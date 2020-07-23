13 сентября, в Единый день голосования, в четырех субъектах Приволжского федерального округа состоятся выборы региональных руководителей. Новых руководителей изберут в Пермском крае и в Чувашии, где выборы будут досрочные. Причём в обоих регионах губернаторами могут стать политики, ранее связанные с оппозиционными партиями. В Татарии и Пензенской области пройдут плановые выборы, у действующих глав регионов заканчивается срок полномочий.

Иван Шилов ИА REGNUM

Существенный интерес представляют выборы в Прикамье, ведь в качестве врио губернатора в Пермском крае выступает бывший «яблочник» Дмитрий Махонин. В 2016 году Д. Махонин возглавлял список партии Григория Явлинского на выборах в Государственную думу, но сегодня идти на губернаторские выборы как кандидат от «Яблока» не решился. Фактически именно под Д. Махонина в регионе было изменено избирательное законодательство — ранее на выборы губернатора края здесь могли выдвигаться только представители политических партий, но весной этого года местный парламент разрешил практику самовыдвижения, чем и воспользовался нынешний врио главы региона.

В Перми непростые элиты, договорится с ними сложно, да и в команде Д. Махонина есть свои проблемы с политтехнологами. К тому же хотя «Единая Россия» не выставила своего кандидата (и даже формально поддержала Д. Махонина), пока не до конца понятно, как новому руководителю края удастся найти общий язык с партией, которая контролирует местный парламент. Конкурентами действующего врио станут представители партий парламентской оппозиции. Все они работают в регионе, но за исключением баллотировавшегося на пост мэра Перми Александра Репина («Справедливая Россия») не имеют стабильного опыта участия в крупных избирательных кампаниях.

В отличии от Пермского края в Чувашии число претендентов на пост губернатора довольно велико. На данный момент на высшую должность в регионе претендуют 12 человек. Фаворитом избирательной кампании считается врио главы республики Олег Николаев. О. Николаев пришёл в республику на смену Михаилу Игнатьеву (ныне покойному), который был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента.

Kremlin.ru Олег Николаев назначен врио Главы Чувашии, 29 января 2020 года

Врио главы Чувашии О. Николаев был назначен до пандемии, когда планы на ротацию губернаторов у центра, очевидно, были иные. Конкурентов у О. Николаева нет, но есть риск протестного голосования. В списке кандидатов (все, кроме Николаева, выглядят как номинальные или технические) — уже 12 человек. Вероятно, это делается для недопущения риска протестного голосования. Имеющаяся социология показывает, что проблем с избранием у О. Николаева быть не должно, однако миссия этого руководителя в регионе выражена не явно, что может создать риск формирования «бесцветного губернатора» непосредственно в период многолетней работы.

В течении долгого времени О. Николаев был связан со «Справедливой Россией», но на выборы, подобно своему коллеге из Пермского края, идёт самовыдвиженцем, которого поддерживает «Единая Россия», так же как и в Пермском крае не выдвинувшая своего кандидата.

« В Чувашии выборам предшествовали уникальные события — руководивший почти 10 лет республикой М. Игнатьев был внезапно уволен в связи с утратой доверия, неожиданно подал в суд на Владимира Путина, но скоропостижно скончался от коронавируса. Избрание О. Николаева, по мнению Кремля, призвано политически гармонизировать ситуацию в регионе», — полагает научный сотрудник Башкирской академии государственной службы и управления Арсен Шаяхметов.

Сложность для нового руководителя Чувашии создаёт и то, что одновременно с губернаторскими в республике состоятся выборы в муниципальные органы власти. В частности, в городское собрание столицы региона Чебоксар. Эксперты сходятся во мнении, что фаворитом здесь будет «Единая Россия». Это ставит вопрос о том, как губернатору, входящему в состав Высшего политсовета «Справедливой России», удастся выстроить взаимодействие с конкурирующей партией, которая контролирует депутатский корпус — как на уровне республики, так и в муниципалитетах.

Kremlin.ru Рустам Минниханов

Выборы в Татарстане — одном из наиболее развитых регионов не только в ПФО, но и в России — пока проходят в камерной обстановке. ЦИК республики зарегистрировал пять кандидатов. Помимо действующего главы республики Рустама Минниханова, которого поддержала «Единая Россия», в избирательной кампании примут участие руководители региональных отделений «Справедливой России» и ЛДПР. А вот местные коммунисты отказались участвовать в выборах, посчитав это бесперспективным. Ещё одного кандидата — представителя партии «Парнас», шедшего самовыдвиженцем, — местный ЦИК регистрировать отказался. Составить конкуренцию кандидатам от парламентских партий должны кандидаты «Коммунистов России» и «Партии Роста». Представитель последней является депутатом республиканского парламента, и его перспективы представляются чуть более высокими.

