Санкт-Петербург, 7 февраля, 2019, 02:47 — ИА Регнум. Некоторые подарки бывают такими, что их лучше вообще не дарить. Некоторые речи — такими, что их лучше не произносить. Некоторые артисты — такими, что лучше не петь. Некоторые книги… и так далее. О том, как поздравили чиновники Петербурга жителей блокадного Ленинграда с 75-летней годовщиной снятия блокады, рассказала автору ИА REGNUM Дмитрию Горбунову участница праздничного мероприятия на условиях анонимности.

ИА REGNUM Букет, вручавшийся блокадникам

Дело не только в том, что улицы Петербурга в их нынешнем состоянии стали трудно преодолимыми препятствиями, особенно для пожилых людей, и добраться до здания администрации Петроградского района был особым вызовом, — но и в самой цели визита. Полученные подарки, которые уместно назвать подачками, привели гостей в недоумение. Чиновники сочли, что по такому случаю, как полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады, выжившим в те годы людям вполне достойными подарками послужат: а) скромный букетик; б) скромный кулек конфет с надписью «Неземное шоколадное удовольствие»; в) книга про хроники блокады — мало того, что поднимающая в душе пережитую боль, но и отличающаяся, по мнению собеседницы нашего автора, тенденциозной подборкой фотографий; г) особенно огорчивший сертификат на покупку в супермаркете на сумму в тысячу рублей. В администрации, выбирая такой презент, ничего дурного в нем не увидели, приходится объяснять: сертификат с номиналом уместен в подарок сотруднику или близкому приятелю, во всех остальных случаях он оказывается прямым указанием на то, во сколько оценивают человека. А то, что сертификат был именно в продуктовый магазин, делает его и вовсе циничным, особенно с учетом того, что купить еды на тысячу рублей предлагают блокаднику. Стоит ли удивляться, что подарок восприняли как подачку?

Было еще много чего. Была торжественная речь чиновников, полная штампов и формализма. Было выступление артистов, которые пели незнакомые пожилым людям песни, и пели так, что все стали быстро уходить. Было разное, что всё вместе оставило по себе гнетущее впечатление у людей, которых, казалось бы, собрались красиво и торжественно поздравлять.

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