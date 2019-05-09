Антон Афанасьев
Автор
Фотограф-документалист, фотожурналист, путешественник, краевед
Член Союза Фотохудожников России
Член Союза Фотохудожников Photoart (официальный представитель FIAP в России)
Член Североамериканского Союза Фотохудожников PSA
Постоянный автор порталов Моя Планета, GEO, Regnum
С 2014 года публикации в Daily Mail, GEO, Моя Планета, The New Times, ИА REGNUM, Lenta.ru, GQ, Аргументы и Факты и др.
Участник различных фотовыставок под эгидой FIAP (Россия, Украина, Черногория, Хорватия, Сербия, Греция, Сингапур, Индия и др.), выставок Geo (Москва), Мой Азербайджан (Нижний Новгород) и др.
С 2012 года является автором проекта про нижегородское старообрядчество Семибратская долина.
Персональный сайт автора: <a href= http://www.antonafanasyev.ru target=_blank > www.antonafanasyev.ru</a>