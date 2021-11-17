Строительство газового мегапроекта — комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге — сулит Ленинградской области не только многомиллиардные поступления в бюджет, но и ухудшение качества жизни местного населения. Жители Усть-Луги и прилегающих к ней поселений, вблизи которых началось масштабное строительство, начали массово жаловаться на проблемы с транспортной доступностью своего жилья, разбитые дороги, наплыв трудовых мигрантов, мусор и общее ощущение небезопасности. На сложившуюся ситуацию обратили внимание и региональные власти с надзорными органами, что из этого получилось, читайте в обзоре ИА REGNUM.

Eco.lenobl.ru Инспекционный визит в Усть-Луге

Мегапроект для всей страны

Впервые о строительстве комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) было официально объявлено в мае 2017 года, после того как «Газпром» и «РусГазДобыча» подписали Меморандум о намерениях по реализации проектов развития газохимического производства на базе запасов и ресурсов валанжинских и ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского газоносного региона, а также запасов и ресурсов газа и газового конденсата месторождений Тамбейского кластера (Тамбейское и Тасийское месторождения ПАО «Газпром»).

Www.gazprom.ru Место строительства КПЭГ

В марте 2019 года ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» приняли решение о финальной конфигурации проекта создания крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе поселка Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области. А для реализации проекта КПЭГ АО «РусГазДобыча» создало 100%-ную дочернюю компанию — ООО «Балтийский Химический Комплекс» (ООО «БХК»). Подрядной организацией стала крупная китайская компания China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven (СС7). КПЭГ в Усть-Луге станет первым в России комплексом с полным циклом глубокой переработки углеводородов. Проект, который станет одним из крупнейших в мире в своей сфере, реализуется при поддержке госкорпорации «ВЭБ.РФ».

Строительство самого мощного по объему переработки газа в России комплекса и производства СПГ в районе поселка Усть-Луга началось в мае 2021 года. В планах у «Газпрома» — с помощью данного комплекса нарастить российский экспорт СПГ, сжиженных углеводородных газов (СУГ), а также существенно увеличить производство этана, который востребован отечественной промышленностью. Ввод в эксплуатацию КПЭГ запланирован в два этапа, первый — четвертый квартал 2023 года, второй — четвертый квартал 2024 года.

Gazprom.ru Строительство КПЭГ в районе Усть-Луги

Как отмечают в «Газпроме», строительство и запуск комплекса СПГ имеет большое значение для социально-экономического развития страны.

«Объединение в формате единой площадки производства СПГ и этана существенно улучшает экономику и удельные показатели проекта, позволяет значительно снизить ресурсные и ценовые риски», — говорится в описании проекта Газпрома.

Уже сейчас инвесторы заявили о намерениях вложить в проект порядка 2 трлн рублей за три года. В активной фазе реализации проекта в строительстве будет задействовано свыше 25 тыс. специалистов. А во второй половине 2022 года ООО «БХК» начнет набор персонала, планируется создать более 5,5 тыс. постоянных рабочих мест.

Проблемы растут как снежный ком

Недовольство местных жителей начало расти с каждым новым днем ударной стройки. Первые жалобы в социальных сетях появились еще в мае. Жители Усть-Луги и примыкающих к ней населенных пунктов стали замечать, что территории их поселков обрастают мусором, который приходится убирать местным жителям. Кроме того, участились случаи, когда рабочие со стройки, видимо, не имея альтернативы, проводили ночи на лестничных площадках жилых домов.

«Анонсирование постройки нового газоперерабатывающего комплекса это круто, конечно, но Ленобласть же не резиновая. Жителям, живущим вблизи порта и так не сахарно — цены на жильё у нас космос стали, как в Санкт-Петербурге почти <…> толку от денежных вливаний, если жителям города ни тепло, ни холодно от этого? Сады и школы старые, новостроек нет, зато новый комплекс один на всю страну», — обратилась к главе региона Александру Дрозденко местная жительница с ником _yana_yana80 еще в мае 2021 года.

