В День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября, в манеже Конюшенного ведомства в центре Петербурга будут подведены итоги международного архитектурно-градостроительного конкурса на разработку Концепции планировочного и объемно-пространственного решения Музейно-выставочного комплекса «Обороны и блокады Ленинграда».

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Проект музея Блокады Ленинграда. «Архитектурная мастерская Мамошина» (Санкт-Петербург) — Проект «НЕПРИСТУПНАЯ КРЕПОСТЬ»

Жюри конкурса, в составе которого — губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и два его заместителя, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев и другие специалисты в области градостроения и архитектуры, объявит победителя.

Как определили власти, новый музей разместится на мысу у излучины Невы на Смольной набережной вблизи от Смольного монастыря и Таврического дворца. Участок для застройки — 1,73 га. Площадь комплекса составит 25 000 кв. м. Музейный комплекс включит в себя общественные пространства музея и парка, постоянную экспозицию и зоны временных выставок, научно-исследовательский и образовательный Институт Памяти, мемориалы, архив, библиотеку и фондохранилище.

По условиям конкурса, его участникам было предложено разработать планировочное и объемно-пространственное решение музейно-выставочного комплекса, органично включив его в панораму стрелки Невы, а также создав связь музея с экспозицией под открытым небом на территории парка. От разработчиков требовалось разработать проект таким образом, чтобы он оказывал «максимальное эмоциональное воздействие на посетителей», а также предложить оптимальные транспортно-пешеходные и функциональные связи комплекса с окружающей территорией.

Финалистами международного архитектурно-градостроительного конкурса стали шесть отечественных и три зарубежных архитектурных бюро. Среди них петербургские коллективы «Студия 44» Никиты Явейна, «Архитектурная мастерская Мамошина», «Земцов, Кондиайн и партнеры», «Архитектурная мастерская Романова», бюро «А.Лен». Представили свой проект и москвичи из проектного института «Арена».

Как уже говорилось, в финал конкурса на проект по теме Ленинградской блокады — самой страшной страницы в истории города — вышли три иностранных участника. Причем два — из стран, которые в годы Второй мировой войны были врагами Советского Союза и непосредственно участвовали в организации блокады Ленинграда.

Можно было бы не обращать никакого внимания на национальную принадлежность архитекторов, если бы речь шла о любом другом здании, например, театра, спорткомплекса или иного музея. Но когда стоит задача увековечения памяти об одном из самых чудовищных военных преступлений в истории человечества — фактор того, кто именно и каким образом будет добиваться «максимального эмоционального воздействия на посетителей» — имеет значение. Ведь новый музей «Обороны и блокады Ленинграда», вместе с Пискаревским мемориальным кладбищем должен стать символом того, что Петербург и Россия помнят и чтут своих земляков и соотечественников, оказавшихся неодолимым препятствием на пути врага.

Корреспондент ИА REGNUM побывал на выставке проектов и посмотрел на представленные концепции.

«Студия 44» (Санкт-Петербург)

Логика этого проекта предполагает двигаться из центра, где расположены несколько отдельно стоящих блоков, к внешним границам расходящегося круга. Посетитель, таким образом, пройдет от «Обороняющегося города» к «Окруженному городу», затем через «Погребенный город», «Прорывающийся город» к «Выстоявшему городу». Блоки под названиями «Скорбь», «Огонь», «Голод», «Производство», «Быт», «Культура и наука» экспозиционно посвящены разным сторонам блокадной жизни. Так, в блоке «Огонь» над головами посетителей подвесят «боеголовки». В блоке «Быт» разные этажи будут рассказывать об уборке города, воздушной обороне, блокадной квартире и жизни социальных учреждений.

«Архитектурная мастерская Романова» (Санкт-Петербург)

Музейный комплекс предполагает не только здание, но и мемориальный парк с экспозицией военной техники под открытым небом. Цвет отделки объемов музея корреспондирует с цветом павильонов Пискаревского мемориала. Архитектор предполагал «супрематичное прочтение» и сакральность очертаний здания как образа сражающегося города в кольце блокады. Основной комплекс с гигантскими цифрами 1941−1944 на фасаде напоминает о мемориальном комплексе Брестской крепости. Здесь экспозиция будет строиться по хронологическому принципу вдоль кольца спирали. Памятный зал будет разбит под открытым небом и должен олицетворять городское дворовое пространство. Геометрическим центром композиции стали 900 гильз-свечей в окружении символических теней погибших ленинградцев.

