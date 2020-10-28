В 2020 году большинство регионов столкнулись с существенными финансовыми проблемами, что не дало им возможности вкладывать необходимый объём средств в развитие социальной сферы и инфраструктуры. В этой ситуации ключевым фактором, позволяющим региональным руководителям находить возможность для решения комплекса социально-экономических задач, стала инвестиционная политика.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По объёму инвестиций в основной капитал в Приволжском федеральном округе лидируют Татария и Башкирия. Однако единственным субъектом в округе, который демонстрирует рост инвестиций на протяжении двух последних лет, является Башкирия. Для остальных регионов характерно скачкообразное развитие — успешные годы сменяют неудачные и наоборот, что может говорить об отсутствии у большинства субъектов последовательной стратегии привлечения инвестиций. Наибольший прирост инвестиций в 1-м квартале 2020 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, демонстрирует Ульяновская область — 103%, но это связано с крайне неудачным для области 2019 годом. В абсолютных цифрах показатели привлеченных инвестиций этого региона невелики — только 15,82 млрд рублей (для сравнения у Татарии — 91,05 млрд рублей).

На фоне сокращения доходной части региональных бюджетов ПФО и низкого индекса промышленного производства в ряде регионов (Нижегородская, Ульяновская, Самарская области и т. д.) показатель инвестиций — не главный, но значимый маркер, позволяющий региональным властям проводить политику развития (а не выживания), а также амортизировать негативные экономические последствия ковид.

По параметрам инвестиций Татария и Башкирия, имеющие мощных лоббистов, в лидерах ПФО. Также в положительном аспекте можно отметить Оренбургскую и Ульяновскую область, сумевших нарастить объём инвестиций.

Group32.ru Роман Коломойцев

Глава мониторинго-экспертного центра «Группа 32» Роман Коломойцев полагает, что общая картина инвестиционной̆ активности в регионах России пока не выстраивается:

«Создается впечатление, что эффективной и планомерной инвестиционной политики в большинстве регионов страны не выработано».

Существенное влияние на инвестиционную привлекательность оказывает кредитоспособность регионов. Согласно международному агентству Fitch Ratings, собственная кредитоспособность шести российских регионов, включая Татарию и Башкирию, оценивается выше, чем у суверена — Российской Федерации. То есть эти регионы обладают максимально высокой оценкой устойчивости к долговой нагрузке. К схожим выводам приходят аналитики рейтингового агентства РА «Эксперт». Максимальной кредитоспособностью в России они наделяют Ямало-Ненецкий автономный округ и Татарстан. Довольно устойчивыми являются также позиции Башкирии. Симптоматично, что, в отличии от мнения Fitch Ratings, аналитики РА «Эксперт» в число 20 регионов с наиболее высоким уровнем финансовой надёжности не включают Москву и Санкт-Петербург.

Аналитик Арсен Шаяхметов полагает, что стабильный кредитный рейтинг в кризисное время особенно важен — есть возможность для манёвра при стимулировании экономики.