Москва, 21 марта, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Фотограф Антон Афанасьев решил выяснить, чем занимаются рок-исполнители, когда не выступают. Он задавал своим героям вопросы, чтобы понять их отношение к музыке, работе и жизни:

Антон Афанасьев Рок у станка

Как известно, чтобы пробиться самому в шоу-бизнесе, надо потратить не один год и не одну сотню тысяч рублей. И это совершенно не гарантирует известности и славы. Особенно это касается рок-музыкантов, которые многие годы репетируют на недорогих «точках», выступают бесплатно — вкладывают свое время, деньги и силы в любимое дело. Так как заработать на нём практически невозможно, то почти всем им приходится тратить большую часть времени на своей основной работе, никак не связанной с рок-музыкой. Цой, например, был самым известным кочегаром. Так кем же сейчас работают будущие рок-звезды?

Антон Афанасьев Осетров Константин Дмитриевич, группа «Аляска»

Как зовут?

Осетров Константин Дмитриевич.

Информация о группе:

Группа «Аляска», стиль ска, панк, регги, всё подряд. Образована в 2005 г., я в группе с 2010 г. https://vk.com/alaskaband — ссылка группы.

Где учился, на кого, как долго?

Получал музыкальное образование в течение 16 лет. Это музыкальная школа, музыкальный колледж и консерватория.

Кем работаешь в настоящий момент?

В настоящий момент работаю артистом оркестра Нижегородской филармонии им. Ростроповича.

Что для тебя музыка?

Музыку я понимаю как средство духовного развития человека. Она несет с собой множество мыслей и образов. Так что надо быть очень внимательным в выборе музыки, она может быть как созидающей, так и деструктивной.

Что для тебя работа?

Работа — забота о людях. В наше время принято работать для того, чтобы «выжить». Я считаю, что работа твоя должна приносить пользу народу. В нашем случае, мы пытаемся расшевелить духовный мир человека.

Отличается ли то, чем занимается группа сейчас, от того, что она делала на начальном этапе своего существования?

Конечно, отличается. Всё меняется в жизни, и мы в том числе. С развитием творческого мышления меняется и подход к музыке.

Сколько денег ты тратишь на занятие музыкой?

Сколько не жалко, а иногда и по нуждам. В целом не особо много.

Ты бы хотел, чтобы музыка стала твоей основной работой?

Так и есть, музыка стала моей основной работой.

Что бы ты хотел сказать\пожелать\посоветовать своим поклонникам и тем, кто только начинает заниматься музыкой?

Хотел бы всем посоветовать побольше читать, слушать множество разнообразной музыки, не обязательно упираться в рок, очень хорошо иногда и классическая музыка слушается, и джазовая. А вообще, хотелось бы пожелать побольше усердия, увлеченности и терпения в этом деле. Ну и развивайте свой внутренний мир, тогда и плоды будут спелые.

Антон Афанасьев Михаил Иноземцев, группа «Deadwood»

Как зовут?

Михаил Иноземцев.

Информация о группе:

В Deadwood я с самого основания. Мы собрались в феврале 2012-го поиграть рокешник с соляками и чистым вокалом. Первые песни звучали как hard rock, иногда срывающийся в blues, а иногда в black metal. Чтобы не писать кучу тэгов мы назвали это Hellfury blues. vk.com/deadwoodbandhttps://deadwood-band.bandcamp.com/

Где учился, на кого, как долго?

Учился 5 лет на налогообложении в Лобаче, через 5 лет мне предложили з/п в налоговой 8 тысяч рублей. Стоило того.

Кем работаешь в настоящий момент?

Сейчас я работаю персональным тренером в фитнес-клубе. Из разряда увлечения, перешедшего в работу.

Что для тебя музыка?

Я слушаю Металлику и играю на гитаре со второго класса. Итого уже 20 лет. Да уж, мог бы и получше научится играть на гитаре за это время… Слушать, играть, сочинять, записывать музыку для меня — это дикое удовольствие.

