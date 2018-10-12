За развитием конфликта между совладельцами многомиллиардного бизнеса Александром Терентьевым и Виктором Прокопцовым Петербург следит уже больше двух лет. Экс-партнеры делят группу компаний «Петербургские отели», в которую входят гостиницы и отели в центре города и другие объекты недвижимости. В начале октября в деле появилась новая глава — с неожиданными поворотами и при участии вымышленных персонажей.

Иван Шилов ИА REGNUM Звонок

Александр Терентьев — создатель и совладелец нескольких организаций: ООО «Петербургские отели», ООО «ТП-Инвест», ООО «Уютный дом», ООО «Отель Амбассадор» и ряда других. Виктор Прокопцов на протяжении почти десяти лет был наемным работником в компаниях Терентьева, но с начала 2000-х стал соучредителем большинства из них и на сегодняшний день является обладателем порядка 40% долей в общем бизнесе.

Конфликт между партнерами разгорелся в середине 2016 года.

Бизнесмены начали раздел имущества, принадлежащего совместным компаниям. Но разойтись мирно не удалось. Виктор Прокопцов принялся активно атаковать своего бывшего работодателя и партнера: инициировал различные судебные процессы и подал многочисленные заявления в правоохранительные органы о якобы мошеннических действиях со стороны Терентьева. Дело о конфликте бывших партнеров усилиями Прокопцова разрастается и направлено на достижение единственной цели — завладеть большей долей доходного бизнеса.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Делёж бизнеса

21 сентября 2017 года по заявлению Виктора Прокопцова было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». По словам Прокопцова, в марте 2017 года некий гражданин Павлов подал в Невский районный суд Петербурга исковое заявление на имя Прокопцова. В заявлении говорилось, что Прокопцов должен выплатить Павлову долг в размере около 360 млн рублей. Обоснованием служили договор займа и расписка в получении суммы от 7 декабря 2015 года, якобы подписанные Прокопцовым.

В ходе рассмотрения иска выяснилось, что договор поддельный, и Прокопцов подписи на этих документах не оставлял. Далее стало известно, что гражданин Павлов — фактически вымышленный герой: несмотря на то, что иск подан от имени реально существующего человека, паспорт и подписи его были подделаны.

По информации источников, следствие не так давно установило личность мошенника, и к Терентьеву ни Павлов, ни обвиняемый не имеют никакого отношения. Очевидно, что претензия Прокопцова изначально была задумана как показательное выступление, ведь отсудить что-то по поддельным документам невозможно, а значит, и бояться было нечего.

Дело, заведенное в следственном управлении по Невскому району, было вскоре передано в главное следственное управление по Петербургу и Ленобласти. Следователь, в производстве которого находится дело по настоящее время, постановил привлечь Александра Терентьева в качестве обвиняемого. В основании обвинений лежат показания Романа Шабанова-Иванова.

Уголовное дело

Раньше Шабанов-Иванов был личным и семейным юристом Терентьева, но в процессе разбирательств между партнерами перебежал к Прокопцову, прихватив с собой ценные сведения с противоположной стороны. Сейчас Шабанов-Иванов утверждает, что подложный иск от «выдуманного» Павлова был подан с руки Терентьева с целью наложить арест на имущество Прокопцова и завладеть им.

Вторит этой версии и экс-адвокат Терентьева Марина Медисабаль, которая сразу после увольнения (из-за того, что проиграла все суды) тут же начала сама передавать информацию Прокопцову и показания, удобные Прокопцову. Сейчас, как свидетель, ссылается она на слова Шабанова-Иванова, и непонятно, почему такие показания воспринимаются следствием как прямое, а не косвенное доказательство.

История ждала своего продолжения ровно год. И вот в сентябре 2018 года Прокопцов подал иск на сумму в 19 млн рублей, который складывался из компенсации морального вреда 3 млн рублей, 1 млн рублей — услуги юристов и 15 млн рублей убытков. Подтверждений убытков и услуг адвокатов Прокопцов не предоставил, но следователь принял иск. И ходатайствовал о наложении ареста на имущество Терентьева, а именно на 60% долей уставного капитала организаций «Отель Амбассадор» и «Балтик клуб отель» — общей стоимостью около 2 млрд рублей.

Любопытно, что следствие также считало необходимым запретить Терентьеву вносить изменения в ЕГРЮЛ обоих обществ. Все тот же Шабанов-Иванов по сей день является генеральным директором ООО «Асбассадор» и юрисконсультом с неприлично высокой зарплатой в ООО «Балтик клуб отель». Иск о наложении ареста возник именно после того, как Терентьев выиграл в арбитражном процессе дело о признании полномочия Шабанова-Иванова недействительными. То есть, иными словами, иск был подан, чтобы воспрепятствовать смене директора или вмешаться в ведение хозяйственной деятельности, что делать запрещено.

George Hodan Иск в суд

2 октября суд постановил удовлетворить ходатайство следователя в полном объеме требований. Адвокат Александра Терентьева Ирина Дементьева убеждена, что права ее подзащитного были серьезно нарушены:

«Во-первых, до суда Терентьев не знал об иске и признании его гражданским ответчиком. Во-вторых, иск на 19 млн несоразмерен с номинальной стоимостью арестованного имущества, которое доходит до 2 млрд рублей. В-третьих, наказание по 159 статье УК предусматривает штраф до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет либо без такового. Терентьев имеет постоянный источник дохода в виде заработной платы 300 тысяч рублей ежемесячно — значит, суд мог обязать его выплатить около 11 млн. Как мы видим, суммы несоразмерны», — приводит подсчеты адвокат.

Наказание, которое должен понести Терентьев, волшебным образом выгодно исключительно Прокопцову и его команде. Из всего имущества, которым располагает обвиняемый (как юридическое, так и как физическое лицо), «выбор» пал именно на те доли, которыми не прочь завладеть Прокопцов. Таким образом, с помощью уголовного дела «потерпевший» не только оставляет на ключевых позициях своего ставленника Шабанова-Иванова, но и приближает момент безраздельного контроля над бизнесом. Попытка осуществить рейдерский захват, не иначе.

В настоящее время постановление суда по аресту обжалуется в апелляционном порядке. Защита планирует добиться прекращения уголовного преследования и снятия абсурдных обвинений.