Спустя полгода, после того как масштаб проблем дорос до регионального значения, на место с инспекцией начали выезжать специалисты всех надзорных органов. Так, сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, совместно с сотрудниками ОМОН Росгвардии и Специального полка полиции ГУ МВД России, проверяли соблюдение миграционного законодательства в двух объектах поселка Усть-Луга: вахтовом городке у деревни Краколье и на строительном объекте.

«Полицейские проверили документы более 200 иностранных граждан. 82 из них доставлены в территориальный отдел полиции за нарушение действующего миграционного законодательства. В отношении иностранных граждан составлены протоколы об административных правонарушениях», — уточнили в ведомстве.

Также были выявлены 33 иностранца, которых привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ. Еще двое — к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ, а два охранника были доставлены в ОМВД за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Сотрудники ГИБДД отмечали нарушения ПДД и правил провоза грузов по региональным дорогам. Было возбуждено четыре дела об административных правонарушениях за эксплуатацию транспортных средств, не прошедших технического осмотра, и выявлено два удостоверения тракториста-машиниста с признаками подделки, по ним возбуждены уголовные дела.

В свою очередь специалисты комитета Госэконадзора и Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружили нарушения недалеко от дороги 41К-109, которая ведет к Усть-Луге. Надзорные органы проследили за большегрузным транспортом, следующим к объекту размещения грунта на земли сельскохозяйственного назначения, предназначенные только ведения крестьянского хозяйства.

Eco.lenobl.ru Инспекционный визит в Усть-Луге

«На объекте зафиксировано не только размещение грунтов, но и планирование участка путем засыпки обводненного участка бульдозером и экскаватором», — отметили в ведомстве.

Инспекторы Эконадзора усмотрели признаки административного правонарушения — несоблюдение природоохранного законодательства при обращении с отходами (ч.1, ч.4 ст.8.2 КоАП РФ). Кроме того, было возбуждено дело против водителей техники, а также владельца участка.

«Это сколько же времени понадобилось, чтобы начали реагировать на все безобразия с этими грузовиками. К этому времени уже все дороги превратили в бездорожье, обочины в стоянки и создали невыносимую жизнь жителям», — заметила местная жительница с ником Людмила Е. в группе «Усть-Луга — Наше все!» во «ВКонтакте».

Кроме того, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 9 декабря кинорежиссёр Александр Сокуров рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что получил адресованное президенту обращение от жителей деревни Лужицы Кингисеппского района Ленобласти, которые пожаловались на бесцеремонное строительство транспортной развязки неподалеку от деревни и попросили оказать содействие в сохранении исторического поселения, которому уже 521 год.

«Это единственное в мире место, где ещё компактно проживает водь (или вожане) — коренной малочисленный народ северо-запада России, и осталось нас всего-то 40 человек, которые сохранили свою древнюю культуру и язык <…> В настоящий момент в деревне Лужицы запланирована транспортная развязка и объекты строительства газоперерабатывающего комплекса «РусХимАльянс» — это заказчик строительства. И уже вырублен корабельный лес в метре от могил действующего кладбища, так же как и деревне, — этому кладбищу 500 лет <…> В целях сохранения древнего этноса России и обеспечения безопасности жителей деревни просим перенести транспортную развязку от действующего кладбища и за пределы деревни Лужицы, тем более что такая техническая возможность имеется», — написали жители деревни в письме президенту, которое зачитал Сокуров.

«Что касается Вашего предложения или просьбы, которую Вы передали от села Лужицы, то, конечно, на это нужно обратить внимание. Я обязательно это сделаю, я Вам, безусловно, обещаю. Это Кингисеппский район, по-моему, Вы сказали, да? Если есть хоть какая-то возможность там изменить транспортную развязку, конечно, надо будет это сделать. Согласен», — ответил режиссеру Владимир Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

В администрации Ленобласти 10 декабря сообщили, что областной дорожный комитет и «Ленавтодор» организовали контроль за транспортной составляющей строительства комплекса по переработке газа в Кингисеппском районе. «Первый инспекционный выезд был проведен в минувший вторник, основные вопросы касались обустройства съездов, очистки большегрузов, организации парковочного пространства», — говорится в сообщении.

