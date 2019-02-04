Власти Петроградского района Санкт-Петербурга поучаствовали в праздновании 75-й годовщины полного снятия вражеской блокады Ленинграда. Некоторые блокадники Петроградки, получив поздравления и подарки от высокопоставленных персон, остались от них в недоумении.

ИА REGNUM Подарочный набор блокадникам

Собеседница ИА REGNUM, жительница блокадного Ленинграда (она просила не называть ее имени), была приглашена 4 февраля в здание администрации Петроградского района для вручения в торжественной обстановке памятного знака «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Пожилая женщина первым делом озадачилась, почему чествование блокадников Петроградской стороны власти района устроили аж через восемь дней после юбилейной даты, а не накануне памятного для всех ленинградцев дня 27 января или сразу же после него. Но приглашение она приняла.

ИА REGNUM Поздравление с юбилейной датой

Дорога на Большую Монетную улицу, д. 17−19, где находится администрация, стала для блокадников нелегким испытанием. Как и по всему Петербургу, улицы Петроградского района тут и там завалены снегом, а на тротуарах, даже если их успели почистить от снега, образовалась опасная наледь. Чем грозит падение на ней для пожилых людей, никому объяснять не надо.

ИА REGNUM Каменноостровский проспект, 04.02.19

ИА REGNUM Наледь на улицах Петроградской стороны, 04.02.19

Реальной угрозой могут быть и сосульки, которых, в силу архитектуры Петроградки, здесь бывает особенно много. Отметим, что в конце января в Петроградском районе нашлось наибольшее количество замечаний в связи с наличием наледи и снега на кровлях домов, причем некоторые опасные зоны не имели ограждений, сообщали тогда в Смольном.

ИА REGNUM Ограждения на Большой Монетной улице, 04.02.19

ИА REGNUM Уборка снега у здания администрации Петроградского района, 04.02.19

ИА REGNUM Подходы к зданию администрации Петроградского района, 04.02.19

Кое-как добравшись до здания администрации, пространство перед которым, конечно же, было расчищено, наша собеседница заняла свое место в зале. Перед собравшимися ветеранами выступили председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и глава районной администрации Иван Громов.

«Блокада — рубеж нашей совести, точка отсчета духовных координат каждого ленинградца-петербуржца. Блокадное поколение никогда не станет для нас далеким. Мы никогда не позволим забыть эти 900 дней и 22 тысячи часов преодоления смерти», — приводит слова спикера на вчерашней церемонии аппарат Заксобрания Петербурга.

ИА REGNUM Памятная открытка в честь Дня снятия блокады

Блокаднице речи представителей власти показались весьма формальными. Ее особенно удивило, что со сцены живым свидетелям блокады не видевшие ее люди указывали, как блокадники должны рассказывать об этих страшных событиях своим внукам и правнукам, будто те сами не понимают, как это делать — и делают уже многие годы.

«Как пляски детей перед взрослыми людьми», — сказала нам блокадница о своём впечатлении от выступлений чиновников.

После этого защитникам и жителям блокадного Ленинграда, ветеранам тыла, проживающим на Петроградской стороне, вручали памятные знаки в честь юбилея Ленинградской победы, поименно вызывая собравшихся из зала. В нём было порядка 150 приглашенных, и церемония растянулась не менее чем на час. Вместе со знаками ветеранам вручали скромный букетик цветов и подарочный набор, но о нём — чуть позже.

ИА REGNUM Букет, вручавшийся блокадникам

После церемонии на сцену вышли с музыкальными номерами приглашенные артисты. Впрочем, содержание и качество их выступления можно оценить по тому факту, что люди быстро стали расходиться. Уже минут через пятьдесят «ни одного пальто на вешалке не осталось», вспоминает блокадница.

Возле вестибюля к ней подошёл один из организаторов и спросил, понравился ли ей праздник. Женщина ответила, что пели довольно плохо, но, главное, исполняли те песни, которые сами блокадники уже не знают. Этот факт у многих пожилых людей вызвал раздражение, поделилась блокадница. На эти слова организатор недовольно фыркнула и ушла, ничего не ответив.

ИА REGNUM Подарочный набор блокадникам

А теперь о подарках. Среди них — книга Ю.Н. Антонова «Хроники блокадной жизни. Взгляд с Петроградской стороны».

ИА REGNUM Книга «Хроники блокадной жизни. Взгляд с Петроградской стороны»

Книга — с предисловием всё того же Вячеслава Макарова, ведь Петроградский район, на территории которого он служил в Военно-космической академии им. Можайского, неофициально считается в Петербурге его политической «вотчиной».

