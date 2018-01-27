Сегодня, 27 января, в Кандалакше Мурманской области состоялся митинг собственников квартир с индивидуальным отоплением, требующих прекратить взымать оплату за тепло в квартирах, где центральное отопление отключено и жилье обогревается электричеством.

OpenClipart-Vectors Протест

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Это уже четвертый по счету митинг в Кандалакше, предыдущий был 2 декабря 2017 года. Несмотря на 10-градусный мороз, на митинге собрались представители из других городов и поселков Мурманской области — Мурманска, Североморска, Мурмашей, Умбы, Лувеньги, Зеленоборского и других. На этот митинг собралось около 150 человек, немного меньше, чем в декабре.

Выступающие требовали решить вопрос с расчетом за тепло квартир, отключенных от центрального отопления, произвести перерасчет за предыдущие периоды и отменить квитанции с начисленными суммами за тепло, которое не потреблялось. Звучали также призывы к сбору подписей за отставку губернатора и областного правительства. Из политических партий выступал представитель КПРФ, поддержавший инициативы митингующих.

OpenClipart-Vectors Протест

Проблема индивидуального отопления существует и в других регионах России, Мурманское областное правительство в декабре отправило запросы в правительство РФ и Государственную думу с просьбой рассмотреть возможность корректировки действующего законодательства для решения вопроса расчета за потребляемое тепло. Ряд экспертов полагает, что вопрос может быть решен на региональном уровне, в некоторых регионах он был решен без вмешательства федеральных властей, в том числе в Брянской области, республике Коми. Правительство Мурманской области занимает позицию, что решение вопроса индивидуального отопления лежит на федеральных властях.

Напомним, что в начале 2000-х годов около 2000 собственников квартир в Мурманской области стали владельцами систем автономного электрического отопления (с отключением от системы центрального отопления). Около 600 таких квартир находится в г. Кандалакше, также владельцы подобных систем проживают в городах Лувеньга, Мончегорск, Никель, Кировск, Умба, Зеленоборский, Мурмаши и Североморск. Это была вынужденная мера, связанная с неудовлетворительной работой теплоснабжающих организаций. Подобный переход осуществлялся при поддержке и содействии местных администраций. Переход на электрообогрев был связан с некачественной работой центрального отопления, в квартирах было холодно, а электричества в Мурманской области много, в том числе избыточного. На территории области находится Кольская АЭС, комплекс Нивских ГЭС, Серебрянские ГЭС, на территории области работает первая и единственная приливная электростанция в России.

ЖКХ тарифы

До 2015 года никаких проблем у жильцов не возникало,

В 2015 году при корректировке платы за отопление по общедомовому прибору учета теплоснабжающая компания (МЭС) выставила значительные счета жителям домов, где часть квартир перешли на электрообогрев. В октябре 2016 г. жильцы получили счета от «Мурманэнергосбыта» (МЭС) с суммами задолженности до 120 тыс.руб. за услуги отопления.

Правительство Мурманской области обратилось в правительство РФ и Государственную думу с просьбой решения проблемы начисления платы за тепло в квартирах с индивидуальным отоплением.

Митингующие считают, что проблема может быть решена на региональном уровне, учитывая опыт других регионов.

Областное правительство заняло позицию, что это вопрос федерального уровня, и на прошлом митинге, который проходил 2 декабря, не присутствовал ни один представитель областной власти. На митинге 2 декабря собралось около 300 человек из более чем 10 населенных пунктов Мурманской области. Это достаточно много для районного города численностью 30 000 человек.