«Архитектурная мастерская Мамошина» (Санкт-Петербург)

Автор использовал образ крепости, окруженной рвами-каналами, заполненными водой. Генплан участка с цилиндрическим зданием в центре решен в виде карты памяти блокады с обозначением семи попыток прорыва блокады, мемориальных зон районов Петербурга и городов Ленобласти, а также событий и сфер жизни блокадного города. Здание будет 20 метров в высоту с высотным акцентом на уровне 25 метров — десятиконечной звездой, являющейся аллюзией ордена. Карта блокады на фасаде здания дополняется 872 оконными кессонами — по одному на каждый день блокады.

«Земцов, Кондиайн и партнеры» (Санкт-Петербург)

Здание использует метафору «кольца блокады», которое окружает основной корпус музея. Экспозиция будет представлена непрерывно, посетитель должен будет взбираться снизу вверх и, по задумке авторов, должен будет почувствовать «мучительную длительность блокадного времени, голода, бомбардировок, постоянных обстрелов». Гостям музея придется преодолевать небольшой уклон «под тяжестью нависающих плит покрытия».

«А.Лен» (Санкт-Петербург)

В центре комплекса предполагается расположить атриум, где посетители смогут увидеть авиационную и другую крупную технику времен войны. Постоянная экспозиция окажется на одном из подземных этажей. Выше предполагается поместить зону делегаций, утилитарные помещения, научно-исследовательский и образовательный центр. На крыше гости попадут в амфитеатр с видом на Неву и с экспозицией противовоздушной обороны под открытым небом.

«Проектный институт Арена» (Москва)

Основной корпус музейного комплекса представляет собой стеклянный куб. На четырех этажах расположатся постоянная экспозиция, открытая галерея, библиотека, зона приемов, конференц-залы, архив, кабинеты, а также зона экспозиции Института памяти и смотровая площадка. Куб окружен несколькими белыми щитами, отчего издалека напоминает стадион или арену.

Архитектурное бюро Lahdelma & Mahlamäki (Финляндия)

Проект под названием «Реквием» представляет собой здание-спираль, которая символизирует торжество жизни. Она будто «вырастает» из-под земли, где будут располагаться основная экспозиция, учебный и многофункциональный центры. Фасад покрыт металлической сеткой, эмалью и позолотой, предполагается ночная подсветка. Кроме того, комплекс включает в себя, помимо основного здания, также Стену героев и мемориал.

Архитектурное бюро Thomas Herzog Architekten (Германия)

Немецкий проект привлекает внимание трапециевидной, расширяющейся кверху крышей цвета ржавой стали, что напоминает о здании РАН в Москве и других постройках советского модернизма. Как и в других проектах, большой объем здания — три этажа, включая паркинг, — расположен под землей. Сверху его придавливают еще четыре этажа. Вокруг здания предполагается разбить сады.

Архитектурное бюро Snøhetta (Норвегия)

Норвежское бюро предложило Петербургу разбить ландшафтный парк и несколько павильонов вместо одного массивного и громоздкого строения, чем грешили почти все остальные проекты. Четыре блока предполагают не только музей, фондохранилище, научный центр, но и ресторан. Через основное здание посетители должны «двигаться к свету» — из подземных вестибюлей вверх. Экспозиция расположена в хронологическом порядке. Путешествие завершится на смотровой площадке на крыше, откуда открывается вид на Неву. Мемориальный парк норвежцы предлагают засеять капустой, чтобы напомнить о блокадном огороде на Исаакиевской площади.

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Организаторы выставки проектов специально пригласили на нее блокадников, людей военного поколения, а петербургские власти заявили, что мнение этих людей, видевших войну своими глазами, должно быть определяющим при выборе победившей в конкурсе концепции. Как именно воплотятся эти обещания, станет известно вечером 8 сентября.