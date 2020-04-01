Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге днем 1 апреля опустился до 3,5 баллов, следует из данных сервиса «Яндекса». Это означает, что большинство жителей находятся дома, в то же время немало и тех, кто покинул свои жилища с той или иной целью.

Как убедился корреспондент ИА REGNUM, на улицах Северной столицы, несмотря на всего 1 балл загруженности, продолжается спокойное движение автотранспорта, как личного, так и общественного. Оно предсказуемо увеличивается по мере приближения от спальных районов к историческому центру города.

ИА REGNUM
Каменноостровский проспект
ИА REGNUM
Каменноостровский проспект
ИА REGNUM
Каменноостровский проспект
ИА REGNUM
Каменноостровский проспект
ИА REGNUM
Каменноостровский проспект
ИА REGNUM
Пешеходы на Каменноостровском проспекте
ИА REGNUM
Большая Монетная улица

Загруженность дорог в центре, например на Петроградской стороне, напоминает ситуацию в обычные выходные дни.

В то же время на тротуарах людей действительно стало очень мало. Чаще всего можно встретить курьеров различных служб доставки. Изменения особенно заметны у станций метро, где в обычные времена — всегда толпы у вестибюлей и на остановках наземного транспорта.

ИА REGNUM
Проспект Медиков
ИА REGNUM
Станция метро «Выборгская»
ИА REGNUM
В обычное время переход у метро «Лесная» заполнен пешеходами
ИА REGNUM
Переход у метро «Лесная» заполнен пешеходами

Кроме того, почти нет людей у торгово-развлекательных центров, в которых открытыми остались только продовольственные супермаркеты.

ИА REGNUM
Пустота у ТРЦ «Европолис»

Воспользовавшись коронавирусным безлюдьем, сотрудники коммунальных служб активно моют тротуары водой из шлангов.

ИА REGNUM
Уборка на Большой Монетной улице
ИА REGNUM
Уборка на Большой Монетной улице

Напомним, что утром 1 апреля индекс самоизоляции в Петербурге составлял максимальные 5 баллов. Для сравнения: в настоящее время показатель для Москвы — 3,3 балла, для Екатеринбурга — 3,5, для Нижнего Новгорода — 3,8, для Казани — 3,8 баллов.

ИА REGNUM
Кантемировская улица
ИА REGNUM
Лесной проспект
ИА REGNUM
Улица Смолячкова
ИА REGNUM
Большая Монетная улица
ИА REGNUM
Большой Сампсониевский проспект