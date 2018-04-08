Страстная неделя на Филиппинах
Как известно, Филиппины — единственное азиатское государство, официальной религией которого является католицизм. И, как и положено азиатской стране, многое из религиозной жизни здесь доводится до крайности. Например, здесь законодательно запрещены аборты и разводы, а покупая машину, филиппинец обязательно поедет в церковь освящать её… Но кульминацией демонстрации своей веры является Страстная неделя — неделя перед Пасхой.
Вербное воскресение
Страстная неделя начинается с праздника Входа Господа в Иерусалим, более известного в России как вербное воскресение. На Филиппинах же, как и во многих других странах, оно называется Пальмовое воскресение, так как именно пальмовыми ветвями встречали Иисуса в Иерусалиме.
«Иисус въезжает верхом на осле в Иерусалим, где его встречает народ, полагая на дорогу одежду и пальмовые ветви с восклицаниями: «осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!» (Мф. 21:9).»
По всей стране с раннего утра, ещё перед службой, все площади перед церквями заполнены продавцами пальмовых листьев, вырезанных специальным способом — как правило, в виде свечей. Уже после службы священники сжигают эти листья, а пепел бережно хранят до следующего года, а точнее, до следующей Пепельной среды — начала Великого поста, когда они будут посыпать головы пеплом своим прихожанам и рисовать на лбу небольшой крест.
Великие Четверг и Пятница
Кульминацией Страстной недели являются Великий четверг и Великая пятница.
В четверг все кресты в церквях покрываются фиолетовой тканью, а вечером в некоторых городках проходит своеобразный крестный ход, где каждая семья представляет свою богато украшенную тележку со святыми, апостолами, Богоматерью.
Именно в эти два дня (но чаще всего в пятницу) можно видеть странные процессии людей, которые несут крест, как бы примеряя на себя муки Христа. Однако в некоторых районах столицы Филиппин Манилы (как правило, заселённых людьми из провинции) и по всей провинции Пампанга можно видеть куда более жуткие процессии и ритуалы.
Бывает несколько видов так называемого penitensya — ритуала самоистязания.
Один из самых популярных — самоистязание специальной плеткой с парой десятков бамбуковых палочек — burillos.
До этого нравы были более суровые, и верующие использовали специальную деревянную дубинку, в которую были вбиты острые как лезвия, стекла. Сейчас они хранятся лишь как история и для того, чтоб старшее поколение могло похвалиться: «А в наши времена-то мы вот чем себя били, не то что нынешнее изнеженное поколение»
Конечно же, несение креста здесь тоже практикуют, причем кресты тут не такие, как по всей стране, а сделанные часто из стеблей свежесрубленного банана. Весить они могут до 200 килограммов!
Начинается всё с того, что группа верующих встречается в условленном месте за городом и готовится там к ритуалу. Прежде всего они набивают себе небольшие рубцы плеткой. После того, как они набухают кровью, ассистент подпарывает их бритвой, отчего по спине начинает струиться кровь. Верующий же продолжает бить себя плеткой, не давая остановиться крови.
Когда вся спина обагрилась кровью, верующие, выстроившись цепочкой друг за другом, идут к церкви, ударяя на каждый шаг себя по спине. После них несут кресты, иногда меняясь, так как кресты эти очень тяжелые. За ними следует «обслуживающий персонал» — они, если что, могут бритвой добавить надрезов на спине, у них же находится ведро с водой, в котором время от времени споласкивают плетки, заодно смачивая запекшуюся на филиппинской жаре кровь.
Жители городка вываливают на улицу, посмотреть на процессию и предложить воды, холодного лимонада. Кровь от плеток летит во все стороны, отчего зрители тоже постепенно ей покрываются — избежать этого невозможно.
Когда процессия доходит до церкви, джинсы верующих покрыты застывшей кровью, а спина становится багрово-красной, и кажется, что с неё свисает кожа. На самом деле не всё так страшно — ран там практически нет, всё это от неостанавливающегося кровотечения из надрезов. Но выглядит довольно жутко.
Оканчивается ритуал тем, что верующие ложатся перед церковью на раскаленный асфальт лицом вниз, и их продолжают бить ветками пальмы, буквально размочаливая их о спины. Полежав так около 15 минут, все собираются и с улыбкой на глазах расходятся — долг выполнен!
Кульминацией Страстной пятницы в Пампанге является театрализованное распятия Христа. Оно проводится на нескольких площадках в районе трех часов дня — время крестной смерти Спасителя.
На самой большой площадке, Сан Педро, собирается огромное количество людей, как местных, так и туристов со всего мира. На импровизированной Голгофе уже подготовлены кресты.
Вот где-то из-за арены появляются римские легионеры и Христос, которого ведут на казнь. Рядом бредут плачущие женщины. После оглашения приговора филиппинского Иисуса распинают. В буквальном смысле этого слова — его прибивают к кресту. Правда, для этого используются специальные гвозди и дезинфицирующее средство, а распинает не легионер, а специально обученный человек, который занимается этим не один год — он знает самые безболезненные точки и забивает гвозди так, чтоб не повредить костей. Но даже несмотря на это, зрелище это не для слабонервных.
Прибитого к кресту Христа поднимают над Голгофой, и в таком положении он находится ещё какое-то время, после чего его, обессилевшего и на самом деле немного мертвого, на носилках уносят в тень, где им сразу же занимаются медики. Таких «Христов» может быть несколько, как правило 4—5 человек.
Зажигание пасхала в субботу и празднование
Великая суббота — это день окончания пасхальной недели, после наступает сама Пасха. В этот день вечером перед всеми церквями священники разжигают огонь, от которого зажигается так называемый пасхал — огромная свеча, огонь от которой расходится по свечам верующих. С этими свечами они перемещаются в церковь.
Ночью вокруг церкви совершается, пожалуй, самый крупный крестный ход в году, в котором, несмотря на позднее время, участвуют все — от мала до велика.
По его завершению прямо перед церковью совершается характерный для Филиппин обряд Salubong, который символизирует перерождение Христа. Выглядит он так.
Перед церковью подвешивается что-то наподобие цветка-колокольчика, внутри которого сидит мальчик лет семи, символизирующий Христа. Когда крестный ход заканчивается, статую Богоматери подвозят вплотную к этому цветку. После этого он как бы распускается, и Христос перерождается. Это кульминация Страстной недели, после чего в огромные колонки включают праздничную музыку, дети, наряженные ангелами, запускают огромное количество белоснежных шаров, а взрослые — праздничный салют.
Пасхальное воскресенье же проходит совершенно спокойно и без каких-либо пышностей.