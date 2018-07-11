Как и во многих других странах Юго-Восточной Азии, на Филиппинах до сих пор процветают и официально разрешены петушиные бои — сабонг.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Бой

Антон Афанасьев ИА REGNUM В пух и перья

Они проводятся на специально оборудованных аренах, которые есть в каждом районе города. Одной из самых крупных и старых в Маниле является La Loma Cockpit Arena.

Находится она совсем недалеко от Северного кладбища, на котором живут тысячи людей, в районе Ла Лома, что в Кесон-Сити.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Общий вид арены

Работают арены почти каждый день, да и понятно — деньги тут крутятся очень немаленькие.

Сам боевой петух может стоить до нескольких десятков (а то и сотен) тысяч песо, поэтому иметь хорошего петуха — довольно прибыльно.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Заводчик ежемесячно контролирует параметры своих питомцев

Существует множество петушиных ферм, где они проводят первые два года жизни — до этого возраста петухи считаются молодыми и на арену не выпускаются.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Домики на петушиной ферме часто делают из старых покрышек

Антон Афанасьев ИА REGNUM Взрослый боевой петух на ферме

Заботятся о них соответствующе — практически как о детях: носят почти всегда на руках, регулярно моют, тренируют, покупают специальные корма.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Специальный корм для боевых петухов. Иногда он составляется самими заводчиками, но чаще просто покупается

Вообще, как известно, после приручения курицы в Индии около 5000 лет назад они использовались исключительно для боев — ни о каком употреблении в пищу и речи не было. Постепенно эта традиция стала проникать на Ближний Восток, Китай, позже — в Грецию. Оттуда распространились по всей Европе, позже и в Америке. В Великобритании этот вид спорта подпадает под запрет в 1849 году, а на Кубе только лишь с приходом к власти Фиделя Кастро в 1959 году.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Каждый заводчик по-настоящему гордится своими птицами. И неудивительно – они приносят очень неплохие деньги

В России петушиные бои тоже были популярны одно время — благодаря Алексею Орлову и генералу Всеволожскому.

В Москве даже существовало «Общество петушиных охотников», занимавшееся проведением боёв. С 1860-х годов полиция начала преследовать петушиные бои, и они постепенно пропали как традиция.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Птиц выносят на ринг с закрытыми глазами, чтобы они не пугались большого количества людей заранее

На Филиппинах же до сих про они официально разрешены, и их запрещение наверняка вызовет невероятный протест общественности: я даже не знаю, что популярнее в этой стране: баскетбол или сабонг.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Прием ставок перед боем

На входе в арену надо сдать все оружие — ставки тут немаленькие, поэтому и проигрыши бывают разные — мало ли, застрелится кто или решит судью пристрелить. Слово судьи тут закон.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Расстановка птиц на арене

Арена Ла Лома — одна из старейших на Филиппинах — действует с 1902 года. Однако сами петушиные бои сюда привезли испанцы ещё в 16-м веке.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Некоторым петухам хозяева не удаляют гребни. По ним видно, насколько потрепан этот орган у животных

Перед началом боя петухи стравливаются, если они не хотят драться, то ничего не выйдет, и их уносят, но, как правило, драться они хотят — на то они и боевые петухи.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Петухов искусственно доводят до агрессивности – изначально они довольно спокойны

Всем петухам одевают металлические шпоры. Чаще по одной, но иногда и две. В полгода петуху сбривают гребень, так как в случае его повреждения у птиц происходит очень сильно кровотечение.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Обмотка ноги

Антон Афанасьев ИА REGNUM Крепление шпоры. Свои «родные» шпоры у него давно удалены

Как было сказано выше, петух выходит на ринг только после двух лет, и так как проигравшего петуха чаще всего отправляют в суп, то таких выходов у него не очень-то много.

Все боевые петухи делятся на два типа — летуны и земляки. Первые больше орудуют в воздухе, они сильнее на первом этапе битвы — когда нет ран и есть силы летать.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Каждый петух, как уверяют заводчики, обладает своей техникой ведения боя

Второй тип петухов — земляки — сильнее на втором этапе, когда битва ведется уже на земле и нет сил летать.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Начало боя

У обоих есть свои недостатки и преимущества, поэтому трудно однозначно сказать, какой тип петуха лучше.

Стороннему наблюдателя очень трудно понять, как тут делать ставки, однако делать их можно как до боя, так и во время. Кажется, что все это больше похоже на сумасшедший дом — все кричат, что-то показывают руками, кидают скрученные в рулоны деньги.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Стравливание птиц

Под конец боя оба петуха покрыты кровью, но так как никто из них не упал, судья поднимает их снова и снова и заставляет драться до последнего.

Бой, как правило, длится не больше 1−3 минут, и вот, наконец, одна из птиц повержена. Выигравший получает в среднем 50 000 песо, что считается очень приличными деньгами. Тело проигравшего петуха продается всего за 70−120 песо.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Поверженный петух

Однако для израненного победителя, если хозяин считает, что в этом есть смысл, можно провести хирургическую операцию, которая стоит 300 песо — совсем недорого для хорошего петуха. Хирург прямо на живую вскрывает гематомы и порезы, удаляет оттуда кровь, смазывает все йодом и зашивает раны. Все это время петух практически не приходит в сознание.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Местный ветеринар может «подлатать» выжившего, но израненного бойца

Антон Афанасьев ИА REGNUM У ветеринара есть всё необходимое — от ниток и иголк, до нашатыря и скальпеля

Проигравшего же выносят на улицу, где позже из него сварят суп и подадут в соседнем ресторанчике.