Что для тебя работа?

Работа — это то, что приносит деньги на занятие любимым делом и отнимает всё время на него. Без работы сложно иметь увлечение. И я рад, что мне удалось совместить одно из увлечений с работой.

Отличается ли то, чем занимается группа сейчас, от того, что она делала на начальном этапе своего существования?

Поначалу для нас в Deadwood была цель просто выпустить свое музло на CD и не распасться сразу после, как это происходило со многими местными группами. Теперь масштаб задач растет. Выпустить второй альбом, контракт с лейблом, презентация.

Сколько денег ты тратишь на занятие музыкой?

Мой «гир» стоит дороже моей машины. А дохода с концертов, дисков и футболок не хватит, чтобы оплатить даже репетиции.

Ты бы хотел, чтобы музыка стала твоей основной работой?

Работа играть любимую музыку — это мечта. Главное, чтобы это не переходило в нудятину типа кавер-бэндов и сессионных музыкантов.

Что бы ты хотел сказать\пожелать\посоветовать своим поклонникам и тем, кто только начинает заниматься музыкой?

Музыкантам: расширяйте музыкальный кругозр, ходите к преподавателям ставить технику, гонитесь за качеством сочинения и исполнения! Поклонники: размножайтесь!

Антон Афанасьев Денис Лишков, группа «Тигры и Леопарды»

Как зовут?

Денис Лишков.

Информация о группе:

Я пою и играю на бас-гитаре в рок-группе «Тигры и Леопарды», мой друг Антон (наш гитарист) называет наш стиль «рок-перерок». Первый концерт группа отыграла в апреле 2014, на данный момент нами записан один макси-сингл и один альбом — «Хищные Вещи Века», повествующий о губительных и прекрасных вещах, которые нас окружают, сейчас продолжаем писать песни и играть концерты. Ссылки чтобы, послушать: https://soundcloud.com/tigers-leopards vk.com/tigers_leopards Еще у меня есть электронный проект in a safe place, в котором я играю вместе с нашим барабанщиком Пашей, мы исполняем техно со скретчами, виниловыми пластинками и драм-шоу в четыре руки. https://vk.com/in_a_safe_place

Где учился, на кого, как долго?

Когда-то я пробовал учиться на инженера по специальности «стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», потратил на это год, но не сложилось с начертательной геометрией (до сих пор считаю это хорошим знаком). После решил закончить юрфак, получил диплом по специальности «юриспруденция».

Кем работаешь в настоящий момент?

Работаю фрилансером в различных сферах, которые пересекаются с моими интересами и приобретенными знаниями за всё время жизни, а это: видео/фото/аудио/смм/проведение сделок с недвижимостью. Порой, когда устаю от одной деятельности, просто переключаюсь на какое-то время на другую более плотно и увлеченно.

Что для тебя музыка?

Безграничная любовь.

Что для тебя работа?

Предпочитаю слово деятельность — это способ добывания денег интересным способом (чтобы не жалеть о потраченном времени в обмен на деньги).

Отличается ли то, чем занимается группа сейчас, от того, что она делала на начальном этапе своего существования?

На начальном этапе мы были ближе к духу панк-рока 70-х и раннему грязному гранжу (любовь к этим стилям в наших сердцах навечно). В процессе приобретения знаний и опыта мы старались повышать как качество исполнения, так и пытаться отходить от записей в подвалах и самопальных студиях ради того, чтобы получать качество звучания, достойное рок-героев нашего детства.

Сколько денег ты тратишь на занятие музыкой?

За всю жизнь потратил безумное количество денег на музыку, лучше даже не знать, продолжаю вкладывать и не собираюсь останавливаться ни в коем случае.

Ты бы хотел, чтобы музыка стала твоей основной работой?

