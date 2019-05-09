Парад победы и Бессмертный полк прошли по Нижнему Новгороду — фоторепортаж
Нижний Новгород, 9 мая, 2019, 13:49 — ИА Регнум. День Победы собрал в центре Нижнего Новгорода тысячи горожан. Торжественный Парад победы завершился шествием Бессмертного полка по улицам города.
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Парад Победы в Нижнем Новгороде
Фоторепортаж Антона Афанасьева о том, как это было.
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Жители Нижнего Новгорода собираются на праздник
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Начало парада
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Парад Победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Парад Победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Парад Победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Парад Победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Парад Победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Парад Победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Зрители
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Парад Победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Парад Победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Парад Победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Парад Победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Парад Победы в Нижнем Новгороде
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Военная техника на параде Победы
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Военная техника на параде Победы
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Военная техника на параде Победы
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Военная техника на параде Победы
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Военная техника на параде Победы
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Шествие Бессмертного полка по Нижнему Новгороду
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Шествие Бессмертного полка по Нижнему Новгороду