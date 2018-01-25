После смены полпреда в декабре 2017 года среди политической тусовки Северо-Западного федерального округа много обсуждалось, пришел ли Беглов заменить Полтавченко в Петербурге или у него иные цели.

Kremlin.ru Александр Беглов

Петербургские политики в очередной раз муссировали тему ухода Полтавченко, а в других областях ждали, что полпред займется отставками губернаторов в других регионах, поскольку округ не простой и только в прошлом и позапрошлом годах в округе поменяли губернаторов в шести областях из одиннадцати, входящих в округ.

Поэтому первый визит в Коми породил многочисленные слухи как в самой республике, так и за её пределами о причинах визита именно в этот регион.

Несмотря на то, что визит был ознакомительный, о чём сам Беглов сразу же по прилёте и заявил, в небольшой политической тусовке Коми сразу начали искать подоплёку этого визита. Не успел Беглов вернуться в Петербург, а «политологи» и «эксперты» из интернета начали выдвигать свои версии. Версии выдвигались настолько активно и рьяно, что попали в ряд СМИ и телеграм-каналы с федеральной повесткой.

Так, местный телеграм-канал из Коми «Маньпупунёрские вести» транслировал версию о том, что «по результатам визита полпреда президента Александра Беглова в Республику Коми главным проигравшим оказалась его же заместитель Любовь Совершаева». По мнению авторов, «Республика Коми была выбрана для визита не случайно. Совершаева хотела выставить в негативном свете главу Республики Коми. Даже программа была сформирована с прицелом получить негатив от населения и острые вопросы по отношению к Гапликову».

Эту версию подхватили местные и федеральные телеграм-каналы и достаточно активно её транслировали в течение дня. В противовес этой версии появилось несколько замечаний в телеграм-каналах, освещающих политическую жизнь северных регионов и СЗФО.

Так, достаточно информированный канал «Прицел «Авроры» считает, что «в аппаратно-медийных играх с целью выдавить кого-либо с должности опасно использовать тему «не справляется». Если кто-то двигает тезис «Совершаева не справляется», то блокирует возможность нового её назначения… Тем более что ни одной конкретной ошибки Совершаевой вроде никто пока не предъявлял». По мысли авторов канала, «полпред Александр Беглов пока входит в курс дела, скорее всего, будет объезжать территории, но основное внимание — на контроль нездоровой активности на территории Питера».

Ему вторит канал «Капитан Арктика»:

"Во-первых, надо напомнить, что первый визит полпреда — ознакомительный… По его результатам ждать отставок или наград не стоит. Во-вторых, судить о том, кто из чиновников полпредства потерял влияние или приобрёл, только по одному визиту полпреда в регион — крайне примитивно. В-третьих, у тов. Гапликова большие проблемы по исполнению майских указов президента, да и вообще с социалкой не очень… Ну, и в-четвёртых. Перемены в арктических регионах СЗФО будут. В течение этого года точно. И Коми — один из регионов, где их можно ожидать».

В районной прессе Республики Коми визит подавался исключительно в благожелательных тонах, а в описании приезда полпреда доминировали восторженные тона, куда визитёр заглядывал, во что пытался играть с детьми и его слова о восхищении «национальным согласием» в республике.

Вместе с тем отметим, что социальная напряженность в Республики Коми достаточно высока. В регионе слишком много нерешённых социальных проблем, в том числе и по выплатам зарплаты. Непонятный референдум о переносе столицы из Сыктывкара в Ухту также не добавил уверенности, что политическое пространство в республике контролируется.

Так, наследие в округе Беглову досталось большое и хлопотное, и сохранить свою прежнюю линию работы в тени событий, как прежде в ЦФО, ему уже вряд ли удастся.