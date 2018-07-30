Тарифы ЖКХ уже который год остаются наболевшей темой для жителей Северной столицы. Притом неважно, живут ли они в «хрущевке» или элитной новостройке, вопросы к управляющим компаниям или правлению ТСЖ возникают у всех. Только весной 2018 года в жилищную инспекцию города поступило более 3000 обращений, связанных с эксплуатацией многоквартирных домов, из них более 1000 граждан пожаловались на повышение квартплаты. У управляющих компаний своя правда. Долги населения только в Фонд капитального ремонта в Санкт-Петербурге в 2017 году превысили 1 млрд рублей. Общая задолженность перед поставщиками услуг — более 3 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за ЖКХ

Ежегодно у судебных приставов скапливается до 100 000 исполнительных листов по взысканию долгов по ЖКХ. И задолженность далеко не всегда возникает у бедных слоев населения, активно не платят и жители элитных квартир. У них схемы обхода оплаты ЖКХ куда изощреннее, в общей структуре задолженности таких «клиентов» до 20%, а задолженность, как правило, набегает гораздо быстрее.

Тарифы ЖКХ складываются из минимального набора обязательных услуг. Эти тарифы устанавливаются городскими монополистами и размещаются на сайте Администрации Петербурга. Обычно ресурсы (вода, отопление) оплачиваются по существующим в регионе тарифам, а услуги по электроснабжению, телефонии и интернет-связи — по отдельным счетам поставщиков на основании договоров. Перечень остальных услуг могут обсуждать собственники дома на общем собрании ТСЖ, и в этом перечне как раз отражаются все различия для пользователей типовых и элитных квартир. Да и площади общего пользования в элитном жилье гораздо больше в пересчете на одного человека — плотность заселения элитного дома меньше, а сам дом — просторнее.

Плата за ЖКХ

По данным Knight Frank, средняя стоимость 1 квадратного метра элитной недвижимости составляет 350 000 рублей. Спросом в Петербурге пользуются квартиры от 120 до 200 м2. Те, кто готов выложить за свое жилье от 40 млн рублей, должны быть готовы к оплате ЖКХ по высоким тарифам.

Отличия в величине элитной квартплаты между разными комплексами могут доходить до 20% в зависимости от типа предлагаемых услуг (охрана, сауна, фитнес-центр, бильярд, прачечная, детский сад, автостоянка и многое другое).

Как не платят богатые?

Отличаются и способы «неуплаты» за услуги ЖКХ у богатых и бедных петербуржцев. Рядового петербуржца быстро переселят в менее просторную квартиру за неуплату 250 000 рублей, но богатые спокойно живут с более весомыми долгами. Справедливость, впрочем, настигает и миллионеров.

В 2011 году жильцов элитного дома на Петровском острове в Петербурге отключили от электричества. Среди них была и олимпийская чемпионка Оксана Казакова. Владелец квартиры на Крестовском острове, на пр. Динамо, 23, накопил в 2012 году более 170 тыс. рублей долгов за газ и порядка 270 тыс. рублей за электричество. После отключения электричества он подключил его самовольно. Взыскивать долги поставщики услуг приехали с представителями прессы. В 2017 году поставщикам пришлось отключить газ жителю дома в Парголовском переулке, который за два года не заплатил более 100 тыс. рублей. В год сбытовые компании отключают порядка 20 обеспеченных должников, но эти данные, как правило, в СМИ не попадают, а разборки с ТСЖ по масштабам сравнимы с корпоративными конфликтами.

Рычагов давления на ТСЖ у богатых владельцев недвижимости куда больше. Жильцы редко интересуются тем, кто является «мажоритарным» владельцем в доме. Любой собственник в зависимости от своего помещения может иметь дифференцированный тариф: например, для собственников коммерческих и некоммерческих помещений, или если у гражданина в собственности жилое помещение и паркинг — тарифы на их содержание будут отличаться. Жилищный кодекс (пп. 2, 3 ч. 1 ст. 137) предусматривает, что собственник платит пропорционально своей доле, но при этом тариф может быть дифференцирован. Так, например, для жилого помещения тариф составит 300 рублей, а для нежилого 500 — это происходит потому, что собственник единственный во всем доме использует общие коммуникации или имеет отдельный вход. Подобная ситуация узаконивается также в случае с ТСЖ на общем собрании. Если же у собственника окажется более 50% голосов — пропорционально площади, которой он владеет, — то он может сформировать и свой состав правления («карманный»), и все ревизионные органы. И закладывает в смету выгодный для себя тариф. И даже если у собственника коммерческого помещения нет большинства голосов, число голосов считается от количества присутствующих на собрании, так что и здесь возможны лазейки. А остальные собственники часто подписывают все документы, не читая, и начинают разбираться в тарифах только тогда, когда с ЖКХ возникают проблемы.

Недостатки в законодательстве, регулирующие работу ЖКХ, привели к тому, что в Москве и Петербурге постоянно возникают конфликты между собственниками элитных квартир и эксплуатирующими компаниями, причем именно в «богатых домах».

Так, например, в 2010 году конфликт в доме на набережной Робеспьера привел к тому, что жильцы переизбрали ТСЖ, которое до этого контролировала строительная корпорация, после чего разорвало все контракты, заключенные прежним правлением. Итог — новое правление ТСЖ проиграло все суды об уплате 18 млн рублей за теплоснабжение, которое было подключено по временной схеме.

В Москве бывший сотрудник Генеральной прокуратуры России устроил настоящий переворот в ТСЖ с подделкой подписей, чтобы стать председателем правления элитного дома «Оазис-Парк». Конфликт до сих пор в стадии судебных разбирательств.

В непростой ситуации оказались жители элитного дома в Петербурге на Благодатной улице, 24. Собственники 25 квартир по 130 квадратных метров каждая платили за ЖКХ около 15−20 тыс. рублей ежемесячно, это порядка 128 рублей за м2. При этом владелец коммерческого помещения и известный петербургский бизнесмен Вадим Тарасов (в его собственности 18,83% всей площади дома — коммерческое помещение) в течение 15 лет платил всего 6 000 рублей, получая при этом доход со сдачи помещений в аренду. Таких заниженных и по рынку, и по сравнению с уплачиваемыми другими жителями дома ставок он добился много лет назад путем подписания индивидуального агентского договора.

Долги

Помимо заниженных тарифов, по которым г-н Тарасов платил ТСЖ, оказалось, что бизнесмен незаконно сделал перепланировку подвала и занимал его с 2002 по 2015 годы, а также сдавал его в аренду ООО «Севзапмедторг» (компания больше известна для обывателя как аптека «Озерки»). Правление ТСЖ «Благодатная, 24» в ноябре 2017 года подало иск на незаконное обогащение, которое было оценено независимым экспертом в 770 000 рублей.

На данный момент в петербургских судах находится 15 дел по данному конфликту (всего три иска поданы ТСЖ, а 12 — инициированы самим Тарасовым).

Пользуясь прорехами в законодательстве, Тарасов собрал вокруг себя всех должников дома и таким образом сменил правление ТСЖ. Вокруг Тарасова с его 18% коммерческой недвижимости объединилась еще треть должников дома. А новоизбранным председателем ТСЖ стал самый крупный после Тарасова должник. Теоретически, новое правление может вообще не спрашивать с Тарасова долги — ставку он, похоже, делает именно на это.

Конфликт между ТСЖ и одним из собственников коммерческого помещения наглядно показывает, как коммерсанты используют все рычаги давления и ресурсы для того, чтобы зарабатывать больше не за счет роста бизнес-показателей, а за счет обирания собственных соседей.