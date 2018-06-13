О Хыналыге прежде всего надо сказать, что тут живут очень своеобразные люди. Именно люди этого поселка — его главная достопримечательность. Они — прямые потомки той самой Кавказской Албании, которая прекратила своё существование в V веке. Хыналугцы не имеют никакого отношения к азербайджанцам. У них совершенно отличный от государственного язык, на нём говорит около пяти тысяч человек, однако местные жители утверждают, что хорошо говорят на нём не более двух с половиной тысяч. Между собой хыналугцы говорят исключительно на этом языке, а азербайджанский учат в школе по учебникам.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Вид на поселок

Антон Афанасьев ИА REGNUM Тихая жизнь в Хыналыге

Антон Афанасьев ИА REGNUM Подрастающее поколение

Внешне некоторые жители этого поселка тоже совершенно не похожи на кавказцев — у многих из них довольно узкие глаза и гладкие волосы, отчего детвору можно спутать с жителями некоторых стран Юго-Восточной Азии.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Детвора

Говорят, что селу около шести тысяч лет, о чём свидетельствует тот факт, что именно хыналугцы, опять же, как утверждают местные жители, являются прямыми потомками Ноя. В окрестностях села можно наблюдать огромное количество камней, воткнутых в склон горы — это древние могилы. На некоторых из них до сих пор виднеются арабские надписи. Самым главным из них до сих пор поклоняются как святыням, несмотря на принятый ислам суннитского (в отличие от азербайджанского шиитского) толка.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Местное кладбище

Жители села занимаются в основном животноводством. Как ни странно, охотой никто не промышляет:

«У нас и ружей-то нет, чтобы волков гонять, которые зимой прямо к крыльцу подходят. Подходят и воют. Мы поэтому и овец не держим — волки перетаскают, а держать их негде, вот ограничиваемся парой коров» — говорит местный житель Юсиф.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Ягненок в близлежащих горах

Также жители умудряются растить картофель на склонах гор, причем он неплохо плодоносит. Из бараньей шерсти женщины вяжут всевозможную одежду, которую часто продают туристам. Некоторые коптят и сушат мясо на открытом воздухе, да не только мясо, но и многочисленные субпродукты: желудок, печень, легкие… По всему поселку бродит огромное количество уток, кур, гусей, индюков.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Вяление бараньих внутренностей

Антон Афанасьев ИА REGNUM Подготовка свежесрезанной овечьей шерсти

Антон Афанасьев ИА REGNUM Обработка шерсти

Антон Афанасьев ИА REGNUM Просушка овечьих шкур на солнце

Нельзя не заметить еще одну интересную вещь — саманный кирпич. Это главное топливо зимой, да и строительный материал неплохой. Здесь нет деревьев, поэтому этот кирпич и используют как топливо. Его заготавливают круглый год и сушат на солнце, он состоит из навоза и соломы, которые после сушки являются отличным источником тепла: огня он много не дает, тлеет довольно долго, но тепла дает порядочно, отчего у него идеальный для природного топлива расход. Сушат его везде, где только можно: на улицах, на крышах, даже делают из него своеобразный забор.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Изготовление саманного кирпича

Антон Афанасьев ИА REGNUM Просушка самана

Антон Афанасьев ИА REGNUM Традиционный дом

Особого внимания заслуживает хыналыгский дом. Это полностью каменное строение, где только в конструкции крыши используются деревянные балки, сделанные из цельного ствола дерева. Строятся они террасами, и по крыше каждого можно смело ходить. На крыше есть своеобразное окно, в жилых помещениях оно на ночь закрывается стеклом или полиэтиленом, в нежилых практически всегда открыто.

Антон Афанасьев ИА REGNUM На свежем воздухе

Антон Афанасьев ИА REGNUM Вход в дом и единственное окно

Антон Афанасьев ИА REGNUM Хыналыгский дворик

Антон Афанасьев ИА REGNUM Местный быт

Сама крыша делается из камня, который кладут на те самые балки. Сверху всё присыпается каменно-глиняной крошкой, которая укатывается и утрамбовывается специальным катком. Между крышами функционирует система водостоков, так, чтоб вода на них не застаивалась, а сразу стекала вниз.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Все дома сделаны из единственного доступного материала — камня

Также из-за своего удаленного расположения в Хыналыге свои особенности жизни. На весь поселок есть только один фельдшер. Если что-то серьезное, то больного везут в Губу. Зато есть школа, куда свозят детей из всех окрестных деревень. Но местные ребята прямо там и живут всю неделю, так как возить сюда детей каждый день и забирать обратно довольно трудно.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Дети играют во дворе

Антон Афанасьев ИА REGNUM Женский круг

Антон Афанасьев ИА REGNUM Чаепитие

Снег в этом районе выпадает в начале-середине октября, а на соседних горах не сходит круглогодично.

Хыналыг однозначно является одним их самых интересных мест Азербайджана.