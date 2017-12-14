Одним из самых ярких моментов пресс-конференции Владимира Путина было выступление перед президентом предпринимателя из Мурманска, аккредитовавшегося на мероприятие в качестве журналиста. Он рассказал главе государства о невесёлом состоянии дел в рыбной отрасли, о цене на рыбу и распределении квот.

Уинслоу Хомер. Селдь в сетях. 1885

«Мы должны продавать рыбу так же, как курицу <…> треска стоила 60 копеек, а курица — 2 рубля. Сейчас курица стоит 100 рублей, а треска — 300 рублей. Что мы издеваемся над людьми? Делайте со мной что хотите», — заявил президенту Михаил Зуб, глава совета директоров «Мурманского рыбокомбината».

В своей сбивчивой речи, заметно волнуясь, он привел президенту множество аргументов о несправедливости принятого на сегодня дележа инвестиционных квот в рыбной отрасли. И попросил Путина вмешаться в ситуацию. О чем идет речь?

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Инвестиционные квоты выделяются Росрыболовством компаниям, которые в Российской Федерации приобретают основные фонды, тем самым стимулируя российский бизнес, связанный с добычей и переработкой рыбы. Так, дополнительные так называемые инвестиционные квоты получают рыболовецкие организации, строящие суда в России. На сегодняшний день большинство судов, используемых рыбаками, иностранного производства и уже как правило старые, купленные в соседних государствах, где их прекратили использовать.

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Ситуация напоминает 90-е годы с автомобилями, когда наши границы открылись, и в Россию хлынул автохлам. Если с автомобилями ситуация изменилась с появлением автопредприятий в России и появлением заградительных ввозных пошлин, то с судами, и не только рыболовецкими, всё не так радужно. Конечно, за техническим состоянием наблюдает Морской Регистр, но по истечении назначенного ресурса эксплуатации судна (как правило 25 лет) проходит продление и старые сейнера продолжают ловить рыбу в Северных и Дальневосточных морях.

Ситуация с квотами для рыбаков, строящими суда в России, должна изменить отношение рыболовецкого бизнеса и повернуть его взгляды внутрь России. И это уже происходит.

На петербургских, и не только, верфях заложен ряд судов для российских рыбаков. Это, конечно, тоже в общем-то «иномарки». Конечно, корпуса — наши, наши верфи замечательно умеют работать со сталью, делать конкурентоспособные корпуса, много подобного было сделано для военных кораблей по заказам Министерства обороны. Ну, а оборудование, навигационное и специальное, двигатели все равно зарубежные.

Тем не менее этими заказами загружаются российские предприятия, платятся налоги, появляются рабочие места, в конечном итоге страна приобретает дополнительные компетенции, которых, в общем-то не было даже в СССР — в основном флот строился за рубежом — в странах социалистического содружества и не только. Для судостроительных предприятий стоит задача повышения уровня локализации производства в России.

Инвестиционные квоты распространяются и на предприятия по переработке рыбы — если организация закладывает производство в России, они тоже имеют право на квоту. Именно об этом говорил сегодня директор предприятия «Мурманский рыбокомбинат», когда под видом журналиста задавал вопрос президенту.

Его озабоченность в том, что квоты делятся неравномерно, большинство — 75% достается добытчикам рыбы и только 25 — переработчикам, и коммерческая целесообразность строительства новых предприятий становится неочевидной. По мысли представителя «Мурманского рыбокомбината», изменение правил распределения квот может привести к повышению производительности и снижению себестоимости, и рыба снова станет стоить дешевле курицы, а не наоборот.

Помогут ли все эти процессы снижению цены на рыбу? Как это влияет на регионы, в которых расположены предприятия по ловле и переработке рыбы?

Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что для появления на прилавках доступной и качественной рыбы необходимо стимулировать промысловиков и переработчиков.

«Сегодня основной поток мурманской рыбы направлен в страны Евросоюза. Это ведет к удорожанию продукции для населения и нехватке сырья для местных предприятий рыбопереработки», — признал мэр Мурманска.

Юлий Клевер. В рыбном магазине. 1938

Инвестиционных квоты на обновление флота и береговых перерабатывающих мощностей — хороший инструмент для стимулирования работы предприятий. В частности, свои проекты надеется реализовать и «Мурманский рыбокомбинат».

Со слов гендиректора рыбокомбината, запуск рыбоперерабатывающего предприятия позволит создать более 250 рабочих мест, наладить поставки рыбы в Мурманск, что позволит увеличить доходы от налоговых поступлений в городской бюджет до 500 млн рублей в год.

Здесь надо отметить, что вопрос квот важен, но не единственен. Рыбаки, доставляющие свою продукцию в порты, жалуются на административные барьеры. И хотя по нормативам проверка судна занимает три часа, но с оговоркой, при отсутствии нарушений.

А нарушения находятся всегда. Часто транспортные суда, которые возят рыбу в порты идут в норвежский Киркенес не из-за отсутствия патриотизма, а потому что знают, рыбу примут сразу, оплатят сразу, все процедуры максимально упрощены. Если взять только одну проверочную функцию — проверка рыбы на отсутствие болезни — в Норвегии, когда судно подходит к порту, ветеринарные службы знают в каком районе проводился вылов, и знают о состоянии рыбы в этом районе.

У нас же с каждой партии надо сдать пробу. А проверяют и таможенники и пограничники, и у всех «план» — судно с партией рыбы не может быть без нарушений. Каждый заход в российский порт — это штраф. Или на капитана, или на компанию-владельца судна, или на обоих. Поэтому моряки в родном порту чувствуют себя преступниками, а в чужом как дома.

…Возвращаясь к разговору на пресс-конференции, Владимир Путин сказал, что продолжение обсуждения проблем рыбаков и переработчиков продолжится на совещании — представители бизнеса и чиновники Росрыболовства хорошо знают всю проблематику отрасли, ряд позитивных шагов сделан, инвестиционные квоты для бизнеса потихоньку начинают работать, нужны и следующие шаги по настройке всей рыбной отрасли.