Для многих музыкантов музыка превращается не в творческую среду деятельности, а становится работой, которая обязывает именно РАБОТАТЬ. На такие жертвы я пойти не готов, поэтому ищу альтернативу и не берусь за то, что не хочу делать (хотя за жизнь такими вещами все-таки приходилось заниматься). У каждого свое восприятие реальности, и приемлемые занятия для каждого тоже очень разные, но если мой гонорар за выступление «Тигров и Леопардов» будет перекрывать всю остальную деятельность — то я буду крайне рад (хотя от знакомых мне способов заработка я на все сто процентов всё равно не откажусь, разве что гонорар станет как у звезд шоубиза, но это невозможно).

Что бы ты хотел сказать\пожелать\посоветовать своим поклонникам и тем, кто только начинает заниматься музыкой?

Делайте это! Играйте, пишите, сочиняйте хорошие и плохие песни, хорошую и плохую музыку! Не останавливайтесь! Не бойтесь неудач и критики! Не бойтесь пробовать новое! Если всё надоело — отдохните какое-то время, увлекитесь чем-то еще, другим инструментом или вообще кардинально смените сферу деятельности, перезагрузите мозг, и ваши истинные желания и инстинкты всё равно приведут вас к тому, что вы любите на самом деле.

Антон Афанасьев Страхов Владимир, группа «11200»

Как зовут?

Страхов Владимир.

Информация о группе:

Сейчас название группы «11 200» (недавно был ребрендинг нашей группы). https://vk.com/band11200 — это переродившаяся рок-банда Jackpot из Нижнего Новгорода! За время существования Jackpot успели выступить на одной сцене с группами «НАИВ», «Трубецкой», «Северный Флот», «7000$» и другими коллективами, покорив множество площадок нашей необъятной Родины, начиная с региональных рок-фестивалей и заканчивая столичными клубами. Недавние изменения в составе команды, а также изменения концепции песен натолкнули парней на идею ребрендинга. И 27 апреля, под наполненным символизмом названием #ОДИННАДЦАТЬДВЕСТИ, они презентуют свой новый альбом, в записи которого приняли участие звёзды российской рок сцены — Александр Телехов («Элизиум»), Антон Пух («FPG»), Сергей Чупэ Метель («СМЕХ») и др.

Где учился, на кого, как долго?

После 11 класса 5 лет в НГПУ на ФФК (факультет физической культуры).

Кем работаешь в настоящий момент?

Спасатель АСО (аварийно-спасательного отряда), г. Нижний Новгород.

Что для тебя музыка?

Возможность получать незабываемые эмоции во время живого выступления, донести до публики свои мысли, делиться творчеством. Также музыка — любимое хобби

Что для тебя работа?

В первую очередь средство заработка, во вторую — возможность помогать людям, попавшим в сложные силуации (и не только людям).

Отличается ли то, чем занимается группа сейчас, от того, что она делала на начальном этапе своего существования?

Отличается, безусловно, всё стало совсем другого уровня, площадок для выступления всё больше, география поездок расширяется. Окружают талантливые музыканты, появляются новые знакомые в разных уголках страны.

Сколько денег ты тратишь на занятие музыкой?

По необходимости. Обычно это аренда времени на репетиционных точках, запись и сведение новых песен.

Ты бы хотел, чтобы музыка стала твоей основной работой?

Хочу зарабатывать только музыкой, стараюсь сейчас всё для этого делать. Это бы открыло много интересных перспектив, освободило бы от обязанности ходить на работу по графику, было бы больше свободы, которой порой очень не хватает.

Что бы ты хотел сказать\пожелать\посоветовать своим поклонникам и тем, кто только начинает заниматься музыкой?

Главное, чтобы то, что ты делаешь, доставляло тебе удовольствие. Если нравится заниматься музыкой — вперёд! В наше время всё более чем доступно. Друзья, встретимся в городах, на площадках. Будьте сильнее, будьте добрее!

Антон Афанасьев Павел Шумов

Как зовут?

Павел Шумов.

