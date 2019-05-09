Антон Афанасьев

Автор

Фотограф-документалист, фотожурналист, путешественник, краевед Член Союза Фотохудожников России Член Союза Фотохудожников Photoart (официальный представитель FIAP в России) Член Североамериканского Союза Фотохудожников PSA Постоянный автор порталов Моя Планета, GEO, Regnum С 2014 года публикации в Daily Mail, GEO, Моя Планета, The New Times, ИА REGNUM, Lenta.ru, GQ, Аргументы и Факты и др. Участник различных фотовыставок под эгидой FIAP (Россия, Украина, Черногория, Хорватия, Сербия, Греция, Сингапур, Индия и др.), выставок Geo (Москва), Мой Азербайджан (Нижний Новгород) и др. С 2012 года является автором проекта про нижегородское старообрядчество Семибратская долина. Персональный сайт автора: <a href= http://www.antonafanasyev.ru target=_blank > www.antonafanasyev.ru</a>