Митинг в Кандалакше, и не предвыборный
История
В начале 2000-х годов около 2000 собственников квартир в Мурманской области стали владельцами систем автономного электрического отопления (с отключением от системы центрального отопления). Около 600 таких квартир находится в г. Кандалакше, также владельцы подобных систем проживают в городах Лувеньга, Мончегорск, Никель, Кировск, Умба, Зеленоборский, Мурмаши и Североморск. Это была вынужденная мера, связанная с неудовлетворительной работой теплоснабжающих организаций. Подобный переход осуществлялся при поддержке и содействии местных администраций. Переход на электрообогрев был связан с некачественной работой центрального отопления, в квартирах было холодно, а электричества в Мурманской области много, в том числе избыточного. На территории области находится Кольская АЭС, комплекс Нивских ГЭС, Серебрянские ГЭС, на территории области работает первая и единственная приливная электростанция в России.
До 2015 года никаких проблем у жильцов не возникало, но после изменения федерального законодательства, согласно Постановлению правительства РФ
В 2015 году при корректировке платы за отопление по общедомовому прибору учета теплоснабжающая компания (МЭС) выставила значительные счета жителям домов, где часть квартир перешли на электрообогрев. В октябре 2016 г. жильцы получили счета от «Мурманэнергосбыта» (МЭС) с суммами задолженности до 120 тыс.руб. за услуги отопления.
С 2015 года попытки решения проблемы через прокуратуру результата не дали. Суд встал на сторону ресурсной компании. В 2016 году жильцами были дважды организованы митинги, угрожали даже перекрыть федеральную трассу «Кола».
Областные власти пытались решить проблему своими силами, но сумели только приостановить судебные решения по взысканию задолженностей с жильцов.
Индивидуальное отопление и регионы
Подобные проблемы существуют и в других регионах. 21 ноября 2017 года в приемной президента РФ было зарегистрировано обращение к президенту РФ В. В. Путину от представителей собственников помещений с индивидуальным отоплением субъектов РФ, в котором перечислены все регионы, имеющие проблемы в расчетах с ресурсными организациями. В обращении подписанты просят главу государства обратить внимание на проблемы жителей почти 30 регионов РФ.
В ряде регионов (Смоленская, Брянская область, Республика Коми) областные власти, сославшись на непроработанность 354-го Постановления в части индивидуального отопления и опираясь на статью 7 Жилищного кодекса, приняли решение о разделении платежей за тепло и начислении потребителям индивидуального отопления только платы за обогрев помещений общего пользования. Эти решения абсолютно легитимны и находятся в правовом поле, что подтверждено Минстроем РФ в ответе на обращение ряда жителей 29 регионов РФ к президенту РФ.
Правительство Мурманской области обратилось в правительстоу РФ и Государственную думу с просьбой решения проблемы начисления платы за тепло в квартирах с индивидуальным отоплением.
Митингующие считают, что проблема может быть решена на региональном уровне, учитывая опыт других регионов. Ресурсная организация МЭС учреждена областным правительством и принадлежит ему на 100%, а значит, может решением совета директоров компании разделить платежи мест общего пользования и квартир, тем более что такой порядок действовал до 2011 года и восстановлен в ряде областей, в том числе и в Коми, которая тоже находится на Северо-Западе.
Областное правительство заняло позицию, что это вопрос федерального уровня, и на прошлом митинге, который проходил 2 декабря, не присутствовал ни один представитель областной власти. На митинге 2 декабря собралось около 300 человек из более чем 10 населенных пунктов Мурманской области. Это достаточно много для районного города численностью 30 000 человек.
Предстоящий митинг 27 января
Проведение митинга 27 января является признаком, что проблема существует и может вызвать нежелательный эффект, особенно в предвыборный период. Наблюдаются попытки использовать протест в своих целях представителями ряда оппозиционных сил. Пока митингующие придерживались только своих экономических целей и не давали использовать себя никому в политических целях, но что будет 27-го числа, трудно сейчас предсказать, потому что МЭС подало в суд в очередной раз на неплательщиков, у которых истекали сроки действия по предыдущим искам.
Ситуация с индивидуальным отоплением — эхо конца 90-х, начала 2000-х, и трудно сказать, какие шаги должны быть первоочередными, но точно, что люди, законно отключившие холодные батареи, не должны страдать от изменений наших законов и требуют внимания прежде всего от власти, которая к ним ближе, а это муниципальная и региональная. Неправильно, что все проблемы в стране у нас может решить только президент, тем более что у всех остальных ветвей власти вполне достаточно полномочий.