Выслушал жалобы местных жителей и заместитель прокурора Ленинградской области Михаил Устиновский, который провел личный прием жителей поселка Усть-Луга, обратившихся с вопросами о работе органов внутренних дел на территории поселения.

«Также граждан интересовали проблемы нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, связанные с многочисленным перемещением на дорогах муниципального образования грузовых автомобилей, что приводит в негодность дорожное полотно. Обращения приняты для проверки доводов заявителей. Кроме того, гражданам даны подробные разъяснения действующего законодательства», — сообщили в прокуратуре Ленобласти.

Результаты рассмотрения обращений находятся на контроле прокуратуры Ленинградской области. Отметим, что прокуратурой уже внесены представления ЛОГКУ «Ленобллес» и комитету государственного экологического надзора, за непресечение фактов незаконного размещения строительных грунтов на землях Гослесфонда, а также использование лесных участков в отсутствие предусмотренных документов.

Стройка началась с хаоса

Как рассказал губернатор Александр Дрозденко на своей пресс-конференции по итогам 2021 года, большинство претензий местных жителей связано не с самой стройкой, а с ее неорганизованностью.

«С одной стороны — круто, стройка, только прямых инвестиций 2,7 трлн рублей, на пике — 70 тыс. рабочих мест, и в последующем мы рассчитываем, что объекты нам будут давать приличную прибавку в бюджет Ленинградской области. Какую — пока сложно сказать, так как мы давали разные льготы: на срок окупаемости проекта, по налогу на прибыль, по налогу на имущество, платежи за земельные ресурсы. Это плюс», — пояснил Дрозденко.

Если по содержанию стройки все понятно, то по организации, как отметил губернатор, очень много вопросов. В середине декабря он планирует провести встречу, в рамках которой будут подняты беспокоящие местных жителей и областную власть проблемы.

«Вопросы именно в организации. Худшей организации начала стройки на моем веку еще не было. Мы начинали строить атомную станцию-2 (ЛАЭС-2 в Сосновом Бору, — прим. ред.), крупнейшую газохимию, пусть и не такую большую, на «Фосфорите», много заводов и мостов. Любая стройка требует организации, решения многих сопутствующих проблем. А эта стройка началась с определенного хаоса, а хаоса быть не должно. Основные претензии: первое — вопрос обеспечения безопасности. Мы четко понимаем и, спасибо огромное МВД, под проекты выделено 70 штатных единиц сотрудников полиции различной специализации. Но где их разместить? Мы предложили два варианта: построить модульное отделение полиции, либо на базе старого детского сада. Вложить в него 40 млн рублей и использовать. Вопрос не решен до сих пор», — возмутился глава региона.

По словам Александра Дрозденко, уже сейчас на стройке и вокруг нее наблюдается всплеск преступности, причём той, которую больше всего боятся — бытовой.

«Те же самые вопросы к миграционной безопасности, медицинской, санитарно-биологической. А если будет вспышка ковида, куда мы будем на карантин этих людей девать, если они сегодня даже в подъездах ночуют, если им негде спать?» — заявил губернатор.

Он уточнил, что среди не менее важных вопросов — утилизация возникающих отходов. По его словам, только грунтовых отходов на «мегастройке» будет около 20 млн тонн.

«Я не хочу, чтобы эти грунты просто вывезли на поля и леса. «Новый свет» (крупный мусорный полигон в Ленобласти, — прим. ред.) нам покажется маленькой кочкой. У нас эвересты могут вырасти! Есть варианты как это сделать, но давайте сначала подпишем договора, зафиксируем схемы, может быть немножко приостановимся и потом цивилизованно продолжим работы. Есть еще и твёрдые коммунальные отходы. На пике стройки будут работать 70 тыс. человек, которые будут каждый день есть, производить мусор, в том числе и биологический. Вопрос, как производимый мусор и отходы будет решен? Нет ответа», — подытожил губернатор.