Информация о группе:

В 2002 году я собрал первый состав группы в аудитории нашего пед. университета, с тех пор мы прошли путь от русскорокоподобной банды, через жгучий панк-рок, нойз-хардкор к тому, что сейчас есть — литературно-музыкальной концепции группы, со своим безумным миксом музыкальных стилей в одном альбоме, а самое главное, стихами. Ведь главное — это не терять смысл. https://itunes.apple.com/ru/album/pejzazi-i-portrety/.https://www.youtube.com/channel/UCiDCpqFpbJ55LJkYIHs1.

Где учился, на кого, как долго?

С 2000 по 2005 год учился на естественно-географическом факультете НГПУ им. М. Горького (ныне им. К. Минина), по специальности учитель географии и ОБЖ, с 2008 по 2010 учился на ФДО НГЛУ им. Добролюбова на журналиста, но не закончил.

Кем работаешь в настоящий момент?

С 2005 года по настоящее время работаю по специальности, учителем географии и ОБЖ, 8 лет проработал в муниципальной школе, последние 4 года в частной школе.

Что для тебя музыка?

Музыка — это то, без чего нельзя. У меня голова забита какими-то мелодиями, строчками, ритмами. Когда тебе хорошо или плохо — это музыка. Хочешь ты этого или нет, но она постоянно звучит в голове. Бесполезно бороться.

Что для тебя работа?

Я потомственный учитель, во втором поколении. Пока учился, не думал, что это надолго. Должен был просто отработать три года после вуза, т.к. учился по направлению. А потом остался. Я реально кайфую, когда преподаю, когда вижу, как у детей мозги скрипят и они работают, растут над собой, ковыряются в картах, когда у них получается. Выпускников уже много, многих встречаешь, обнимаешься, если тебе спустя 10 лет после выпуска на улицах улыбаются, значит, ты не такой уж и плохой препод.

Отличается ли то, чем занимается группа сейчас, от того, что она делала на начальном этапе своего существования?

Сейчас мы более спокойно, что ли, к творчеству относимся, вдумчиво. Если поначалу было просто прикольно собраться и под гитару с барабанами свои песни поорать, то теперь мы хотим сделать так, чтобы донести свои идеи, поделиться, чтобы диалог какой-то получился со слушателем и зрителем. Ищешь идеальную формулу песни, чтобы и тебе не скучно было её играть, и чтобы она не превратилась в песню только для музыкантов.

Сколько денег ты тратишь на занятие музыкой?

По-разному с деньгами. Иногда много, особенно когда альбом студийный делаешь, там вообще всё что можно из кошелька выжмешь. Бывают периоды, когда только на репетиции отдаёшь — это немного. Когда клипы снимаешь, тоже нормально можно угореть. Хочется больше тратить, всякие штуки попробовать технические: мониторинг, электробарабаны, процессоры всякие, но пока не получается. Но не всё сразу.

Ты бы хотел, чтобы музыка стала твоей основной работой?

Вот прямо такой работой, чтобы преподавать бросить? Я не знаю. У меня выходных много: трое каникул по неделе и одни большие на 56 дней. Товарищ продюсер, можно я в них буду в туры ездить? А так, хотелось бы, чтобы музыка покрывала расходы на музыку, неважно, каким путем: через покупку в интернет-магазинах, через билеты на концертах, просмотры на каналах. А то выбираешь иногда: песню записать или всё-таки сыну «Танковый бой» купить на радиоуправлении.

Что бы ты хотел сказать\пожелать\посоветовать своим поклонникам и тем, кто только начинает заниматься музыкой?

Дорогой начинающий музыкант, если то, что ты делаешь, тебе нравится — делай. Если это не нравится всему твоему классу или группе, на этой планете можно отыскать пару сотен «утырков», которые проникнутся твоим музлом. Главное, чтобы оно развивалось и не затащило тебя в «Клуб 27».

