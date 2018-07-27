Автономная некоммерческая организация (АНО) «Российская система качества» учреждена правительством РФ в 2015 году. Организация исследует качество продукции или услуг, проводит их добровольную сертификацию и по ее результатам присваивает национальный «Знак качества», оператором которого она является.

Цитата из м/ф «Приключения поросёнка Фунтика». Реж. Анатолий Солин. 1986. СССР «Ловкость рук и никакого мошенничества»

Этот свой государственный статус «Роскачество» всячески подчеркивает, а также указывает на авторитетные организации, с которыми АНО сотрудничает — Торгово-промышленная палата РФ, «Деловая Россия», «ОПОРА РОССИИ», Союз независимых сетей России и др. Однако, как сообщала «Комсомольская правда», реальным инициатором создания «Роскачества» был бизнесмен Максим Протасов, среди активов которого — крупный производитель соли «Руссоль», производитель овощных консервов «Помидорпром». В 2009 году он создал Руспродсоюз — ассоциацию производителей продовольственных товаров, в которой состоит около 400 компаний. Именно Протасов, как писало издание, сумел убедить Минпромторг в необходимости государственной поддержки «независимого органа», тестирующего качество продуктов и товаров на внутреннем рынке. И что удивительно, как отмечают журналисты, ни один из товаров, произведенных членами Руспродсоюза, никогда не был уличен «Роскачеством» в несоблюдении каких-либо норм или критериев.

Serhio1981 «Знак качества» от «Роскачества»

При этом, как подсчитало СМИ, «Роскачество» получает государственное финансирование: в 2016 году организация получила из бюджета 180 млн рублей, а в 2017-м — 250 млн рублей. Эти средства идут на проведение исследований и продвижение их результатов. В отчетах организации отмечается, что средний охват аудитории каждого исследования составляет более 11 млн человек. Специалисты знают, что такой охват сравним с большой рекламной кампанией в СМИ. Получается, что, с одной стороны, «Роскачество» обещает участникам их сертификации рост продаж на 20−60% — за счет огромного охвата аудитории. А с другой стороны, этот же охват создает для производителей огромные риски, если экспертиза «Роскачества» не одобрит их товары. Такие производители, получается, будут публично дискредитированы. Чтобы этого избежать, можно провести «работу над ошибками» и провести «углубленное тестирование», но за свой счет. Это обойдется, по данным КП, в 800 тысяч рублей. Производители рассказывают, что часто бизнесмены, уже заранее не желая негативных публикаций о своей продукции, сразу соглашаются на дополнительные дорогостоящие услуги. Не напоминает ли такая деятельность информационный рэкет?

Бесплатный знак только в мышеловке…

Российский Знак качества, как следует из официальных материалов АНО «Роскачество», присуждается производителям абсолютно бесплатно, однако, по некоторым данным, его получение зачастую требует серьезных вложений. Во-первых, придется потратиться на то самое «углубленное исследование», во-вторых, после «веерных исследований» и оглашения результатов те компании, которые захотят пройти добровольную сертификацию, должны будут пройти «оценку производства», которая длится две недели. Как известно, на любом производстве можно найти нарушения, а следовательно, нельзя исключать, что производителям придется «решать вопрос» и на этой стадии. Не все производители готовы к такому «безвозмездному формату». С данным обстоятельством, по мнению участников рынка, может быть связан казус, когда из нескольких победителей исследования, получивших высшие баллы, на получение знака качества заявляются отнюдь не все. Так, например, из ТОП-5 победителей исследования по рынку молока только Parmalat, как сообщает сайт АНО, будет претендовать на получение национального знака качества. Остальные производители, видимо, решили не связываться с сомнительными коммерческими опциями «Роскачества». Кроме того, право маркировать продукцию Знаком качества выдается сроком на 2−3 года (в зависимости от категории товара). Следовательно, компаниям-производителям придется повторять процедуру его получения снова и снова. Ведь лишиться Знака качества — значит нанести удар по собственной репутации. А значит, компания уже вечно «на крючке» у «Роскачества». Все это очень похоже на довольно откровенную бизнес-схему…

«Бесплатный» сыр

Ловкость рук и никакого мошенничества?

