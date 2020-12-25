



Александр Горбаруков ИА REGNUM Атлант

Сразу три субъекта ПФО попали в рейтинг топ-10 регионов по борьбе с COVID-19, который регулярно публикует Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Это больше, чем представительство любого другого федерального округа. Эксперты отметили эффективность противоэпидемических норм, принятых в Самарской области, Мордовии и Татарии. Действительно, статистика показывает, что в некоторых регионах ПФО заболеваемость существенно ниже, чем в некоторых субъектах Центра или Северо-Запада России. Значит ли это, что регионы Поволжья задают тренд в борьбе с распространением пандемии? Всё далеко не так однозначно.

Тренд №1. Борьба с ковидом как фактор успешности региональной власти

Уже сейчас очевидно, что развитие системы здравоохранения в регионах ПФО в 2021 г. будет определяться глубиной распространения эпидемии COVID-19. В конце 2020 г. лидером по числу заболевших является Нижегородская область (более 60 тыс. человек), которая также лидирует по числу умерших как в абсолютных (1350 человек), так и в относительных цифрах. Не лучше ситуация в Ульяновской области, где заболевших меньше в два раза (более 30 тыс. человек), но при этом по численности населения этот регион уступает Нижегородской области в 2,6 раза. В Пермском крае заболевших не так много, но удручают показатели смертности (31,4 смертей на 100 тыс. населения).

Более благополучная ситуация в многонациональных республиках Поволжья. В большинстве из них количество заболевших относительно небольшое, равно как и число умерших. Самые низкие показатели смертности в Башкирии (но при этом количество заболевших довольно значительно, хотя и население в республике самое большое в округе — 4 млн человек). Также среди лидеров Татария, Марий Эл и Мордовия. Если показатели Мордовии и Марий Эл можно связать с маленькой численностью населения этих субъектов, то в случае с Татарией и Башкирией налицо определённые управленческие результаты. Не случайно эти субъекты в числе тех, к которым и у Минздрава России нет серьёзных текущих претензий.

Главный риск состоит в том, что в случае негативного сценария развития пандемии у ряда субъектов просто не будет возможности направлять необходимые средства на борьбу с другими заболеваниями. Регионы ПФО сталкиваются с тем, что необходимо строительство новых инфекционных больниц (либо увеличение числа койко-мест для заражённых в уже имеющихся лечебных учреждениях), нужны социальные инструменты поддержки врачей и младшего медицинского персонала, меры административного характера, призванные сдержать взрывной характер распространения COVID-19. Фактически такой алгоритм является универсальным, и ряд субъектов (Башкирия, Татария) стараются его реализовывать, но социально-экономический статус других регионов порой не позволяет планировать такие меры без серьёзной финансовой поддержки центра.

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Тренд №2. Социально-экономическое расслоение регионов

Пандемия, серьезно ударившая по региональным бюджетам, привела к тому, что в России растёт неравенство между регионами. Это неравенство фиксируется уже много лет, но медицинский и социально-экономический кризис существенно ее усугубляет. Директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков отмечает:

«В рамках ПФО имеет место значительная дифференциация темпов экономического роста. Отдельные регионы сделали рывок, однако в других регионах экономический рост минимален. В целом 2020 г. стал очень тяжелым: выросла безработица, снизились инвестиции, имели место экологические протесты (Башкирия, Пермь). В целом падение экономики можно ожидать на уровне 6−10%, а может быть, и выше. Регионы будут биться за выполнение нацпроектов, что ляжет на них дополнительным бременем, так как дефицит бюджетов регионов будет нарастать».

Сложности в развитии регионов ПФО отмечает и политолог Алина Жестовская, которая полагает, что «ничего важнее и значительнее, чем обнищание населения в регионах ПФО в 2020 г., не случилось».