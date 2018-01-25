История

Иван Шилов ИА REGNUM Митинг

В начале 2000-х годов около 2000 собственников квартир в Мурманской области стали владельцами систем автономного электрического отопления (с отключением от системы центрального отопления). Около 600 таких квартир находится в г. Кандалакше, также владельцы подобных систем проживают в городах Лувеньга, Мончегорск, Никель, Кировск, Умба, Зеленоборский, Мурмаши и Североморск. Это была вынужденная мера, связанная с неудовлетворительной работой теплоснабжающих организаций. Подобный переход осуществлялся при поддержке и содействии местных администраций. Переход на электрообогрев был связан с некачественной работой центрального отопления, в квартирах было холодно, а электричества в Мурманской области много, в том числе избыточного. На территории области находится Кольская АЭС, комплекс Нивских ГЭС, Серебрянские ГЭС, на территории области работает первая и единственная приливная электростанция в России.

До 2015 года никаких проблем у жильцов не возникало, но после изменения федерального законодательства, согласно Постановлению правительства РФ от 06.05.2011 № 354, расчет потребления тепла производится пропорционально площади помещений, невзирая на то, что ряд жильцов не пользуются центральным отоплением и самостоятельно его отключили. То есть ранее производился отдельный расчет на использование тепла в помещениях общего пользования — подъезды, чердаки, подвалы, тамбуры, и отдельно за использование тепла квартирами. Те, кто отключился от центрального отопления, платили только за тепло в общих помещениях, а после вступления в силу постановления правительства ресурсные организации стали делить все тепло, поступающее в дом, на всех жильцов.

В 2015 году при корректировке платы за отопление по общедомовому прибору учета теплоснабжающая компания (МЭС) выставила значительные счета жителям домов, где часть квартир перешли на электрообогрев. В октябре 2016 г. жильцы получили счета от «Мурманэнергосбыта» (МЭС) с суммами задолженности до 120 тыс.руб. за услуги отопления.

geralt Счётчик электрической энергии

С 2015 года попытки решения проблемы через прокуратуру результата не дали. Суд встал на сторону ресурсной компании. В 2016 году жильцами были дважды организованы митинги, угрожали даже перекрыть федеральную трассу «Кола».

Областные власти пытались решить проблему своими силами, но сумели только приостановить судебные решения по взысканию задолженностей с жильцов.

Индивидуальное отопление и регионы

Подобные проблемы существуют и в других регионах. 21 ноября 2017 года в приемной президента РФ было зарегистрировано обращение к президенту РФ В. В. Путину от представителей собственников помещений с индивидуальным отоплением субъектов РФ, в котором перечислены все регионы, имеющие проблемы в расчетах с ресурсными организациями. В обращении подписанты просят главу государства обратить внимание на проблемы жителей почти 30 регионов РФ.

В ряде регионов (Смоленская, Брянская область, Республика Коми) областные власти, сославшись на непроработанность 354-го Постановления в части индивидуального отопления и опираясь на статью 7 Жилищного кодекса, приняли решение о разделении платежей за тепло и начислении потребителям индивидуального отопления только платы за обогрев помещений общего пользования. Эти решения абсолютно легитимны и находятся в правовом поле, что подтверждено Минстроем РФ в ответе на обращение ряда жителей 29 регионов РФ к президенту РФ.

rotkevichkonstantin Домашний бюджет

Правительство Мурманской области обратилось в правительстоу РФ и Государственную думу с просьбой решения проблемы начисления платы за тепло в квартирах с индивидуальным отоплением.

Митингующие считают, что проблема может быть решена на региональном уровне, учитывая опыт других регионов. Ресурсная организация МЭС учреждена областным правительством и принадлежит ему на 100%, а значит, может решением совета директоров компании разделить платежи мест общего пользования и квартир, тем более что такой порядок действовал до 2011 года и восстановлен в ряде областей, в том числе и в Коми, которая тоже находится на Северо-Западе.

Областное правительство заняло позицию, что это вопрос федерального уровня, и на прошлом митинге, который проходил 2 декабря, не присутствовал ни один представитель областной власти. На митинге 2 декабря собралось около 300 человек из более чем 10 населенных пунктов Мурманской области. Это достаточно много для районного города численностью 30 000 человек.

OpenClipart-Vectors Протест

Предстоящий митинг 27 января

Проведение митинга 27 января является признаком, что проблема существует и может вызвать нежелательный эффект, особенно в предвыборный период. Наблюдаются попытки использовать протест в своих целях представителями ряда оппозиционных сил. Пока митингующие придерживались только своих экономических целей и не давали использовать себя никому в политических целях, но что будет 27-го числа, трудно сейчас предсказать, потому что МЭС подало в суд в очередной раз на неплательщиков, у которых истекали сроки действия по предыдущим искам.

Ситуация с индивидуальным отоплением — эхо конца 90-х, начала 2000-х, и трудно сказать, какие шаги должны быть первоочередными, но точно, что люди, законно отключившие холодные батареи, не должны страдать от изменений наших законов и требуют внимания прежде всего от власти, которая к ним ближе, а это муниципальная и региональная. Неправильно, что все проблемы в стране у нас может решить только президент, тем более что у всех остальных ветвей власти вполне достаточно полномочий.