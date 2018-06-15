У них, как и у многих других коренных народов Филиппин, испанцы пытались отнять все — религию, язык, культуру. Не пожалели они и уникальной филиппинской письменности, совершенно не связанной с нынешним письмом на основе латиницы. Однако много лет спустя правительство этой островной страны, уже после обретения независимости, находясь в поисках своей самоидентичности, вспомнило про этих редких людей — мангиан, компактно проживающих на острове Миндоро. Они, как и их культура, были объявлены национальным достоянием, а их уникальная письменность стала возрождаться и преподаваться в местных школах.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Деревенский загон для свиней

Антон Афанасьев ИА REGNUM Мангианское письмо на кусочке бамбука

О племени

Маньяны, или, как их называют в русскоязычных источниках, мангианы (мангины) — это коренные жители Филиппин, проживающие на одном из островов Филиппинского архипелага — Миндоро. На самом деле это восемь различных племен со схожей культурой и бытом. Разделить эту этническую группу можно на две большие подгруппы — северные и южные мангианы. При примерно равном уровне развития культуры принято считать, что южная группа все же находится на немного более высоком уровне, нежели северная (в частности из-за более развитой техники письма).

Антон Афанасьев ИА REGNUM Интерьер дома

Общая численность представителей этой группы точному определению не подлежит, так как они ведут довольно изолированный образ жизни в горных областях острова. Принято считать, что их от 50 000 до 80 000 человек (с учетом тех, кто постоянно живет и работает вне традиционных поселений). В самих же деревнях мангиан проживает около 30 000 человек.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Горы покрывают почти весь остров

Герой

Марнель Райос, 34 года, представитель племени Бангон, самого «молодого» племени — оно отсоединилось от племени Тау-буид лишь в 1996 году после решения совета племен. Проживает в одной из деревень у реки Бонгабон, что на юге острова. Как и все члены его племени, он торгует углем, который выжигает в горах. Один из немногих представителей Бангон, кто помнит традиционную письменность.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Проводник

Одежда, быт, еда, жилье

Живем мы в деревеньках, расположенных около горных рек. Деревни очень малы и разбросаны на расстоянии пары километров друг от друга. В них, как правило, всего пять или шесть домов и не более пятидесяти человек.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Деревенские дома

Антон Афанасьев ИА REGNUM Вид на деревню

Дома мы строим чаще всего из дерева и бамбука, а крыши покрываем соломой. Дома, которые построены на сваях, иногда расположены рядами так, чтобы веранды соединяются друг с другом. В таких домах живут родственники.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Дом большой (составной) семьи

Антон Афанасьев ИА REGNUM Вместо кроватей используется гамак

Едим мы в основном то, что сами же и выращиваем, — это прежде всего сладкий картофель, кукуруза, бананы, кокосы, корни убе… По праздникам — свинину и курицу. Не брезгаем мы и охотой, и рыбалкой, однако все же мясо и рыба не основная составляющая нашей диеты. Все это мы готовим на открытом огне прямо в домах.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Кухня в доме

Почти все мангианы носят с собой плетеную из ротанга сумочку, в которой мы храним необходимые в путешествии вещи. Так же для мелочей у нас есть своеобразные бамбуковые контейнеры, которые мы вешаем на пояс.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Обработка огорода

Антон Афанасьев ИА REGNUM Переноска товаров на продажу в ближайший небольшой городок

Так как мы не пользуемся транспортом, то грузы, если они не сплавляются по реке, мы переносим на голове, точнее на матерчатом слинге, который крепится на лоб и свисает по спине. В подобных же слингах мы носим детей.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Переноска ребенка в слинге

Семьи

Период ухаживания у нас имеет разнообразный набор правил и церемоний, и прежде всего это мужская песня, аккомпанирует которой носовая флейта. Если на эту песню откликается песней женщина, значит, согласие получено, однако перед тем как разделить постель, надо обязательно получить согласие родителей. После того как мужчина с женщиной проводят ночь вместе, они становятся мужем и женой.

Антон Афанасьев ИА REGNUM «Молодая» мать

У нас мужчина идет жить в дом к своей жене, так как он, перед тем как построить свое жилище, должен отдать долг семье жены — ведь он отнял у них работницу. Если у него есть деньги, он может просто заплатить. Только после того, как он получит согласие от родителей, они могут построить свой собственный дом.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Изготовление циновки на пол из бамбука

Антон Афанасьев ИА REGNUM Починка крыши

Антон Афанасьев ИА REGNUM Девочка на сборе прутьев для дома

Курение и бетель

Мы не употребляем алкоголь, во всяком случае те, кто постоянно живет в наших деревнях, а не в городах, а таких большинство. Однако почти все взрослое население употребляет бетель.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Приготовление бетеля

Мы его называем нга-нга (nga-nga) и храним в специальной сумочке из ротанга. Мы его тут сами и выращиваем, кстати. А вот квако (табак) у нас курят практически все, даже дети. Трубки для курения мы делаем сами и никогда с ними не расстаемся: даже когда мы не курим, трубка все равно находится у нас во рту.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Трубку курят все – и стар, и млад

Письменность

Мы обладаем одной из самых редких письменностей на Земле, правда, сейчас её почти все забыли, но вожди и правительство стараются возродить её, преподавая этот вид письменности на уроках в школах. Называется она Сарат маньян (Surat Mangyan). Письменность эта на самом деле принадлежит племени Хануноо, она слоговая, и в ней 15 согласных и всего 2 гласные, что так непривычно для белого человека. Пишем мы ножом на свежесрезанном стебле бамбука.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Нож мангианы носят всегда с собой. По размеру он больше похож на меч

Антон Афанасьев ИА REGNUM Заточка нового ножа

Прежде всего, знаменита наша бамбуковая почта. Дело в том, что для передачи письменного сообщения из одной деревни в другую написанное на таком стебле письмо просто втыкается на тропе. Так как мы очень много ходим, то человек, который идет в нужном направлении, просто берет его и несет в нужном направлении. Если ему необходимо свернуть с пути, то он тоже втыкает его на дороге, и письмо ждет своего следующего «почтальона», пока таким образом не достигнет адресата.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Ноги мангиан от длительной и продолжительной ходьбы значительно деформируются

Антон Афанасьев ИА REGNUM Вид на горную долину

Отношения с «внешними», законы правительства, торговля

С жителями побережья мы почти не общаемся, лишь некоторые из нас нанимаются к ним на работу на рисовые поля. Ну и, конечно, мы не можем не торговать с ними — по рекам, чаще всего на автомобильных шинах, мы сплавляем наши товары, в основном это то, что мы сами выращиваем — бананы, батат, сладкий картофель, кукуруза.

Антон Афанасьев ИА REGNUM В торговой лавке в Пуэрто-Галере легко найти товары, сделанные мангианами

Ну и, конечно же, уголь, который мы выжигаем повсеместно в горах. Так как покупатели знают, что нести нам все это обратно в горы крайне тяжело, они никогда не предлагают нам хороших денег за товары, поэтому мы стараемся оставлять себе по максимуму то, что выращиваем и добываем в горах.