Антон Афанасьев Хнырёв Михаил Андреевич, группа «Антарес»

Как зовут?

Хнырёв Михаил Андреевич.

Информация о группе:

Группа «Антарес», стиль hard rock, основана в 2008 году, я присоединился через полгода после образования. https://vk.com/antaresrockband 12 апреля 2008 года у меня завязался разговор с Михаилом Кулалаевым — лидером группы на автобусной остановке. Выяснилось, что у нас похожие музыкальные вкусы, и мы решили поработать вместе. Результатом стал выпуск четырех студийных альбомов, в сумме 45 совместно написанных песен и одно большое концертное видео.

Где учился, на кого, как долго?

Учился 5 лет в НГПУ по специальности «Учитель химии и биологии», закончил в 2010 году.

Кем работаешь в настоящий момент?

Сразу после выпуска устроился работать в МБОУ Лицей №8 учителем биологии, где работаю по настоящее время.

Что для тебя музыка?

Средство самовыражения, один из немногих способов расслабиться и быть собой.

Что для тебя работа?

Работа для меня, в первую очередь, тренажер для мозгов и самодисциплины, чего так часто не хватаем творческим людям. Во вторую очередь, окно в общество, у меня есть уникальная возможность наблюдать, чем живут люди: родители, дети, учителя, о чём думают, какие блуждают настроения. Хороший жизненный опыт, чтобы начать лучше понимать себя и окружающих.

Отличается ли то, чем занимается группа сейчас, от того, что она делала на начальном этапе своего существования?

Кардинальных изменений стиль группы не претерпел. Музыка стала проще, легче для восприятия, пропало желание специально что-то наворачивать.

Сколько денег ты тратишь на занятие музыкой?

В юности я тратил все свободные деньги на музыку, т.к. больше меня ничего особо не интересовало. Сейчас появились новые увлечения, например, путешествия, Значительная часть денег уходит на это. За последний год у меня получилось что 30 000 р. пошли на оплату репетиций, 3 500 р. на струны, 40 000 р. на выпуск альбома, много прочих мелких расходов. Думаю, в сумме тысяч 100 в год, учитывая, что я уже давно не покупал себе никаких новых гитар, примочек и прочего.

Ты бы хотел, чтобы музыка стала твоей основной работой?

Не хочу, чтобы музыка была для меня работой. Пусть лучше это будет прибыльное хобби.

Что бы ты хотел сказать\пожелать\посоветовать своим поклонникам и тем, кто только начинает заниматься музыкой?

Делай, что должен, и будь что будет. Нужно просто идти туда, куда зовет интуиция. Я пишу и играю ровно до тех пор, пока есть идеи, желание и возможности, слава Богу, пока они есть. Посоветовать могу только проявлять терпение в любом начинании, так как именно его нехватка заставляет человека не доводить дело до конца. Из-за этого мир не увидел много хороших идей.

Антон Афанасьев Русов Фёдор, группа «Аляска»

Как зовут?

Русов Фёдор — бас-гитарист нижегородского ска коллектива «Аляска».

Информация о группе:

Группе «Аляска» https://vk.com/alaskaband в октябре этого года исполнится уже 12 лет, и все эти годы, с первого концерта бас-гитарист бессменен. Группа играет в различных, но близких друг-другу стилях. Рок, ска, реггей, панк, фанк — вот палитра звукописи музыкантов. За время существования группа «Аляска» претерпевала многочисленные изменения как состава участников, так и направленности творческого пути. Тематика, затрагиваемая в текстах, музыкальные решения и подход к работе в коллективе также менялся со временем.

Где учился, на кого, как долго?

На протяжении длительного времени обучался в ННГАСУ по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство».

Кем работаешь в настоящий момент?

По окончании обучения был принят на кафедру «Средового и графического дизайна» в НГПУ им. Козьмы Минина, на должность доцента кафедры. Но основной работой на протяжении уже долгих 12 лет является профессия художника-декоратора.

