Окончания выборов президента ждали с нетерпением не только участники выборов, но и большое количество людей, так или иначе связанных с федеральной и региональной властью. Президент уже сказал, что вопросами переформатирования правительства он будет заниматься после инаугурации в мае. Кроме федерального формата изменений, очевидно, что продолжится и замена губернаторского корпуса, начатая осенью 2017 года и приостановленная на предвыборный период, дабы не потерять управляемость регионов.

Флаг Мурманской области

Одним из вероятных кандидатов на отставку осенью называли и губернатора Мурманской области Марину Ковтун. Слухи об отставке сопровождались информационной атакой на Ковтун, а также были возбуждены уголовные дела на подчиненных губернатора, в том числе и на ее заместителя Игоря Бабенко. Губернаторопад осенью остановился, на время, по крайней мере.

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Сумела ли воспользоваться паузой губернатор столицы Заполярья?

Если рассмотреть, что происходило в Мурманской области с осени до дня голосования 18 марта, можно заметить, что областному правительству в основном удалось избежать скандальных ситуаций, способных выйти на федеральный уровень, а позитивную повестку Ковтун достаточно умело развивала, оставаясь в числе лидеров по упоминаниям в СМИ СЗФО.

При рассмотрении предварительных результатов голосования Мурманская область оказывается в лидерах по Северо-Западному федеральному округу с явкой 66,32% и голосами за Владимира Путина 76,37%, что выше, чем в среднем по округу, которые составляют 62,51% и голосами за президента 74,34%. Это данные неокончательные, могут десятые доли меняться, но в целом результат понятен.

Еще осенью в области удалось остановить волну слухов и негативных публикаций благодаря встрече губернатора с президентом Путиным. На встрече в Кремле Владимир Путин поддержал инициативу Марины Ковтун по созданию программы «Арктический доктор», призванную привлечь молодых врачей в арктические регионы.

Для того, чтобы прекратить внутриэлитные распри в регионе перед выборами, пришлось вмешиваться полпредству, возглавляемому осенью еще Николаем Цукановым. Исторически постоянно тлеющий конфликт происходил между руководством города Мурманска и областной властью. Предыдущий глава города Алексей Веллер ушел в Государственную думу, но сохранил полный контроль за городом через главу администрации Андрея Сысоева и других чиновников и депутатов. Планы Веллера были через Думу прийти к губернаторству, но не всё оказалось так просто. Осенью вмешательство Цуканова остановило газетные войны, которые ежедневно шли между городской и областной газетой. К окончанию избирательной кампании Веллер и Ковтун на публике демонстрировали полное согласие и наперебой поддерживали инициативы друг друга. Что стоит за этой показной дружбой, покажет ближайшее время. С новым полпредом Александром Бегловым, судя по всему, Марина Ковтун нашла общий язык — при ознакомительной поездке полпреда в Мурманск многие отметили дружеский формат общения между двумя руководителями.

Еще один конфликт, который кажется завершенным — это противостояние между Мурманским Государственным Техническим Университетом (МГТУ), и губернатором Ковтун, которая пыталась прекратить самостоятельную работу ВУЗа и присоединить его к Мурманскому арктическому государственному университету (МАГУ). МГТУ выдержал испытания, продолжает готовить студентов и курсантов и даже заново открыл военную кафедру в ВУЗе. Теперь курсанты могут получить военную профессию, а стажировки на Северном Флоте начались еще годом раньше. У ректора Сергея Агаркова неплохие отношения с командованием Северного Флота, и после недавнего визита министра обороны Сергея Шойгу в Мурманск губернатор Ковтун впервые за долгое время появилась в МГТУ вначале на открытии военной кафедры, а потом и на встрече со студентами, которая продлилась почти два часа вместо запланированных 45 минут. Внешне встреча с ректором Агарковым была вполне рабочей, несмотря на совсем недавние публичные обвинения друг друга.

В позитивном ключе надо рассматривать и активность Марины Ковтун в продвижении арктической повестки в целом. На различных форумах, в том числе и на деловой неделе и выездном заседании Петербургского экономического форума, губернатор Ковтун выступала с критикой существующего варианта закона об арктических зонах, критиковала и скорость принятия закона. Для многих, вовлеченных в процесс обсуждения арктического законотворчества, Марина Ковтун является одним из движителей процесса изменений правил игры в Арктике, и ей даже предрекали федеральную должность в будущих структурах управления Арктикой. Но пока изменений в структуре управления Арктикой не произошло, они если и будут, то будут происходить одновременно с изменением структуры правительства.

Из негативных ситуаций, возникавших с осени по март месяц, можно отметить неурегулированность вопроса с пользователями электроотопления квартир в Кандалакше, которым начисляют плату за тепло, которое они не потребляют. Вопрос имеет историю, и областные власти считают, что его решение лежит на федеральном уровне, но жители периодически собираются на митинги, последний из которых был 27 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Митинг в Кандалакше. Электрообогрев

Еще одна негативная ситуация произошла незадолго до выборов в Мончегорске, где в безветренные дни не была приостановлена работа Кольской ГМК и город накрыло смогом с повышенным содержанием сернистого газа. Руководство ГМК никак не отреагировало на ситуацию, а Ковтун в Твиттере только написала, что Роспотребнадзор в курсе ситуации и разбирается с виновными. Жители же жаловались на затрудненность дыхания, даже внутри помещений, а на улицу выходить без лишней необходимости было не рекомендовано специалистами.

В целом, если рассматривать весь период с начала возникновения слухов об отставке губернатора по 18 марта, то получается, что Марина Ковтун сумела сделать определенные выводы и воспользовавшись предвыборной передышкой, сумела остудить страсти между различными группами интересов в области, не потеряв при этом лица. Результат голосования, безусловно, добавит очков губернатору, и вполне возможно, она доработает свой срок до 2019 года, несмотря на уверенные прогнозы ее отставки после выборов, звучавшие ранее. Хотя прогнозы — вещь неблагодарная, почему-то кажется, что даже если Марине Ковтун придется уйти до 2019 года с кресла губернатора, то на федеральную должность.