ИА REGNUM Предисловие Вячеслава Макарова

Книга издана специально к юбилейной дате и даже напечатана на Петроградской стороне. Тираж, как указано, 500 экземпляров (запомним эту цифру).

ИА REGNUM Выходные данные книги «Хроники блокадной жизни. Взгляд с Петроградской стороны»

Собеседница ИА REGNUM отметила, что было странно получить такой подарок человеку, пережившему эти события и до сих пор помнящему их трагические подробности. Блокадница сказала, что пролистала книгу, успев пока посмотреть в основном иллюстрации. Подборка фотографий её неприятно удивила.

Она помнит блокаду как сложное и тяжелое время, однако даже тогда люди жили и трудились, а выстоять им помогали в том числе светлые моменты (например, радиопередачи). По словам блокадницы, выбранные для книги снимки показывают то время как исключительно беспросветное, «будто в таких условиях люди не жили».

Судя по тому, как она говорила об этой книге, ей пришлось вновь столкнуться с тяжёлыми воспоминаниями о годах блокады…

ИА REGNUM Книга о блокаде

Также в состав подарка блокадникам входила 200-граммовая коробка шоколадных конфет «Марсианка» с игривым слоганом «Неземное шоколадное удовольствие». Судя по сайту интернет-магазина «Озон», стоимость таких конфет московского производства — всего 52 рубля. Понятно, что цена при оптовой закупке — еще ниже.

ИА REGNUM Коробка конфет «Марсианка»

Наконец, в праздничный набор был включен подарочный сертификат торговой сети «Перекрёсток» на сумму 1000 рублей. У него есть срок действия, и сходить с ним в супермаркет можно только один раз.

«Приобретение товаров с помощью денежных сертификатов можно делать однократно, т. е. при совершении покупки номинал денежных сертификатов списывается полностью независимо от стоимости», — гласят правила торговой сети.

ИА REGNUM Сертификат сети «Перекрёсток»

Этот сертификат, вполне уместный в качестве ни к чему не обязывающего подарка приятелям, коллегам или сотрудникам, расстроил блокадницу больше всего. Она восприняла его как подачку.

…Наша собеседница в целом довольно эмоционально отреагировала на состоявшееся в понедельник мероприятие, и после него была, мягко говоря, в расстроенных чувствах. Наверное, не стоит списывать это на ее возраст или настроение. Причины были в другом.

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ИА REGNUM Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

В пресс-службе администрации Петроградского района корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в районе проживает 1952 ветерана — защитника или жителя блокадного Ленинграда (то есть тиража книги о блокаде на всех не хватит? — прим. ред.). Собрать их всех одновременно в преддверии юбилейной даты не представляется возможным, уверены чиновники.

«Мы их начинаем поздравлять с юбилейной датой, собирая несколько раз в неделю. Это очень длинная процедура — представляете, две тысячи человек — надо каждого наградить медалью(имеется в виду памятный знак, — прим. ред.), вручить цветы и так далее.

Пока каждый выйдет со своего места в зале… Им очень утомительно сидеть и ждать друг друга, поэтому стараемся награждать группами.

Мы их делим по муниципальным образованиям: одно муниципальное образование на два или даже три вечера, вместе с ними организовываем и награждаем», — рассказали в пресс-службе.

«Это только «ходячие» блокадники (хоть и некорректно так говорить), они уже все пожилые, это те, которые дошли… У нас еще будут в четверг и в пятницу последние награждения. Они идут примерно с 26 января и до 8 февраля. Мы также награждали в Доме ветеранов, в Доме ветеранов сцены вручали эти медали — и на дому, это будет на протяжении всего февраля», — добавили в администрации Петроградского района.

Там не смогли назвать точного количества блокадников, которых собирали 4 февраля: «Собираем примерно по 100, по 200 человек».

По словам районных чиновников, блокадники получают в подарок «либо сладкий набор, либо какой-то сувенир». О сертификате торговой сети нам ничего пояснить не смогли, при этом власти отнюдь не считают подарок, вручаемый блокадникам, «символическим», добавляя, что он оплачивался и районной властью, и муниципальными образованиями.

А после церемонии — «концерт обязательно, не просто так пришли», подтвердили сценарий в пресс-службе. «Артисты для них поют. Нельзя сказать, что это долго, но это красиво и торжественно», — уверены в администрации Петроградского района.

Напомним, что в честь 75-й годовщины полного снятия блокады власти Санкт-Петербурга выплатили ветеранам и блокадникам единовременную помощь в размере 7 тысяч рублей.

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