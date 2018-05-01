Каир, 1 мая, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Кроме известного всем туристам, посещающим Каир, коптского (христианского) квартала, в столице Египта есть ещё один район, где живут христиане. Здесь расположен огромный пещерный монастырь, правда, совсем не древний, но его кафедральный собор, носящий имя Святой Девы Марии и Святого Симеона, является крупнейшим на Ближнем и Среднем Востоке религиозным христианским сооружением и может вмещать до двадцати тысяч человек! Называется он монастырь Святого Симеона Сапожника и посвящён Симеону Дубильщику, который жил здесь в десятом веке и почитается за спасение тысяч единоверцев.

Антон Афанасьев Дорога ведёт в Город мусорщиков

Антон Афанасьев Монастырь Святого Симеона Сапожника, он посвящён Симеону Дубильщику, который жил здесь в десятом веке и почитается за спасение тысяч единоверцев

Однако здесь никто экскурсий не устраивает. Называется этот район, расположенный у подножья горы Мукаттам, Город мусорщиков, или, как говорят местные, Маншият-Насира.

Антон Афанасьев Кроме известного всем туристам, посещающим Каир, коптского (христианского) квартала, в столице Египта есть ещё один район, где живут христиане

Антон Афанасьев Здесь расположен огромный пещерный монастырь, правда, совсем не древний, но его кафедральный собор, носящий имя Святой Девы Марии и Святого Симеона, является крупнейшим на Ближнем и Среднем Востоке религиозным христианским сооружением и может вмещать до двадцати тысяч человек!

Антон Афанасьев На территории монастыря

Трудятся здесь исключительно христиане-копты, которые образуют своеобразный, как бы сказал Гумилев, суб-этнос, эдакую социальную группу, называющиеся заббалины. Они совершенно бесплатно (то есть, не получая за это ничего от администрации города) собирают мусор со всего пятнадцатимиллионного Каира, свозят его сюда, сортируют и перерабатывают, зарабатывая деньги именно на переработке. И неплохо зарабатывают.

Антон Афанасьев Жители совершенно бесплатно (то есть, не получая за это ничего от администрации города) собирают мусор со всего пятнадцатимиллионного Каира

Антон Афанасьев Мусор свозят сюда, сортируют и перерабатывают, зарабатывая деньги именно на переработке

Антон Афанасьев Жители неплохо зарабатывают на переработке мусора

Процесс сортировки мусора от семьи к семье немного разнится, но сводится примерно к одному и тому же: по всему городу повозки, запряженные ослами, собирают мусор в огромные мешки, которые свозят свой «урожай» в определенные точки сбора, где мусор перекладывается на грузовики или пикапы. Дальше мусор отправляется непосредственно в Город мусорщиков и там сваливается на первый этаж. Тут проходит первичная сортировка, например, выбирается весь металл, а остальное перемещается на второй этаж, на котором выбирается вся бумага и пластик… Все ненужное спускается вниз и сжигается неподалеку. Верхние этажи используются под жилье.

Антон Афанасьев Процесс сортировки мусора от семьи к семье немного разнится, но сводится примерно к одному и тому же: по всему городу повозки, запряженные ослами, собирают мусор в огромные мешки

Антон Афанасьев Такие повозки можно встретить везде в Каире

Антон Афанасьев Жители свозят свой «урожай» в определенные точки сбора, где мусор перекладывается на грузовики или пикапы

Антон Афанасьев Дальше мусор отправляется непосредственно в Город мусорщиков и там сваливается на первый этаж

После сортировки сырье отправляется как на местные перерабатывающие фабрики, так и на другие заводы Каира, где из них уже производят определённую продукцию.

Антон Афанасьев Все ненужное после сортировки спускается вниз и сжигается неподалеку

Антон Афанасьев После сортировки сырье отправляется как на местные перерабатывающие фабрики, так и на другие заводы Каира, где из них уже производят определённую продукцию

Антон Афанасьев Отсортированный пластик

Антон Афанасьев Дети тоже подрабатывают

Антон Афанасьев Тут проходит первичная сортировка

Самое же интересное здесь то, что этот район — не просто фабрика по переработке мусора, и именно жилой квартал: тут много магазинчиков, кафе, аптек, парикмахерских, на улицах играют дети… Однако, ни детских садов, ни школ тут не видно. Есть, правда, эти заведения на территории монастыря, но мне не кажется, что они могут вместить всех детей района — видимо, учиться детвора все-таки ходит куда-то за пределы квартала.

Антон Афанасьев Тут много магазинчиков, кафе, аптек, парикмахерских, на улицах играют дети

Антон Афанасьев Однако, ни детских садов, ни школ тут не видно