Что для тебя музыка?

Так вышло, что работа в группе «Аляска» и работа на ниве декорирования интерьера в моей жизни идут по времени нога в ногу. В своё время я, конечно, вкладывал в участие в группе не только душу, но и деньги. Струны, аренда репетиционных помещений, инструменты — вот часть из многих расходов музыканта. Но вскоре, если можно так выразиться, группа вышла на самоокупаемость. И даже начала приносить деньги. Конечно, гонорары невелики. И на них невозможно приобрести автомобиль или квартиру. Но, как говориться, на газировку с мороженным хватает. И это приятный бонус к и без того прекрасной возможности путешествовать с гастролями по стране и миру, делясь своими мыслями, радостью от общения и возможностью делать мир ещё ярче, радостней и позитивней по средствам своего музыкального творчества.

Что бы ты хотел сказать\пожелать\посоветовать своим поклонникам и тем, кто только начинает заниматься музыкой?

А начинающим музыкантам я могу лишь сказать: «Дерзайте! Творите! А главное, находитесь в состоянии постоянного поиска. И помните — нет предела совершенству».

Антон Афанасьев Роман Белоглазов, группа «Yawn Hic»

Как зовут?

Роман Белоглазов.

Информация о группе:

Yawn Hic, стиль (примерно) мат-рок, прогрессив рок, стоунер. Собрались зимой 2011 года, в группе с самого начала, как и остальные основатели. Начинали с инструментального мат-рока, диссонансной и ломаной музыки, постепенно извилистым путём пришли к более простой и мелодичной форме, пробуем делать песни с вокалом, но, скорее всего, так и продолжим дальше исследовать другие стили. Послушать музон: https://yawnhic.bandcamp.com/ Также играю в группе Hyggelig более спокойную и мелодичную музыку, собрали окончательный состав только в прошлом году, хотя началось всё около 4-х лет назад. Стиль описать сложно. Послушать старый музон: https://hyggelig.bandcamp.com/ Скоро новый большой альбом, примерно тогда же мы должны отправиться в тур по Китаю.

Где учился, на кого, как долго?

Учился в ННГУ, на специалиста по связям с общественностью, 5 лет на это потратил, но совсем не зря, хотя сфера эта не интересует уже.

Кем работаешь в настоящий момент?

В момент ответа на этот вопрос не работаю уже нигде.

Что для тебя музыка?

Источник энергии всех видов.

Что для тебя работа?

Место, где можно найти денег на новую гитару.

Отличается ли то, чем занимается группа сейчас, от того, что она делала на начальном этапе своего существования?

Отличается и очень сильно. Подход к делу, понимание своих целей и способностей — всё по-другому сейчас, нежели 5—6 лет назад, само собой.

Сколько денег ты тратишь на занятие музыкой?

Как можно больше, все свободные деньги, по сути.

Ты бы хотел, чтобы музыка стала твоей основной работой?

Конечно, да.

Что бы ты хотел сказать\пожелать\посоветовать своим поклонникам и тем, кто только начинает заниматься музыкой?

Если ты только начинаешь — подумай, ещё есть повод остановиться. Впереди уже маячат худшие дни в твоей жизни. Но весь подвох в том, что еще будет примерно столько же дней невероятной радости, не достижимой никаким другим способом.

Антон Афанасьев Гулуев Руслан Салманович, группа «Fiords»

Как зовут?

Гулуев Руслан Салманович.

Информация о группе:

Я в группе с самого начала (даже немного раньше). Стиль музыки мы сами определяем как experimental rock, тем самым не создавая рамок для творческого процесса. Fiords — это группа единомышленников, друзей, которые, экспериментируя со звуком и структурой песен, воплощают идею безграничного вдохновения, гармонии и смысла. Fiords — это моя «осознанная» группа, в которой я воплощаю свои идеи видения рок-музыки.

Где учился, на кого, как долго?