Также есть вопросы по обеспечению стройки водоснабжением и водоотведением, стоянками тяжелой техники, вопросы пользования региональными дорогами и многое другое.

Дорожный коллапс

Столь масштабная и действительно важная для экономики страны стройка (совокупность инвестиций 700 млрд рублей, при общей стоимости проекта в 3 трлн рублей) не могла не отразиться на транспортной ситуации в регионе, которая и без того является напряженной. Региональные дороги в направлении Усть-Луги заполонил грузовой транспорт. Проехать легковому автомобилю там всё сложнее. Дорожная сеть круглосуточно занята крупногабаритными грузовиками. Обочина и газон используются водителями под парковки, из-за чего выросло количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом.

Одно из таких серьёзных ДТП произошло в ночь на 29 ноября. Как сообщало ИА REGNUM, в 00:35 мск на 43-м км подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга 27-летний водитель, управляя каршеринговым автомобилем Volkswagen Polo, при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем Shacman. В результате столкновения водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте.

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Vk.com/spb_today Смертельное ДТП по дороге в Усть-Лугу. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Максим Г.)

После того как на проблему обратил внимание лично губернатор, на место выехал глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов, который сообщил, что в данный момент выстраивается конструктивная и партнерская работа между дорожниками, ООО «РусХимАльянс» и «Балтийским химическим комплексом», а сама стройка приобретает «цивилизованные очертания». Вместе с тем региональные власти сочли необходимым обратить внимание инвесторов на ряд значимых вещей.

«Прежде всего — это выпускной контроль большегрузов, чтобы машины выезжали на наши дороги с тентами и чистыми колёсами. Кроме того, надо ускорить обустройство парковок как на самих местах строек, так и у общежитий. Мы настаиваем, чтобы аннулировались договоры с теми предпринимателями, которые допускают парковку грузовиков на обочинах, а также просим разработать систему штрафов внутри контрактов с заказчиками работ для таких нерадивых субподрядных организаций. Дорожный комитет также ждёт от коллег-инвесторов маршрутов проездов грузового транспорта, чтобы осуществлять мониторинг этого процесса», — уточнил Седов.

Продолжая упорядочивать постоянное движение большегрузов в этой части Кингисеппского района, власти Ленобласти в декабре введут запрет движения тяжелого транспорта на подъезде к Усть-Луге и продолжат установку знаков «Остановка запрещена» на обочинах областных трасс, где идёт основной поток машин на стройку. Контролировать исполнение требований знаков будут сотрудники ГИБДД. Кроме того, в ходе выезда было принято решение по проработке вопроса о привлечении фото‑ и видеофиксации для профилактики дорожно-транспортных происшествий.

«В начале следующего года мы будем обсуждать особенности перевозки крупнотоннажных грузов, которые пойдут на стройку завода с лета 2022 года. Впереди предстоит много совместной работы. В целом радует, что меняется риторика взаимоотношений со столь крупными инвесторами», — добавил Седов.

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Отметим, что проблемы нового промышленного кластера Ленобласти могут решаться комплексно, быстрее и эффективнее, в рамках особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Усть-Луга». Постановление Минэкономразвития о создании такой ОЭЗ уже подготовлено по поручению президента и правительства России на основании заявки от региона.

«Создание особой экономической зоны в Усть-Луге и реализация на этой территории крупнейшего в стране проекта в сфере газохимии и газопереработки даст стимул для привлечения новых инвестиций. Проект и особые условия привлекут в Ленинградскую область сопутствующие производства переработки газовых фракций, полимеров, малотоннажной химии и другие промышленные производства и исследовательские центры», — отмечал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.