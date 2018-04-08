Как известно, Филиппины — единственное азиатское государство, официальной религией которого является католицизм. И, как и положено азиатской стране, многое из религиозной жизни здесь доводится до крайности. Например, здесь законодательно запрещены аборты и разводы, а покупая машину, филиппинец обязательно поедет в церковь освящать её… Но кульминацией демонстрации своей веры является Страстная неделя — неделя перед Пасхой.

Антон Афанасьев Распинает не легионер, а специально обученный человек, который занимается этим не один год – он знает самые безболезненные точки и забивает гвозди так, чтоб не повредить костей

Вербное воскресение

Страстная неделя начинается с праздника Входа Господа в Иерусалим, более известного в России как вербное воскресение. На Филиппинах же, как и во многих других странах, оно называется Пальмовое воскресение, так как именно пальмовыми ветвями встречали Иисуса в Иерусалиме.

«Иисус въезжает верхом на осле в Иерусалим, где его встречает народ, полагая на дорогу одежду и пальмовые ветви с восклицаниями: «осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!» (Мф. 21:9).»

Антон Афанасьев По всей стране с раннего утра все площади перед церквями заполнены продавцами пальмовых листьев, вырезанных специальным способом – как правило, в виде свечей

По всей стране с раннего утра, ещё перед службой, все площади перед церквями заполнены продавцами пальмовых листьев, вырезанных специальным способом — как правило, в виде свечей. Уже после службы священники сжигают эти листья, а пепел бережно хранят до следующего года, а точнее, до следующей Пепельной среды — начала Великого поста, когда они будут посыпать головы пеплом своим прихожанам и рисовать на лбу небольшой крест.

Антон Афанасьев Страстная неделя начинается с праздника Входа Господа в Иерусалим, более известного в России как вербное воскресение. На Филиппинах же оно называется Пальмовое воскресение, так как именно пальмовыми ветвями встречали Иисуса в Иерусалиме

Великие Четверг и Пятница

Кульминацией Страстной недели являются Великий четверг и Великая пятница.

В четверг все кресты в церквях покрываются фиолетовой тканью, а вечером в некоторых городках проходит своеобразный крестный ход, где каждая семья представляет свою богато украшенную тележку со святыми, апостолами, Богоматерью.

Именно в эти два дня (но чаще всего в пятницу) можно видеть странные процессии людей, которые несут крест, как бы примеряя на себя муки Христа. Однако в некоторых районах столицы Филиппин Манилы (как правило, заселённых людьми из провинции) и по всей провинции Пампанга можно видеть куда более жуткие процессии и ритуалы.

Антон Афанасьев Бывает несколько видов так называемого penitensya — ритуала самоистязания

Бывает несколько видов так называемого penitensya — ритуала самоистязания.

Один из самых популярных — самоистязание специальной плеткой с парой десятков бамбуковых палочек — burillos.

Антон Афанасьев Плётка для самоистязания

До этого нравы были более суровые, и верующие использовали специальную деревянную дубинку, в которую были вбиты острые как лезвия, стекла. Сейчас они хранятся лишь как история и для того, чтоб старшее поколение могло похвалиться: «А в наши времена-то мы вот чем себя били, не то что нынешнее изнеженное поколение»

Антон Афанасьев Раньше верующие использовали специальную деревянную дубинку, в которую были вбиты острые, как лезвия, стекла

Конечно же, несение креста здесь тоже практикуют, причем кресты тут не такие, как по всей стране, а сделанные часто из стеблей свежесрубленного банана. Весить они могут до 200 килограммов!

Антон Афанасьев Зачастую кресты сделаны из стеблей свежесрубленного банана. Весить они могут до 200 килограммов

Начинается всё с того, что группа верующих встречается в условленном месте за городом и готовится там к ритуалу. Прежде всего они набивают себе небольшие рубцы плеткой. После того, как они набухают кровью, ассистент подпарывает их бритвой, отчего по спине начинает струиться кровь. Верующий же продолжает бить себя плеткой, не давая остановиться крови.

Антон Афанасьев Начинается все с того, что группа верующих встречается в условленном месте за городом и готовится там к ритуалу. Прежде всего они набивают себе небольшие рубцы плеткой

Антон Афанасьев Верующий же продолжает бить себя плеткой, не давая остановиться крови

Когда вся спина обагрилась кровью, верующие, выстроившись цепочкой друг за другом, идут к церкви, ударяя на каждый шаг себя по спине. После них несут кресты, иногда меняясь, так как кресты эти очень тяжелые. За ними следует «обслуживающий персонал» — они, если что, могут бритвой добавить надрезов на спине, у них же находится ведро с водой, в котором время от времени споласкивают плетки, заодно смачивая запекшуюся на филиппинской жаре кровь.