Школа №33 до 2004 г., НижГМА стоматологический факультет 2004—2009 гг, интернатура на базе Областной стоматологической поликлиники 2009—2010 гг, соискатель ученой степени кандидата медицинских наук на кафедре ФПКВ стоматологии 2010—2013 гг. Ну и по сей день курсы, конференции, семинары и вебинары.

Кем работаешь в настоящий момент?

Врач стоматолог-ортопед.

Что для тебя музыка?

Сейчас музыка для меня — это язык свободы, свободное падение, творческий процесс.

Что для тебя работа?

Работа — это то, чем и на что я и моя семья живём. Медицина — это стык науки и искусства (не я это придумал), поэтому творчество, интерес не только к материальным ценностям, но и к самому процессу, альтруизм и человеколюбие помогают в каждодневной работе.

Отличается ли то, чем занимается группа сейчас, от того, что она делала на начальном этапе своего существования?

В начале своей «музыкальной карьеры» 2004 г. были детские попытки играть тяжело, быстро, но не было основы и базы: осознания и понимания музыки как продукта и видения конечного результата. Но в этом была какая-то наивность и привлекательность. А Fiords — молодой коллектив, который набирает обороты и становится популярным, но даже за год существования мы прошли определенные стадии эволюции и совершенствуем как звук и подачу, так и подходы к текстам, делая нашу музыку более живой и объёмной.

Сколько денег ты тратишь на занятие музыкой?

До 2000 в месяц, не считая «амуниции». Это как хороший спорт-клуб.

Хотел ли бы ты, чтоб музыка стала твоей основной работой?

Это несбывшаяся детская мечта. Хотя сейчас она и может стать явью.

Что бы ты хотел сказать\пожелать\посоветовать своим поклонникам и тем, кто только начинает заниматься музыкой?

Стандартные рабочие фразы, которые реально работают: будьте собой, так как все мы индивидуальности не только на уровне ДНК; ну и не останавливайтесь, так как вся жизнь — движение вперёд!

Антон Афанасьев Александр, группа «Молния»

Как зовут?

Александр.

Информация о группе:

Группа «Молния», heavy-metal, основана в 2008 году, я являюсь создателем группы, https://vk.com/molniya_band

Где учился, на кого, как долго?

Окончил НРУ им. И.П. Кулибина по специальности «Электромеханик».

Кем работаешь в настоящий момент?

Таксистом.

Что для тебя музыка?

Хобби.

Что для тебя работа?

Средство для зарабатывания денег.

Отличается ли то, чем занимается группа сейчас, от того, что она делала на начальном этапе своего существования?

Да. Раньше только репетировали, и поскольку состав был откровенно слабый, нигде не концертировали. Сейчас в основном ездим по летним байк-мероприятиям.

Сколько денег ты тратишь на занятие музыкой?

Сложно сказать. От 500 р. в месяц.

Ты бы хотел, чтобы музыка стала твоей основной работой?

Возможно. Но для этого нужно, чтобы молодые группы не притесняли.

Что бы ты хотел сказать\пожелать\посоветовать своим поклонникам и тем, кто только начинает заниматься музыкой?

Слушайте хеви! Хотите заниматься музыкой — занимайтесь! И не останавливайтесь, если что-то не получается! Всё обязательно будет!

Антон Афанасьев Александр, группа «TRAYSI»

Как зовут?

Александр.

Информация о группе:

Я играю в группе TRAYSI (punk-rock) https://vk.com/traysi_nn, основана она в 2007, я в ней с 2008-го.

Где учился, на кого, как долго?

НФ МГИ (Нижегородский филиал московского гуманитарного института) с 2005 по 2011 гг. по специальности «Информатик-экономист».

Кем работаешь в настоящий момент?

Техником сцены.

Что для тебя музыка?

Эмоции.

Что для тебя работа?

Бородатый начальник.

Отличается ли то, чем занимается группа сейчас, от того, что она делала на начальном этапе своего существования?

