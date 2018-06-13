Азербайджанское село Хыналыг
О Хыналыге прежде всего надо сказать, что тут живут очень своеобразные люди. Именно люди этого поселка — его главная достопримечательность. Они — прямые потомки той самой Кавказской Албании, которая прекратила своё существование в V веке. Хыналугцы не имеют никакого отношения к азербайджанцам. У них совершенно отличный от государственного язык, на нём говорит около пяти тысяч человек, однако местные жители утверждают, что хорошо говорят на нём не более двух с половиной тысяч. Между собой хыналугцы говорят исключительно на этом языке, а азербайджанский учат в школе по учебникам.
Внешне некоторые жители этого поселка тоже совершенно не похожи на кавказцев — у многих из них довольно узкие глаза и гладкие волосы, отчего детвору можно спутать с жителями некоторых стран Юго-Восточной Азии.
Говорят, что селу около шести тысяч лет, о чём свидетельствует тот факт, что именно хыналугцы, опять же, как утверждают местные жители, являются прямыми потомками Ноя. В окрестностях села можно наблюдать огромное количество камней, воткнутых в склон горы — это древние могилы. На некоторых из них до сих пор виднеются арабские надписи. Самым главным из них до сих пор поклоняются как святыням, несмотря на принятый ислам суннитского (в отличие от азербайджанского шиитского) толка.
Жители села занимаются в основном животноводством. Как ни странно, охотой никто не промышляет:
«У нас и ружей-то нет, чтобы волков гонять, которые зимой прямо к крыльцу подходят. Подходят и воют. Мы поэтому и овец не держим — волки перетаскают, а держать их негде, вот ограничиваемся парой коров» — говорит местный житель Юсиф.
Также жители умудряются растить картофель на склонах гор, причем он неплохо плодоносит. Из бараньей шерсти женщины вяжут всевозможную одежду, которую часто продают туристам. Некоторые коптят и сушат мясо на открытом воздухе, да не только мясо, но и многочисленные субпродукты: желудок, печень, легкие… По всему поселку бродит огромное количество уток, кур, гусей, индюков.
Нельзя не заметить еще одну интересную вещь — саманный кирпич. Это главное топливо зимой, да и строительный материал неплохой. Здесь нет деревьев, поэтому этот кирпич и используют как топливо. Его заготавливают круглый год и сушат на солнце, он состоит из навоза и соломы, которые после сушки являются отличным источником тепла: огня он много не дает, тлеет довольно долго, но тепла дает порядочно, отчего у него идеальный для природного топлива расход. Сушат его везде, где только можно: на улицах, на крышах, даже делают из него своеобразный забор.
Особого внимания заслуживает хыналыгский дом. Это полностью каменное строение, где только в конструкции крыши используются деревянные балки, сделанные из цельного ствола дерева. Строятся они террасами, и по крыше каждого можно смело ходить. На крыше есть своеобразное окно, в жилых помещениях оно на ночь закрывается стеклом или полиэтиленом, в нежилых практически всегда открыто.
Сама крыша делается из камня, который кладут на те самые балки. Сверху всё присыпается каменно-глиняной крошкой, которая укатывается и утрамбовывается специальным катком. Между крышами функционирует система водостоков, так, чтоб вода на них не застаивалась, а сразу стекала вниз.
Также из-за своего удаленного расположения в Хыналыге свои особенности жизни. На весь поселок есть только один фельдшер. Если что-то серьезное, то больного везут в Губу. Зато есть школа, куда свозят детей из всех окрестных деревень. Но местные ребята прямо там и живут всю неделю, так как возить сюда детей каждый день и забирать обратно довольно трудно.
Снег в этом районе выпадает в начале-середине октября, а на соседних горах не сходит круглогодично.
Хыналыг однозначно является одним их самых интересных мест Азербайджана.