В начале лета «Роскачество» обнародовало исследование «Светлое пиво: большая проверка», проведенное, как утверждает организация, «по поручению правительства РФ в преддверии чемпионата мира по футболу».

Информация о данном исследовании на сайте «Роскачества»: «Исследование поэтапно проходит сразу в нескольких аккредитованных испытательных центрах по нескольким направлениям, включая обязательные требования действующего законодательства, расширенную дегустационную программу, а также повышенные требования к качеству сырья […] На первом этапе эксперты проверили пиво на соответствие его идентификационным признакам, изучив косвенные показатели количества и качества сырья — соложеных и несоложеных продуктов, которые используются при производстве светлого пива».

В результате по итогам «первых результатов тестирования» в самый разгар сезона продаж пенного напитка были озвучены «10 лучших марок пива». По данному поводу Союз российских пивоваров выступил с заявлением, где указал, что организация при проведении мониторинга делала субъективные выводы на уровне «вкусно/невкусно», подчеркнув, что методология оценки исследуемых образцов не была прозрачной и квалифицированной. В частности, пивоваров удивили критерии, по которым «Роскачество» определяло качество напитка. АНО в своем выборе ориентировалась исключительно на процентное содержание солода и концентрацию общего азота. Между тем в мировой практике пивоварения есть варианты производства данного напитка, например, из кукурузы или риса — там нет и близко этих обязательных, по мнению «Роскачества», 80% солода. Содержание азота, по мнению экспертов, зависит от индивидуальных технологий каждой отдельной компании и сортов напитка и не может быть универсальной категорией.

Михаил Ларионов. Пивной натюрморт. 1904

«Результаты проверки пива «Роскачеством» вводят потребителей в заблуждение, — говорится в заявлении Союза российских пивоваров. — Отсутствие у «Роскачества» профессиональных знаний и опыта в области пива и пивоварения приводит к серьезным ошибкам, которые усугубляются тем, что транслируются на массовую аудиторию».

Опасения представителей пивоваренной отрасли относительно сомнительного характера исследования подтверждаются необъяснимым расхождением итогов представленного «Роскачеством» рейтинга пивных брендов с результатами лабораторных исследований. В распоряжении редакции имеются все акты и протоколы исследования, относящиеся к закупке, обезличиванию и лабораторной проверке образцов пива. Остановимся на документах подробнее.

Во-первых, из документов следует, что все исследования были проведены в период 26.04.18—18.05.18 одним этапом, протоколы были оформлены в 20-х числах мая. Таким образом, результаты исследований по всем параметрам были получены «Роскачеством» еще в конце мая, что делает неоднозначным решение «Роскачества» составить рейтинг брендов на основе исключительно «вкусовых» качеств в противовес возможности ранжировать образцы по результатам микробиологических тестов.

Во-вторых, обращает внимание, что результаты испытаний одной лаборатории искусственно разделены и оформлены несколькими протоколами. Таким образом, по мнению опрошенных редакцией экспертов, у «Роскачества» появилась возможность использовать для определения победителей выборочно «нужные» документы с «нужными» параметрами, подводя итоги исследований под требуемый результат.

Пиво светлое Gösser. Протокол испытаний № 2311

Исследование находящихся в распоряжении редакции документов выявило сразу три несоответствия между результатами исследования и позициями опубликованного «Роскачеством» рейтинга. Так, в образцах пива «Левенбрау» (Löwenbräu), «Гессер» (Gösser) и «Бад» (Bud) выявлены критичные нарушения по параметрам безопасности пищевой продукции: в «Гессер» обнаружены дрожжи (см. акт закупки, акт обезличивания образцов и протокол испытаний №2311 от 10.05.18), в «Левенбрау» и «Бад» обнаружены плесень и дрожжи (см. протоколы №2310 от 08.05.18 и №2313 от 10.05.18, а также акты закупки и обезличивания данных образцов). Примечательно, что все перечисленные образцы, не имевшие шанса на победу по микробиологическим показателям, вошли в ТОП-10 по «вкусовым» показателям, что в итоге было интерпретировано СМИ (с подачи «Роскачества») как свидетельство высшего качества бренда.

