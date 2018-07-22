Путталам — мусульманский город, практически все его население — мусульмане, за редким исключением. Из-за этого здесь нет пьяных, в отличие от всех остальных городов, особенно от тех, что лежат в центральной части страны. Даже купить алкоголь тут практически невозможно.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Завтра опять на рыбалку

Антон Афанасьев ИА REGNUM Житель города

Также в Путталаме очень своеобразная еда. В общем-то она похожа на ланкийскую, но довольно сильно заметно влияние арабской кухни.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Приготовление традиционного ланкийского чая с молоком

Антон Афанасьев ИА REGNUM Продавец рыбы

Но, прежде всего, Путталам знаменит своими солеварнями, соль из которых растекается по всей стране. Но про неё чуть позже.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Отгрузка соли

Городок этот небольшой, тысяч, наверное, на семьдесят. Из-за того, что он стоит на берегу самой большой на Шри-Ланке лагуны с одноименным названием, здесь процветает рыболовство. Недавно здесь стали и креветок выращивать.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Лагуна Путталам

Антон Афанасьев ИА REGNUM Лагуна на закате

Ещё одна интересная черта города — наличие огромного количества кошек! Причем собак тут практически нет, точнее они есть, но как-то не так заметны, как в других городах. А вот кошек — просто море! Может потому, что их постоянно подкармливают рыбаки.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Рыбак

Крупного промысла рыбы, как, например, в Негомбо, тут нет — ловят на небольших лодках в заливе. Причем глубина этой лагуны мизерная — метра полтора, не больше.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Старые соляные резервуары на фоне лагуны

Мусульмане в Путталаме, конечно же, не такие строгие, как на Ближнем Востоке. В парандже видел всего несколько женщин, а в основном они неотличимы от остальных ланкийцев.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Местный житель

Антон Афанасьев ИА REGNUM На местном рынке

Антон Афанасьев ИА REGNUM Цирюльник

На окраине города находится батарея из ветряков. Но, несмотря на их размер и количество, они не могут обеспечить электричеством весь город. Для этих нужд на полуострове стоит электростанция, которой управляют китайцы. Именно около этих ветряков и находятся поля с солью.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Ветряки

Антон Афанасьев ИА REGNUM Соляные «поля»

Как было сказано выше, главная промышленность в Путталаме, если её можно так назвать, — соледобыча. Здесь нет соляных озер, нет месторождений каменной соли, зато есть самая большая лагуна на всем острове, вода в которой является более соленой, чем вся остальная прибрежная вода. Именно из этой воды и добывается соль. Как? А вот так.

Антон Афанасьев ИА REGNUM На соледобыче

Вся поверхность земли, расположенной в непосредственной близости от моря, «расчерчена» на своеобразные поля. Эти участки заливаются морской водой через специальную систему каналов сантиметров на 30. Когда все участки будут наполнены водой, её подача перекрывается, и остается только ждать — ждать, когда солнце выпарит всю воду. На это уходит около трёх месяцев, после чего участки наполняются людьми с граблями и лопатами, которые и собирают эту соль, пока ещё грязную и серую.

Антон Афанасьев ИА REGNUM На сбор соли

Антон Афанасьев ИА REGNUM Работники

Собирать соль нужно очень быстро, так как вскоре наступит дождливый сезон и «пиши пропало». Всю соль собирают в специальные амбары, полностью выстроенные из пальмового листа, а потом уже из них довольно неспешно отвозится на промывку и сортировку — главное собрать соль с участков!

Антон Афанасьев ИА REGNUM Разгрузка неочищенной соли

Антон Афанасьев ИА REGNUM Трактор – главное средство передвижения по соляным полям

Пакуется она в простые пятидесятикилограммовые капроновые мешки, в таких у нас картошку часто продают. Пакуют и продают практически за бесценок — такой мешок стоит около 30 рублей.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Амбары для хранения соли

Море и участки для выпаривания соли разграничивает полоса ветряков. Издали они не кажутся большими, но, когда подходишь ближе, понимаешь, насколько они огромны!

Между полями проложена дорога, вдоль которой и располагаются амбары. Иногда они выглядят как домики, иногда кучи соли просто забросаны сверху пальмовыми листьями.

В это время года очень много пауков, которые буквально заплетают все, что можно заплести паутиной! Выглядит немного пугающе.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Паутина

Антон Афанасьев ИА REGNUM Паутины со временем становится только больше

Внутри амбара все до самой крыши забито солью!

У некоторых рабочих проблемы с глазами. Все это из-за того, что они всю свою жизнь проработали на соледобыче и соль не один раз попадала в глаза.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Разнорабочий

На «базе» соль очень хорошо промывают, буквально до белоснежного состояния, после чего сортируют по мешкам.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Отмытая соль

Соль очень крупная, но помол тут не делают, так и отправляют покупателям. Путталам обеспечивает почти всю страну солью, однако на острове есть ещё несколько мест добычи соли примерно таким же образом.