к зиме рядом со Стерлитамаком. К весне следующего года должен быть открыт госпиталь на 400 мест в Елшанке (Саратовская область).

Проблема номер один для губернаторского корпуса сейчас — это ковид. Задача центра в этих условиях обеспечить прозрачную фиксацию статистики, иначе это вызывает скепсис в обществе, опасения и кривотолки.

От эффективности противодействия ковиду региональных администраций будут зависеть и оценки их работы со стороны Центра. У губернаторов было достаточно времени для того, чтобы подготовится ко второй волне ковида и создать необходимый запас койко-мест. К сожалению, далеко не во всех регионах ситуация одинакова. Понятно, что субъекты федерации, сумевшие построить по одному-два ковидных госпиталя, имеют больше преимуществ. Федеральному центру в этих условиях придется давать больше денег на борьбу с пандемией, которая станет существенной статьей расходов региональных бюджетов на 2021 г.

Следует ожидать роста федеральных траншей и региональных расходов на медицину, строительства новых медицинских учреждений инфекционного профиля, а также принятия административных мер, направленных на снижение масштабов эпидемии и её социально-экономических последствий.

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