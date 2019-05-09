Нижний Новгород, 9 мая, 2019, 13:49 — ИА Регнум. День Победы собрал в центре Нижнего Новгорода тысячи горожан. Торжественный Парад победы завершился шествием Бессмертного полка по улицам города.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Парад Победы в Нижнем Новгороде

Фоторепортаж Антона Афанасьева о том, как это было.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Жители Нижнего Новгорода собираются на праздник

Антон Афанасьев ИА REGNUM Начало парада

Антон Афанасьев ИА REGNUM Парад Победы в Нижнем Новгороде

Антон Афанасьев ИА REGNUM Парад Победы в Нижнем Новгороде

Антон Афанасьев ИА REGNUM Парад Победы в Нижнем Новгороде

Антон Афанасьев ИА REGNUM Парад Победы в Нижнем Новгороде

Антон Афанасьев ИА REGNUM Парад Победы в Нижнем Новгороде

Антон Афанасьев ИА REGNUM Парад Победы в Нижнем Новгороде

Антон Афанасьев ИА REGNUM Зрители

Антон Афанасьев ИА REGNUM Парад Победы в Нижнем Новгороде

Антон Афанасьев ИА REGNUM Парад Победы в Нижнем Новгороде

Антон Афанасьев ИА REGNUM Парад Победы в Нижнем Новгороде

Антон Афанасьев ИА REGNUM Парад Победы в Нижнем Новгороде

Антон Афанасьев ИА REGNUM Парад Победы в Нижнем Новгороде

Антон Афанасьев ИА REGNUM Военная техника на параде Победы

Антон Афанасьев ИА REGNUM Военная техника на параде Победы

Антон Афанасьев ИА REGNUM Военная техника на параде Победы

Антон Афанасьев ИА REGNUM Военная техника на параде Победы

Антон Афанасьев ИА REGNUM Военная техника на параде Победы

Антон Афанасьев ИА REGNUM Шествие Бессмертного полка по Нижнему Новгороду