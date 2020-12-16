Инвестор стал придирчив к регионам: мнение
Уфа, 16 декабря, 2020, 22:41 — ИА Регнум. На прошедшей неделе, 8−11 декабря, в Уфе состоялось масштабное мероприятие — Международная неделя бизнеса. Форум проходил как в режиме «онлайн», так и при очном присутствии участников. Если в первый день акцент был сделан на развитие бизнеса в странах ШОС и БРИКС, то в последующем обсуждались проблемы развития туризма, защиты бизнеса и развития экономических процессов в период после окончания пандемии.
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Не только красочные витрины
Тяжёлая эпидемиологическая ситуация привела к тому, что в 2020 г. в России были отменены два крупнейших ежегодных экономических мероприятия — Российский инвестиционный форум в Сочи и Петербургский международный экономический форум. Именно в рамках этих событий регионы имели возможность презентовать собственный потенциал, заключались значительная часть соглашений с инвесторами. Отмена столь значимых мероприятий поставила под угрозу срыва заключение многих инвестиционных контрактов, что заставило губернаторов и правительства субъектов искать новые пути выстраивания взаимодействия с бизнесом в условиях пандемии. Башкирия оказалась одним из пионеров в этом направлении. Уже 28 апреля, в самый разгар эпидемии, в Уфе прошёл первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии», который объединил политиков, учёных и экспертов из 25 стран мира, которые обсудили перспективы восстановления экономики после пандемии. Кроме того, форумы, направленные на привлечение в регион крупного бизнеса, проходили в Саратове («Территория бизнеса — территория жизни»), Брянске («Бизнес-прорыв: от идеи до экспорта»), Липецкой области (онлайн-форум «Малый бизнес. Перезагрузка») и ряде других субъектов.
Как отмечает кандидат политических наук, руководитель компании «СемёновКонсалтинг» Александр Семёнов в условиях падения бюджетных доходов вопрос притока инвестиций приобретает для регионов особую значимость:
Эксперт полагает, что посредством форумов, конференций и выставок регионы демонстрируют собственную привлекательность для бизнеса, имеют возможность презентовать оказываемые меры поддержки.
Пандемия инвестиций?
Насколько эффективными являются усилия регионов, наглядно свидетельствуют данные Росстата по итогам десяти месяцев текущего года. Они показывают, что общий объём инвестиций в России несколько уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 95,9%. Однако несмотря на сложную ситуацию, ряду регионов не только удаётся сохранить высокий темп инвестиционной привлекательности, но и нарастить показатели по сравнению с прошлым годом. Так, среди регионов, которым удалось привлечь инвестиций более чем на 100 млрд руб., на 28% выросли инвестиционные показатели Ставропольского края, на 24% — Хабаровского, на 22% — Ямало-Ненецкого автономного округа, на 20% — Ростовской области, на 14% — Дагестана, на 12% — Липецкой области. Среди регионов Приволжского федерального округа ситуация чуть хуже, и здесь прирост демонстрирует Башкирия (104%). Рост имеется также у Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и Пензенской области, но он достигнут за счёт низких показателей прошлого года и в абсолютных цифрах невелик.
По объёму привлечённых средств лидирует Татария — 367 млрд руб., но инвестиционная привлекательность этой республики несколько снизилась — 93,2% от показателя прошлого года. Среди регионов ПФО, сумевших привлечь инвестиций более чем на 100 млрд руб. (Башкирия, Татария, Пермский край, Нижегородская, Самарская и Оренбургская области), все кроме Башкирии демонстрируют спад по сравнению с прошлым годом.
Как отмечает главный редактор ИА «Национальный Эксперт», кандидат экономических наук Михаил Белый, сейчас, в период очередного тяжелейшего экономического кризиса, между регионами обострилась конкуренция за привлечение инвесторов.
Пандемия заставила бизнес более внимательно смотреть на те регионы, которые привлекательны для вложения средств. На первый план выходит не только возможность представить красивый проект, но и конкретные меры поддержки бизнеса, которые смогла представить региональная администрация.