Уфа, 16 декабря, 2020, 22:41 — ИА Регнум. На прошедшей неделе, 8−11 декабря, в Уфе состоялось масштабное мероприятие — Международная неделя бизнеса. Форум проходил как в режиме «онлайн», так и при очном присутствии участников. Если в первый день акцент был сделан на развитие бизнеса в странах ШОС и БРИКС, то в последующем обсуждались проблемы развития туризма, защиты бизнеса и развития экономических процессов в период после окончания пандемии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Не только красочные витрины

Тяжёлая эпидемиологическая ситуация привела к тому, что в 2020 г. в России были отменены два крупнейших ежегодных экономических мероприятия — Российский инвестиционный форум в Сочи и Петербургский международный экономический форум. Именно в рамках этих событий регионы имели возможность презентовать собственный потенциал, заключались значительная часть соглашений с инвесторами. Отмена столь значимых мероприятий поставила под угрозу срыва заключение многих инвестиционных контрактов, что заставило губернаторов и правительства субъектов искать новые пути выстраивания взаимодействия с бизнесом в условиях пандемии. Башкирия оказалась одним из пионеров в этом направлении. Уже 28 апреля, в самый разгар эпидемии, в Уфе прошёл первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии», который объединил политиков, учёных и экспертов из 25 стран мира, которые обсудили перспективы восстановления экономики после пандемии. Кроме того, форумы, направленные на привлечение в регион крупного бизнеса, проходили в Саратове («Территория бизнеса — территория жизни»), Брянске («Бизнес-прорыв: от идеи до экспорта»), Липецкой области (онлайн-форум «Малый бизнес. Перезагрузка») и ряде других субъектов.

Как отмечает кандидат политических наук, руководитель компании «СемёновКонсалтинг» Александр Семёнов в условиях падения бюджетных доходов вопрос притока инвестиций приобретает для регионов особую значимость:

«Фактически, работа с крупными инвесторами позволяет регионам оставаться на плаву. В этих условиях региональные власти используют самые разные способы привлечения инвестиций. Один из распространенных приемов — проведение форумов, массовых мероприятий, своего рода бизнес-ярмарки, которые призваны продемонстрировать все возможности площадок. Однако сейчас это срабатывает далеко не всегда: бизнес взрослеет и не кидается только на красочные витрины. Поэтому регионам гораздо целесообразнее разработать конкретный портфель предложений — какие льготы и преференции может получить игрок, если примет решение все же войти в тот или иной регион».

Эксперт полагает, что посредством форумов, конференций и выставок регионы демонстрируют собственную привлекательность для бизнеса, имеют возможность презентовать оказываемые меры поддержки.