Антон Афанасьев За процессией следует «обслуживающий персонал» — они могут бритвой добавить надрезов на спине, у них же находится ведро с водой, в котором время от времени споласкивают плетки

Жители городка вываливают на улицу, посмотреть на процессию и предложить воды, холодного лимонада. Кровь от плеток летит во все стороны, отчего зрители тоже постепенно ей покрываются — избежать этого невозможно.

Антон Афанасьев Жители городка вываливают на улицу, посмотреть на процессию и предложить воды, холодного лимонада

Когда процессия доходит до церкви, джинсы верующих покрыты застывшей кровью, а спина становится багрово-красной, и кажется, что с неё свисает кожа. На самом деле не всё так страшно — ран там практически нет, всё это от неостанавливающегося кровотечения из надрезов. Но выглядит довольно жутко.

Антон Афанасьев Когда процессия доходит до церкви, джинсы верующих покрыты застывшей кровью, а спина становится багрово-красной и кажется, что с неё свисает кожа

Оканчивается ритуал тем, что верующие ложатся перед церковью на раскаленный асфальт лицом вниз, и их продолжают бить ветками пальмы, буквально размочаливая их о спины. Полежав так около 15 минут, все собираются и с улыбкой на глазах расходятся — долг выполнен!

Антон Афанасьев Полежав так около 15 минут, все собираются и с улыбкой на глазах расходятся – долг выполнен!

Кульминацией Страстной пятницы в Пампанге является театрализованное распятия Христа. Оно проводится на нескольких площадках в районе трех часов дня — время крестной смерти Спасителя.

Антон Афанасьев Кульминацией Страстной пятницы в Пампанге является театрализованное распятия Христа

На самой большой площадке, Сан Педро, собирается огромное количество людей, как местных, так и туристов со всего мира. На импровизированной Голгофе уже подготовлены кресты.

Антон Афанасьев Вот где-то из-за арены появляются римские легионеры и Христос, которого ведут на казнь. Рядом бредут плачущие женщины. После оглашения приговора, филиппинского Иисуса распинают

Вот где-то из-за арены появляются римские легионеры и Христос, которого ведут на казнь. Рядом бредут плачущие женщины. После оглашения приговора филиппинского Иисуса распинают. В буквальном смысле этого слова — его прибивают к кресту. Правда, для этого используются специальные гвозди и дезинфицирующее средство, а распинает не легионер, а специально обученный человек, который занимается этим не один год — он знает самые безболезненные точки и забивает гвозди так, чтоб не повредить костей. Но даже несмотря на это, зрелище это не для слабонервных.

Антон Афанасьев В буквальном смысле слова – его прибивают к кресту

Антон Афанасьев Правда, для этого используются специальные гвозди и дезинфицирующее средство

Антон Афанасьев Но даже несмотря на это, зрелище это не для слабонервных

Прибитого к кресту Христа поднимают над Голгофой, и в таком положении он находится ещё какое-то время, после чего его, обессилевшего и на самом деле немного мертвого, на носилках уносят в тень, где им сразу же занимаются медики. Таких «Христов» может быть несколько, как правило 4—5 человек.

Зажигание пасхала в субботу и празднование

Великая суббота — это день окончания пасхальной недели, после наступает сама Пасха. В этот день вечером перед всеми церквями священники разжигают огонь, от которого зажигается так называемый пасхал — огромная свеча, огонь от которой расходится по свечам верующих. С этими свечами они перемещаются в церковь.

Антон Афанасьев Ночью вокруг церкви совершается, пожалуй, самый крупный крестный ход в году, в котором, несмотря на позднее время, участвуют все – от мала до велика

Ночью вокруг церкви совершается, пожалуй, самый крупный крестный ход в году, в котором, несмотря на позднее время, участвуют все — от мала до велика.

Антон Афанасьев Юные участницы крестного хода

По его завершению прямо перед церковью совершается характерный для Филиппин обряд Salubong, который символизирует перерождение Христа. Выглядит он так.

Антон Афанасьев Великая суббота – это день окончания пасхальной недели, после наступает сама Пасха. В этот день вечером перед всеми церквями священники разжигают огонь, от которого зажигается так называемый пасхал – огромная свеча, огонь от которой расходится по свечам верующих

Перед церковью подвешивается что-то наподобие цветка-колокольчика, внутри которого сидит мальчик лет семи, символизирующий Христа. Когда крестный ход заканчивается, статую Богоматери подвозят вплотную к этому цветку. После этого он как бы распускается, и Христос перерождается. Это кульминация Страстной недели, после чего в огромные колонки включают праздничную музыку, дети, наряженные ангелами, запускают огромное количество белоснежных шаров, а взрослые — праздничный салют.

Антон Афанасьев Перед церковью подвешивается что-то наподобие цветка-колокольчика, внутри которого сидит мальчик лет семи, символизирующий Христа

Пасхальное воскресенье же проходит совершенно спокойно и без каких-либо пышностей.