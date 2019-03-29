Сегодня я расскажу о том, как в Узбекистане собирают хлопок. Этот вопрос меня самого очень интересовал, так как хлопок — основа большей части той одежды, которую мы носим, а посмотреть, как он растет и как его собирают, можно далеко не везде, и ближайшее такое место — Узбекистан.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Сборщики на поле

Антон Афанасьев ИА REGNUM Хлопковое поле

Антон Афанасьев ИА REGNUM Это созревшее семя хлопка, ничем не отличается от простой ваты. А вот те, в бутонах — ещё не созревшие плоды. Если их сорвать и раскрыть, то внутри эта ватка будет сырой

Перед поездкой меня предупреждали, что никто мне не даст и близко подойти к хлопковым полям, намекая, что сбор хлопка и так слишком сильно освещается правозащитниками. Но такое поведение властей вполне объяснимо: хлопок — одна из главных статей дохода страны, по итогам 2008 года страна занимает третье место в мире по экспорту и шестое место по производству хлопка.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Все закрывается одеждой – засохший хлопок может порезать

Антон Афанасьев ИА REGNUM Сборщики на поле

Антон Афанасьев ИА REGNUM Сборщики на поле

Вообще, до конца понять, что там за система, я так и не смог, понял одно — на поля выходят практически все студенты и бюджетники, как у нас в СССР все ездили на картошку. Эдакий добровольно-принудительный порядок. Сбор ведется с сентября и до конца сезона, иногда даже до декабря. Однако этот труд оплачивается.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Сборщица хлопка

Антон Афанасьев ИА REGNUM Сборщик на поле

Чтобы понять и оценить всю важность хлопка для узбеков, достаточно взглянуть на их герб.

Герб Узбекистана

Разбросаны поля хлопка буквально по всей стране, за исключением разве что пустыни Кызыл-Кум, которая располагается в самом центре Узбекистана.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Созревший хлопок

Во многом благодаря хлопку, а точнее системе каналов, которая используется для его орошения, возникла экологическая катастрофа Аральского моря — при виде этого «моря» возникают очень противоречивые чувства, это несомненно лучше видеть своими глазами, чтобы понять, насколько человек способен навредить природе.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Арыки

Для уборки и обслуживания хлопковых полей используются тракторы с одним колесом впереди. Это колесо можно быстро снять и заменить на пару. Однако для уборки этого важного для страны сырья механизированные средства практически не используются — в основном все собирается вручную. На этот вопрос сами работники полей отвечают, что руками получается собирать хлопок намного качественнее, нежели машинами.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Трактор для хлопкового поля

Антон Афанасьев ИА REGNUM Перерыв

Поэтому с 8 до 17 часов все поля полны людей, которые замотаны материей от жгучего солнца и не самых приятных химических веществ, которыми покрывается хлопок во время его роста. Дело в том, что кусты хлопка надо обрабатывать химикатами, чтобы вовремя прекратить рост листьев, вот от этих-то химикатов и могут пострадать люди.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Сборщики на поле

На самом деле, не на любое поле могут пустить снимать, но это общая картина для Узбекистана — простые люди совсем не против фотографии и часто сами просят, чтобы их сфотографировали, но если дело доходит даже до самых низких начальников — вполне вероятно встретить отказ.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Мужчин на полях значительно меньше, как мне показалось

Антон Афанасьев ИА REGNUM В конце рабочего дня в ожидании взвешивания

Антон Афанасьев ИА REGNUM Можно и полежать!

Я тоже поучаствовал в сборе хлопка и должен сказать, что это адская работа. На жаре около 30 градусов вы полностью закутаны, на поясе висит мешок, который с каждым сорванным плодом хлопка становится все тяжелее, руки исколоты высохшим остовом растений или высохшими коробочками хлопка, ещё и покрыты какой-то химией. И все это за 100−200 сум за килограмм! Это в среднем три рубля! Лучшие работники за день собирают около 100 кг, но чаще — 50−60, то есть всего 200 рублей в день.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Автор тоже потрудился полчаса

Антон Афанасьев ИА REGNUM Взвешивание собранного

Антон Афанасьев ИА REGNUM Погрузка урожая

В течение рабочего дня весь хлопок постепенно собирается в одном месте, причем он разделен у каждого сборщика — получать деньги-то каждый будет отдельно. В конце рабочего дня приезжает трактор с прицепом, и порцию каждого сборщика взвешивают, загружают в прицеп и тут же расплачиваются. Весь хлопок свозится в хлопкозаводы, которые его сортируют (бывает хлопок разных сортов) и обрабатывают. На заводе хлопок лежит огромными курганами, накрытый тентами. После обработки он приобретает вид рулонов ваты, которые уже можно купить и на рынке. Уже из них делается хлопковая нить и все то, что можно из него сделать.

Антон Афанасьев ИА REGNUM На заводе

Антон Афанасьев ИА REGNUM Завод по переработке хлопка

Антон Афанасьев ИА REGNUM Уже обработанный материал