В начале репетиции с пивком, сейчас запись материала.

Сколько денег ты тратишь на занятие музыкой?

Значительно меньше, чем хотелось бы.

Ты бы хотел, чтобы музыка стала твоей основной работой?

Нет.

Что бы ты хотел сказать\пожелать\посоветовать своим поклонникам и тем, кто только начинает заниматься музыкой?

У каждой группы есть свой слушатель, но он еще не знает о ее существовании.

Антон Афанасьев Андрей Шабаршин, группа «Лампасы»

Как зовут?

Меня зовут Андрей Шабаршин.

Информация о группе:

Играю в группе «Лампасы». Играю в этой команде уже почти два года. В особом представлении она не нуждается, так как хиты такие как «Я препарирую лягушек» и «Да, я выпил» знают все, ну, или почти все. У группы нет четких рамок стиля, поэтому то, что мы играем называется — БОМ-БОМ-угар.

Где учился, на кого, как долго?

Учился я на музыканта. Закончил консерваторию на факультете народных инструментов по классу домры. Всего музыке учился 16 лет (школа, училище, консерватория).

Кем работаешь в настоящий момент?

Работаю я в нескольких местах, все связаны с музыкой. Одно из мест работы — Нижегородский ансамбль народной песни «Любава». Также работаю в ансамбле песни и танца Приволжского округа войск Национальной гвардии РФ.

Что для тебя музыка?

Для меня музыка и работа — это одно и то же на самом деле. Разница только в том, какую музыку и где ты играешь. В любом случае — это мое любимое дело, и я рад, что могу заниматься только им.

Отличается ли то, чем занимается группа сейчас, от того, что она делала на начальном этапе своего существования?

Группа всегда была мультижанровой и непредсказуемой, поэтому она постоянно меняется и не стоит на месте.

Сколько денег ты тратишь на занятие музыкой?

Сложно сказать, сколько я трачу на занятия музыкой для хобби и зарабатываю другой музыкой. Всего этого хватает на жизнь в любом случае. Могу сказать одно, работать музыкантом в России — очень непростое занятие, нужно постоянно быть в движении.

Ты бы хотел, чтобы музыка стала твоей основной работой?

Иначе ничего не получится.

Что бы ты хотел сказать\пожелать\посоветовать своим поклонникам и тем, кто только начинает заниматься музыкой?

Всем нашим слушателям, начинающим музыкантам и просто хорошим людям хочется пожелать несгибаемой воли и стремления к осуществлению всех ваших желаний, ибо без этого никуда, к сожалению. Ну и чтобы здоровья хватило на все! Вселенная обязательно ответит вам позитивом!

Антон Афанасьев Иван Квасов, группа «Так получилось...»

Как зовут?

Иван Квасов.

Информация о группе:

«Так Получилось…», панк, основана в 2002 г, я её и основал, https://vk.com/padonky.

Где учился, на кого, как долго?

Школа №59, дальше «Нижегородский Политехнический колледж», специальность «Судовые машины и механизмы», типа судомеханик. Потом в ВГАВТе, заочка, на эксплуатации СЭУ, не доучился, даже документы не забрал.

Кем работаешь в настоящий момент?

Арборист, промышленный альпинист.

Что для тебя музыка?

Просто по приколу.

Что для тебя работа?

Зарабатывание денег.

Отличается ли то, чем занимается группа сейчас, от того, что она делала на начальном этапе своего существования?

Да, отличается, можно проследить по записям.

Сколько денег ты тратишь на занятие музыкой?

Особо не считаю: репетиции, запись, иногда мерч…

Ты бы хотел, чтобы музыка стала твоей основной работой?

Не уверен.

Что бы ты хотел сказать\пожелать\посоветовать своим поклонникам и тем, кто только начинает заниматься музыкой?

Всем, кому интересна деятельность группы, советую на концерты ходить. Остальные пусть что хотят делают.