«Некоторые считают их эрзянами, но судя по остаткам их языка, судя по их обычаям и религиозным культам, их нельзя не признать особым племенем», — так писал в своих «Очерках мордвы» в XIX веке известный исследователь Мельников-Печерский о таинственном народе — терюханах.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Захоронение

Антон Афанасьев ИА REGNUM Традиционная вышивка. К сожалению, полотно использовалось как тряпка

Антон Афанасьев ИА REGNUM Находки при разведке. Видимо, все от воина

Терюшевская мордва (терюшевцы, терюшане, терюхане) — одна из этнографических групп мордвы, ныне обрусевшая. Терюхане жили в 40 селениях Нижегородского уезда Нижегородской губернии. Название связано с центром их расселения — селом Большое Терюшево и происходит от мужского имени (Теряй — Терюхай — Терюш). Терюхане очень рано вступили в тесные контакты с русскими, но крещены были только в середине XVIII века, позабыв к этому времени эрзянский язык, но сохраняя при этом самосознание. Считается, что терюхане представляют собой обрусевшую группу мордвы — эрзи. Профессор, доктор филологических наук Н.В. Морохин предполагал, что последний старик терюханин, знавший свой язык и обряды, ушёл из жизни на рубеже 1960-х — 1970-х годов.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Ориентированы все захоронения одинаково

Вот уже третье лето учёные, краеведы и просто любители истории стекаются в Дальнеконстантиновский район, который располагается в южной части бывшего Нижегородского уезда. Их целью является поиск следов исчезнувшего совсем недавно народа. Все они как детективы — кто с лопатой и совком, кто с диктофоном и фотоаппаратом, но почти каждый из них убеждён, что терюхане не исчезли, а просто забыты.

Антон Афанасьев ИА REGNUM На раскопе Старосельского могильника. Могилы датируются 14-17 веками

Антон Афанасьев ИА REGNUM Ювелирная расчистка

Антон Афанасьев ИА REGNUM Фибулы и сюльгамы

Антон Афанасьев ИА REGNUM Главный по раскопкам

О терюханах здесь, оказывается, говорит почти всё. Только ты оказываешься в экспедиции, как тут же тебе показывают бронзовые средневековые браслеты с традиционным орнаментом, который можно проследить даже на вышивке XX века. В деревнях на домах опытный сопровождающий показывает особые мордовские меты — родовые знаки, а потом мы все вместе в тёмном амбаре находим огромный выдолбленный из цельного дерева парь — местную разновидность сундука. Прощаясь с хозяевами очередного дома, ты, наконец, начинаешь в их речи улавливать непривычные слова, странные и явно мордовские. И, пожалуй, ты в конце соглашаешься с тем, что терюхане не исчезли, а просто забыты по недоразумению.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Многочисленные фибулы и браслеты

Антон Афанасьев ИА REGNUM Орнамент пари

Историческая область терюхан располагается в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, центром её было село Большое Терюшево. Сейчас терюхан здесь официально нет — все жители этого района называют себя русскими. Однако во время этнографических исследований выявлено, что в деревне Макраша до сих пор живут их прямые потомки. Это видно как из материальной культуры, так и из духовной: орнаменты на парях (долблёных липовых сундуках) и шушпанах (народном «халате») повторяются на кольцах и браслетах, найденных археологами на открытом ими в 2015 году Старосельском могильнике. Работы на нём ведутся уже третий год. Всего найдено здесь несколько сотен погребений: от простолюдинов до высшей знати, в том числе и с человеческими жертвоприношениями. Датируются погребения 13−16 веками.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Мужское и женское захоронения

Антон Афанасьев ИА REGNUM Фиксация скелета клеем

Антон Афанасьев ИА REGNUM Фибула

Особого внимания заслуживают «шушпан» — народный костюм, который хранили в «парях» — долблёных сундуках, которые делались изначально для хранения шушпанов. Позже, когда вышитые рукава шушпанов стали отрезать и делать из них сумки, в парях стали хранить зерно и прочие сыпучие продукты, позабыв их изначальное предназначение.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Дальнеконстантиновский музей. Костюм терюхан

Антон Афанасьев ИА REGNUM Рукав шушпана. Позже из них шили сумки детям в школу

Антон Афанасьев ИА REGNUM Парь под зерно для кур

Также до сих пор на парях, на домах, а иногда и на кладбищенских крестах можно найти родовые меты — знаки, отличающие родовую принадлежность — тоже терюханская традиция.

Антон Афанасьев ИА REGNUM В поленнице

Антон Афанасьев ИА REGNUM Всё, что можно, передают в музей

Антон Афанасьев ИА REGNUM Жительницы – потомки терюхан

На фото представлены исключительно те жители Макраши, которые по всем признакам охарактеризованы специалистами как терюхане, а точнее, их потомки.

Антон Афанасьев ИА REGNUM В мастерской

Антон Афанасьев ИА REGNUM Полсотни лет вместе