Грядущие выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года. Отставка бывшего градоначальника Георгия Полтавченко и назначение в качестве врио губернатора Александра Беглова на дату единого голосования никак не повлияли.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

Согласно опросу, проведенному Институтом региональной экспертизы, большинство специалистов полагают, что Беглов будет участвовать в борьбе за власть в городе. Таким образом, он становится первым кандидатом на должность губернатора. Вероятнее всего, Беглов будет самовыдвиженцем, а не представителем от «Единой России» в этой гонке. Отмечается, что в таком случае он воспользуется поддержкой ряда фракций и общественных платформ.

По словам руководителя аналитического центра «ПолитГен» Ярослава Игнатовского, у врио губернатора есть некоторые риски, которые следует разделить на две группы: «ситуативные» и «системные».

К группе «ситуативных» он относит те инциденты, которые могут вызвать эмоциональный всплеск у населения, как, например, ситуация с рухнувшими перекрытиями в ИТМО на минувшей неделе. Или, что еще более серьезно, погодные условия — снег, который шел всю зиму, показал слабые стороны хозяйственных структур мегаполиса. По словам Игнатовского, они находятся в весьма запущенном состоянии. Все эти проблемы копились на протяжении многих лет, но вскрылись только сейчас.

Что же касается «системных» рисков, то здесь стоит отметить, что Беглову пока не удалось по-настоящему объединить местные элиты. Это проявляется в желании ряда политиков ослабить команду чиновника.

«Видно невооруженным глазом, что идет заказная кампания против врио губернатора Санкт-Петербурга, далеко не только со стороны оппозиции», — приводятся слова эксперта на сайте Института региональной экспертизы.

Эксперт не оставил в стороне влияние на общественное мнение Алексея Навального, который будет прикладывать «все усилия к тому, чтобы на федеральном уровне прозвучал тезис — выборы нелегитимны». Игнатовский пришел к выводу, что на уровне муниципалитетов у оппозиции сейчас гораздо больше шансов на успех, нежели, скажем, пять лет назад.

Власть не может опуститься до уровня так называемого «досрочного голосования» и фальсификаций. Безусловно, при этом риск протестных акций существенно увеличивается, именно поэтому, по его мнению, должна быть избрана совершенно другая стратегия по отношению к этой силе.

Игнатовский признает, что Беглову удалось собрать достаточно сильную команду, куда вошли довольно крупные игроки.

«Эта команда может многого добиться, но ей надо дать время, чтобы разобраться, дать ей возможность поработать. Разобраться с теми проблемами, которые не решались годами», — подчеркнул аналитик.

Для Игнатовского очевидно, что сейчас Беглову необходимо «попасть в запросы избирателей». Это запрос ориентирован на более эффективную власть, которая должна что-то поменять в городе, имея в арсенале четкий план. При этом Игнатовский констатировал, что сильных конкурентов у Беглова сейчас нет. Поэтому он прогнозирует достаточно предсказуемый сценарий осенней избирательной кампании.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Врио губернатора Петербурга столкнется с серьезными системными рисками в ходе избирательной кампании. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог Владимир Васильев. По его мнению, эти риски могут являться продолжением ситуаций, которые наблюдались на выборах 2018 года в различных регионах страны.

«Когда общее протестное настроение выражалось в немотивированном голосовании против определенной персоны просто потому, что она представляет власть или «Единую Россию». Я считаю, что риск достаточно серьезный для Беглова, но преодолимый, как показало избрание Олега Кожемяко в Приморье», — сказал Васильев.

Заметим, петербургский парламент уже принял закон, который разрешил самовыдвиженцам участвовать в выборах городского главы, что многие наблюдатели связали с желанием Беглова отказаться от бренда «Единой России» на выборах осенью 2019 года. Владимир Васильев полагает, что Беглов осознаёт эти риски и достаточно адекватно их оценивает, в связи с чем его действия в последние месяцы направлены на их ликвидацию, на завоевание доверия населения. Так, политолог считает, что Беглов достаточно решительно поступил, уволив нескольких глав районов из-за провальной уборки города от снега, когда городское хозяйство продемонстрировало тотальную запущенность и неготовность к бушующей стихии.

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«Увольнение нескольких глав районов — это методы радикальные. Но снежная история является показательно иррациональной. Когда снег не убирают вовремя, в этом обвиняют власть. Но я объездил порядка сорока стран, был во всех цивилизованных городах, где выпадает снег, и нигде его вовремя не убирают. По простой экономической причине: это невозможно. Можно создать парк техники, которая будет убирать быстро, но это серьезно обделит все остальные статьи городского бюджета», — заметил Васильев.

Он считает, что в целом команде Беглова на данном этапе следует верно оценивать риски, предвидеть их, при этом, на его взгляд, просчитать действия оппонентов Беглова не так сложно. Он указывает, что врио губернатора будут противостоять не только региональные политические фигуры, но и федеральные.

«Петербург, в силу федеральной значимости, будет некоторым полигоном для общероссийской оппозиции на этих выборах, где она постарается отыграть ситуацию. Город будет полигоном не только местных оппозиционеров, но и всероссийских», — указывает Васильев.

Добавим, Александр Беглов уже прокомментировал желание московских оппозиционеров помочь петербургским единомышленникам кампанией на муниципальных выборах, которые тоже состоятся 8 сентября. Беглов назвал их «вороньём», которое стремится поучить петербуржцев, как жить и управлять городом, и не допустить этого он считает своим долгом.

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Владимир Васильев признаёт, что опасность для Александра Беглова может крыться и в стане «своих» единороссов, региональных или федеральных политических игроков, но считает это обычным явлением.

«Здесь мы можем говорить о внутривидовой конкуренции, она тоже есть, но, на мой взгляд, она менее опасна, чем общероссийские протестные настроения, которые могут показательно сосредоточиться в Петербурге», — заключил он.

Kremlin.ru Александр Беглов (слева) и Георгий Полтавченко

В то же время аналитик Института региональной экспертизы Кирилл Воронин считает, что главная проблема заключается даже не столько в избирателях, сколько в борьбе элит, которая сейчас разгорается в Петербурге.

«Картинка, которую рисуют ведущие телеграм-каналы страны, не имеет ничего общего с реальным положением дел в Санкт-Петербурге. Видно, что фигуру Александра Беглова стараются мифологизировать, приписывая ему то, что он не делал или не говорил. Видна вирусность этой информации, и понятно, что за ней стоят определенные заказчики. Но это и есть главный риск самой избирательной кампании», — подчеркнул он.

Но Воронин все же выразил надежду на фактор времени и на то, что у Беглова есть еще ресурсы, чтобы исправить ошибки и придать своей деятельности более серьезный характер.

Между тем не все опрошенные наблюдатели выражают такой оптимизм. Так, ведущий аналитик Института региональной экспертизы Александр Жвалев предположил, что на высочайших уровнях рассматривается возможность замены Беглова на другого человека «от власти». Несмотря на это, собеседник утверждает, что, скорее всего, подобная информация может распространяться лишь на уровне слухов.

Жвалев заключил, что отсутствие конкурентов у Беглова вполне очевидно, ведь большинство из вероятных кандидатов в губернаторы практически неизвестны простым горожанам, что дает понять, что сейчас у Петербурга просто-напросто нет никаких альтернатив нынешнему врио губернатора.