Можно строить различные предположения о мотивах и мотивации руководства «Роскачества», принявшего решение опубликовать «вкусовой» рейтинг и скрыть от потребителя результаты микробиологических лабораторных исследований.

Пиво светлое Gösser. Акт отбора проб

«Филькина грамота» как залог успеха

Отметим, что сомнительные итоги проверки пивоваренной продукции не первый крупный скандал, связанный с «Роскачеством», однако ранее подозрения в манипуляции протоколами лабораторных исследований не имели должной доказательной базы. В случае, если бы «Роскачество» публиковало на своем сайте не обезличенные протоколы лабораторий (см. пример протокола), а полноценные версии документов с соответствующими штампами и признаками официального бланка сертифицированной организации, у профильного экспертного сообщества и производителей было бы меньше сомнений, что АНО действительно помогает потребителю, а не ищет пути монетизации своей общественной деятельности.

Приведем еще несколько примеров неоднозначных итогов общественно полезной работы АНО:

Крымский производитель шампанского «Золотая балка» несколько лет назад подавал в суд на «Роскачество», которое пришло к выводу, что виноделы используют виноматериалы плохого качества. Компания заказала две независимые экспертизы своего игристого вина, которые не подтвердили выводы «Роскачества». Представители «Золотой балки» после этого утверждали, что протокол, на основе которого был сделан вывод о некачественности их продукта, «вызван или грубой ошибкой, или подменой образца».

В 2016 году «Роскачеству» пришлось удалять со своего сайта информацию о том, что сливочное масло томских компаний «Сёмкин» и «Томское молоко» признано фальсификатом. В самом «Роскачестве» объяснили ситуацию довольно странно: якобы из-за человеческого фактора протоколы были опубликованы верные, а вот вывод к ним был прикреплен не тот — его взяли с другого продукта, не имеющего отношения к Томску.

В 2017 году специалисты «Роскачества» заявили о якобы обнаруженных крахмале и растительных жирах в сгущёнке башкирского производителя — в «Карламанском сгущенном молоке». В компании утверждали, что это невозможно, что, кроме молока и сахара, в цепочке производства другие ингредиенты не используются, все показатели соответствуют ГОСТу, и вся продукция проходит проверку качества. С каждой партии сгущенного молока по шесть банок откладываются в хранилище, где каждая упаковка хранится 15 месяцев — как раз чтобы можно было, если что, решить вопросы по качеству продукции, которая отправилась к покупателям. Производители также отметили, что банка карламанского сгущенного молока весит 370 граммов. Однако в протоколах исследований указывалось, что банка весит 380 граммов, что соответствует сгущенке других производителей. А значит — наводит на мысль об обмане или небрежности исследователей.

В 2018 году на Ставрополье случился «кефирный скандал». «Роскачество» якобы обнаружило кишечную палочку в кефире пяти производителей. Руководство АО «Молочный комбинат «Ставропольский» потребовало пересмотра данных исследований. По словам генерального директора «МКС» Сергея Анисимова, на предприятии уверены на все сто, что во всей партии, а это 14 тысяч пакетов кефира, которая ушла с производства в магазины, кишечной палочки не было. Каждая партия перед реализацией обязательно тестируется. Все данные фиксируют, и в любой момент их можно проверить. Руководство предприятия также обратило внимание на то, что для испытания использовался один кефирный пакет, закупленный в супермаркете. И неизвестно, в каких условиях он там хранился, а также как доставлялся в лицензионную лабораторию. Тем не менее данные от «Роскачества» были опубликованы и массово растиражированы.

Подобные примеры можно продолжать, но и так очевидно, что исследования «Роскачества» как минимум не являются эталонными, а в совокупности с иными фактами наводят на мысль о том, что вся деятельность этого АНО — это изобретательно организованный бизнес, который прикрывается своим государственным «происхождением» и экспертной независимостью. В свою очередь вопрос, могут ли потребители доверять исследованиям «Роскачества» — отнюдь не риторический.