Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге днем 1 апреля опустился до 3,5 баллов, следует из данных сервиса «Яндекса». Это означает, что большинство жителей находятся дома, в то же время немало и тех, кто покинул свои жилища с той или иной целью.

Как убедился корреспондент ИА REGNUM, на улицах Северной столицы, несмотря на всего 1 балл загруженности, продолжается спокойное движение автотранспорта, как личного, так и общественного. Оно предсказуемо увеличивается по мере приближения от спальных районов к историческому центру города.

ИА REGNUM Каменноостровский проспект

ИА REGNUM Каменноостровский проспект

ИА REGNUM Каменноостровский проспект

ИА REGNUM Каменноостровский проспект

ИА REGNUM Каменноостровский проспект

ИА REGNUM Пешеходы на Каменноостровском проспекте

ИА REGNUM Большая Монетная улица

Загруженность дорог в центре, например на Петроградской стороне, напоминает ситуацию в обычные выходные дни.

В то же время на тротуарах людей действительно стало очень мало. Чаще всего можно встретить курьеров различных служб доставки. Изменения особенно заметны у станций метро, где в обычные времена — всегда толпы у вестибюлей и на остановках наземного транспорта.

ИА REGNUM Проспект Медиков

ИА REGNUM Станция метро «Выборгская»

ИА REGNUM В обычное время переход у метро «Лесная» заполнен пешеходами

ИА REGNUM Переход у метро «Лесная» заполнен пешеходами

Кроме того, почти нет людей у торгово-развлекательных центров, в которых открытыми остались только продовольственные супермаркеты.

ИА REGNUM Пустота у ТРЦ «Европолис»

Воспользовавшись коронавирусным безлюдьем, сотрудники коммунальных служб активно моют тротуары водой из шлангов.

ИА REGNUM Уборка на Большой Монетной улице

ИА REGNUM Уборка на Большой Монетной улице

Напомним, что утром 1 апреля индекс самоизоляции в Петербурге составлял максимальные 5 баллов. Для сравнения: в настоящее время показатель для Москвы — 3,3 балла, для Екатеринбурга — 3,5, для Нижнего Новгорода — 3,8, для Казани — 3,8 баллов.

ИА REGNUM Кантемировская улица

ИА REGNUM Лесной проспект

ИА REGNUM Улица Смолячкова

ИА REGNUM Большая Монетная улица