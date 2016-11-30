В начале сентября 2017 года сотрудники транспортной полиции и Росгвардии задержали представителя Российского профсоюза докеров (РПД) морского порта Санкт-Петербурга. По данным полиции, он предлагал своим коллегам по работе в порту за «вознаграждение» обеспечить получение медицинских заключений, позволяющих гарантированно оформить профзаболевание. Задержание было проведено в момент передачи денег. Подозреваемый занимает руководящую должность в Российском профсоюзе докеров и является одним из влиятельных его членов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Работникам порта предлагалась очень простая схема: оформление за взятку профзаболевания в обмен на вступление в профсоюз. В схеме участвовал ряд медицинских учреждений Санкт-Петербурга. По версии следствия, платить приходилось как здоровым, так и по-настоящему больным работникам.

В случае признания работника временно нетрудоспособным он получает выплату от государства в размере до 290 тысяч рублей. После работник имел право на бесплатное санаторно-курортное лечение, компенсацию проезда во время отпуска и другие льготы. Если перевести все это в денежный эквивалент, то на одного человека с профзаболеванием государство может потратить от 290 тысяч до 1 млн рублей в год в виде различных выплат на лечение, проезд, организацию прохождения профкомиссий и другие блага. Конечно, эти цифры сложно назвать экономической диверсией. Но если учесть, какое количество профбольных было заявлено за последние годы, то итоговая сумма получается внушительная. По оценке председателя Российского профсоюза докеров Василия Козаренко, через первичную организацию профбольных за последнюю пару лет было оформлено до 150 человек.

Кроме того, работнику, оформившему профзаболевание, положена крупная выплата от предприятия, размер которой, в зависимости от того, что прописано в коллективном договоре, может достигать нескольких окладов.

Однако самый большой ущерб как государство, так и компании получали из-за потери трудоспособных, обученных и подготовленных кадров.

Порт

Вся эта история невольно дискредитировала самих докеров, особенно тех, кто входит в РПД, и тех, кто реально имеет профессиональные заболевания и нуждается в лечении. Разразившийся скандал стал причиной ужесточения медицинского контроля и усложнения для них прохождения медкомиссии. Кроме того, вскрытие фактов получения взятки представителем профсоюза и подделки медицинских документов неизбежно повлечет за собой проверку ранее оформленных заключений о профзаболеваниях и временной нетрудоспособности. В настоящее время Северо-Западный следственный комитет на транспорте проводит активные следственные действия, массово обыскивая медицинские учреждения и изымая сотни личных дел членов профсоюзов докеров.

Дискредитировано и само понятие «профессиональная солидарность». Когда работников профсоюза ловят на взятках за оформление профзаболеваний, то о какой профессиональной защите может идти речь? Да и в политическом плане репутация профсоюзов теперь подпорчена. Получается, что объявляя себя «авангардом сознательного рабочего движения», руководство РПД просто решало свои личные финансовые вопросы.

Безусловно, сегодня процесс получения статуса «профбольного» весьма сложен и забюрократизирован. Но вместо того, чтобы реально отстаивать права работников и добиваться повышения прозрачности процедуры, сотрудники РПД использовали несовершенство государственного механизма для собственного обогащения. Вместо борьбы с коррупцией сами участвовали в сомнительных с точки зрения закона схемах.

Напомним, что по закону статья УК «Предложение посредничества во взяточничестве» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Больничная палата

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский профсоюз докеров был создан в 1992 году. Он входит в состав Международной федерации транспортных рабочих. Федерация была создана в 1896 году в Лондоне, там же находится ее штаб-квартира. В федерацию, по её собственным данным, входят 781 организация из 155 стран мира, в которых трудятся 4,6 миллиона рабочих.

Эксперты отмечают, что в последние годы численность и влиятельность некогда значимого Российского профсоюза докеров идет на убыль. Глава организации Василий Козаренко в конце прошлого года рассказал, что за 2016 год организацию покинули около 1000 докеров. Некоторые из них стали членами других профсоюзных организаций. Наблюдатели связывают исход докеров с неэффективной работой руководителей профсоюза, в частности, во время конфликтных ситуаций во Владивостоке и Петербурге.