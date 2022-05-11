Дмитрий Горбунов
Последние публикации
«Бизнес-ипотека» от «Сбербанка»: чем опасна программа для бизнеса
Пока на Россию в целом и банковскую систему в частности обрушиваются беспрецедентные санкции западных правительств и компаний, стоит оглянуться назад и оценить, как эта банковская система относилась к российскому бизнесу до санкционного удара, отключения от SWIFT и множества других...
11 мая 2022
«Стройка века» в Ленобласти началась с хаоса: жители достучались до власти
Строительство газового мегапроекта — комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге — сулит Ленинградской области не только многомиллиардные поступления в бюджет, но и ухудшение качества жизни местного населения. Жители Усть-Луги и...
11 декабря 2021
На улицах Петербурга пешеходов мало, автомобильный трафик скромный — фото
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге днем 1 апреля опустился до 3,5 баллов, следует из данных сервиса «Яндекса». Это означает, что большинство жителей находятся дома, в то же время немало и тех, кто покинул свои жилища с той или иной целью. Как убедился корреспондент ИА REGNUM, на улицах Северной...
1 апреля 2020
Оборона государства против элитной недвижимости: «Ригелю» ищут покупателя
О том, что АО «Аккумуляторный завод «Ригель» может быть продано, говорят уже не первый год. Предприятие находится в перспективном для застройки месте — на улице Профессора Попова. Сегодня стоимость квадратного метра квартир в этом районе составляет порядка 200−350 тыс. рублей. Однако раньше руки у...
13 декабря 2019
Ситуативные и системные: эксперты перечислили главные риски Беглова
Грядущие выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года. Отставка бывшего градоначальника Георгия Полтавченко и назначение в качестве врио губернатора Александра Беглова на дату единого голосования никак не повлияли. Согласно опросу, проведенному Институтом региональной...
20 февраля 2019
Власти Петербурга вручили блокадникам памятные подачки
Некоторые подарки бывают такими, что их лучше вообще не дарить. Некоторые речи — такими, что их лучше не произносить. Некоторые артисты — такими, что лучше не петь. Некоторые книги… и так далее. О том, как поздравили чиновники Петербурга жителей блокадного Ленинграда с 75-летней годовщиной снятия...
7 февраля 2019
В Петербурге чиновники поучили блокадников и подарили им «Марсианку»
— гласят правила торговой сети. Этот сертификат, вполне уместный в качестве ни к чему не обязывающего подарка приятелям, коллегам или сотрудникам, расстроил блокадницу больше всего. Она восприняла его как подачку. …Наша собеседница в целом довольно эмоционально отреагировала на состоявшееся в...
5 февраля 2019
Конфликт в Петербурге: ничего личного, только рейдерский захват бизнеса
За развитием конфликта между совладельцами многомиллиардного бизнеса Александром Терентьевым и Виктором Прокопцовым Петербург следит уже больше двух лет. Экс-партнеры делят группу компаний «Петербургские отели», в которую входят гостиницы и отели в центре города и другие объекты недвижимости. В...
12 октября 2018
АНО «Роскачество» на страже интересов отечественного потребителя
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Российская система качества» учреждена правительством РФ в 2015 году. Организация исследует качество продукции или услуг, проводит их добровольную сертификацию и по ее результатам присваивает национальный «Знак качества», оператором которого она является...
27 июля 2018
Богатые тоже не платят: долги по ЖКХ в элитном жилье Петербурга
Тарифы ЖКХ уже который год остаются наболевшей темой для жителей Северной столицы. Притом неважно, живут ли они в «хрущевке» или элитной новостройке, вопросы к управляющим компаниям или правлению ТСЖ возникают у всех. Только весной 2018 года в жилищную инспекцию города поступило более 3000...
11 июля 2018
Итоги выборов для Мурманска: конфликты притушены, отставка отменяется?
Окончания выборов президента ждали с нетерпением не только участники выборов, но и большое количество людей, так или иначе связанных с федеральной и региональной властью. Президент уже сказал, что вопросами переформатирования правительства он будет заниматься после инаугурации в мае. Кроме...
19 марта 2018
Смог над Мончегорском: когда молчание — не золото
В этом году город Мончегорск (Мурманская область) уже не первый раз накрывает смогом, рукотворным туманом, в основном состоящим из выбросов Кольской ГМК, подразделения «Норильского никеля». Наиболее сильный смог был накануне женского праздника, с 5-го по 7-е марта, пик пришелся на предпраздничный...
11 марта 2018
Добыча криптовалюты в Арктике
На прошлой неделе, 15 февраля, заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко посоветовал майнерам начать строить фермы криптовалют на Кольском полуострове. Этот экзотический способ попытки стать миллионером на добывании денег из воздуха сейчас популярен среди многих, в основном молодых...
21 февраля 2018
Рыбный передел на Северо-Западе?
Федеральная Антимонопольная служба предъявила претензии Мурманской группе компании ФЭСТ в незаконном контроле иностранным гражданином. Группа ФЭСТ образована из компаний «Эридан», «Стрелец», «Таурус». По данным «Коммерсанта», ФАС считает, что компании были под контролем иностранного инвестора —...
31 января 2018
В Кандалакше (Мурманская область) митинговали
Сегодня, 27 января, в Кандалакше Мурманской области состоялся митинг собственников квартир с индивидуальным отоплением, требующих прекратить взымать оплату за тепло в квартирах, где центральное отопление отключено и жилье обогревается электричеством. Читайте также: Митинг в Кандалакше, и не...
27 января 2018
Нездоровая политическая активность в Коми
После смены полпреда в декабре 2017 года среди политической тусовки Северо-Западного федерального округа много обсуждалось, пришел ли Беглов заменить Полтавченко в Петербурге или у него иные цели. Петербургские политики в очередной раз муссировали тему ухода Полтавченко, а в других областях ждали...
25 января 2018
Митинг в Кандалакше, и не предвыборный
История В начале 2000-х годов около 2000 собственников квартир в Мурманской области стали владельцами систем автономного электрического отопления (с отключением от системы центрального отопления). Около 600 таких квартир находится в г. Кандалакше, также владельцы подобных систем проживают в городах...
25 января 2018
Профессиональные союзы: Золотая жила профессиональных больных
В начале сентября 2017 года сотрудники транспортной полиции и Росгвардии задержали представителя Российского профсоюза докеров (РПД) морского порта Санкт-Петербурга. По данным полиции, он предлагал своим коллегам по работе в порту за «вознаграждение» обеспечить получение медицинских заключений...
15 декабря 2017
Путин и рыбак
Одним из самых ярких моментов пресс-конференции Владимира Путина было выступление перед президентом предпринимателя из Мурманска, аккредитовавшегося на мероприятие в качестве журналиста. Он рассказал главе государства о невесёлом состоянии дел в рыбной отрасли, о цене на рыбу и распределении квот...
14 декабря 2017
Новый музей блокады Ленинграда: «супрематизм» или уроки немецкого?
В День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября, в манеже Конюшенного ведомства в центре Петербурга будут подведены итоги международного архитектурно-градостроительного конкурса на разработку Концепции планировочного и объемно-пространственного решения Музейно-выставочного комплекса «Обороны и...
8 сентября 2017