Президент Татарстана Р. Минниханов пользуется поддержкой элит Казани и имеет репутацию эффективного руководителя. Характерно, что в постпоправочный период в Казани решили вообще забыть об электоральной повестке: неучастие в выборах представителя КПРФ снижает и без того невысокий градус политической конкуренции в республике. Думается, это казанское решение в Москве было воспринято критично, однако Казань всегда стремится демонстрировать желание расширения своих полномочий.

«В каждом регионе голосованию будет сопутствовать свой бэкграунд, но везде исход выборов уже сейчас практически очевиден. В Татарстане абсолютная ясность и электоральная стабильность — там, бесспорно, будет избран Р. Минниханов, уже оформившийся новый региональный тяжеловес», — считает Арсен Шаяхметов.

Так же как и в Татарстане, очередные, в срок, губернаторские выборы состоятся в Пензенской области. Долгое время эксперты считали местного губернатора Ивана Белозерцева «хромой уткой», и поддержка его кандидатуры Владимиром Путиным стала до некоторой степени неожиданной.

Выборы глав регионов выступают в роли маркера. Характерно, что в Пензенской области центр так и не решился отправить в отставку действующего губернатора, дав возможность А. Белозерцеву переизбраться. Здесь явно прослеживается консервативная тактика и нежелание Москвы рисковать.

В итоге Белозерцева поддержала «Единая Россия». О своём желании участвовать в выборах, помимо него, заявили представители парламентских партий, а также кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Тем не менее избирательная кампания в области пока идёт вяло. Действующий губернатор старается использовать социальные сети, встречаться с людьми, а вот его конкуренты пока не проявляют должной активности.

Kremlin.ru Иван Белозерцев

Общественно-политическая ситуация в регионах ПФО стабильная, политический ландшафт в период COVID-19 продемонстрировал скорее склонность к пассивности. И центр, и региональные власти не заинтересованы в актуализации политического дискурса, к тому же чувствуется усталость населения после поправок к Конституции. Это дает основания для низких прогнозов явки на региональных выборах в этом году.

«Выборы глав регионов демонстрируют некоторый кризис партийной системы. Почти нигде представители парламентской оппозиции не могут составить конкуренцию кандидатам, которых выдвинул Кремль. Поэтому прослеживается желание центра посредством выборов обновить не только состав губернаторского корпуса, но и партийную принадлежность глав регионов, стимулировать рост новых политических сил и появление новых имён. Однако кейсы Чувашии и Пермского края показывают, что кандидаты, ранее связанные с оппозиционными партиями, стремятся дистанцироваться от своих бывших коллег и предпочитают идти самовыдвиженцами», — отмечает политолог Николай Евдокимов.

За год до выборов в Государственную думу это рождает вопрос о том, кто может прийти на смену нынешней оппозиции в парламенте. Слева экспертами порой называются «Коммунисты России» как возможный преемник КПРФ, справа можно ожидать усиления позиций «Партии Роста», проявляет активность новый партийный проект «Новые люди», поддерживаемый центром. Но если «Партия Роста» потенциально представляет интерес ещё и потому, что опирается на предпринимательское сообщество, наиболее пострадавшее в период распространения пандемии новой коронавирусной инфекции, то перспективы «Новых людей» пока туманны. Партии не удаётся закрепиться в регионах, рядовые граждане о ней ничего не знают, а идеологическая доктрина или хотя бы политическая программа новой партии весьма туманны. В пользу «Партии Роста» говорит также то, что это единственная из непарламентских партий, которая на выборах 2016 года увеличила число поданных за неё голосов по сравнению с предшествующими думскими выборами, пусть и только на 0,5%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа избирательной комиссии

Среди тех регионов, где «Партия Роста» может потенциально себя показать в ближайшее время, — Башкирия. Как отмечает Николай Евдокимов, «в регионе выстроена жесткая вертикаль управления».

«Глава республики Радий Хабиров не склонен давать возможность играть в политику представителям партий системной оппозиции, которые и сами ведут себя крайне пассивно. Поэтому нельзя исключать, что в преддверии следующих думских выборов произойдёт смена как значительной части депутатского корпуса, так и общее обновление политического ландшафта региона.