В традиции филиппинских охотников за головами из племени Игорот преобладали, прежде всего, религиозные причины, в том числе и вера в приобретение магической силы. Причинами этого дикого для нас ритуала также были желание обильного урожая, вера в приобретение храбрости и мужества, желание славы среди потомков и улучшения здоровья, необходимость обеспечения изобилия в охоте и рыбалке.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Деревянные идолы

Как бы то ни было, эффект от обладания только что отрубленной головой мог быть активирован только через специальную церемонию, которая предполагала использование определенного ритуала, иначе смысла в этом не было никакого.

Антон Афанасьев ИА REGNUM В Сагаде есть несколько пещер, в которых до сих пор находятся гробы, которые были помещены сюда более ста лет назад. Некоторые из них настолько обветшали, что кости просто лежат на камнях…

Игорот до принятия христианства (а принятие его было крайне условным) были довольно воинственным народом. Племенные войны обычно начинались из-за того, как член одного из племен приносил домой «подарок» — голову члена соседнего племени. После этого племенные лидеры отправляли переговорщиков. Обговаривалась компенсация, и, если договоренность достигалась, между племенами подтверждался мир. Если таковой договоренности не достигалось, то начиналась война.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Мужчина в костюме вождя ифугао

В войне, которая длилась несколько дней, принимали участие почти все мужчины обоих племен. Встречались они на открытом месте, с противоположных сторон выкрикивая ругательства и угрозы. На этом этапе мир ещё был возможен — для этого должна была капитулировать одна из сторон. Если такое случается, капитулировавшая сторона отправляет гонца в лагерь противника с предложением мира — как правило, с поросенком или несколькими курицами. Если противник принимает предложение, то наступает мир. И мир наступал чаще, чем случалась война. Однако иногда примириться не получалось…

Альберт Эрнест Дженкс (Albert Ernest Jenks) в своей книге The Bontoc Igorot, выпущенной в 1905 году, приводит яркое описание межплеменной битвы:

«Мужчины идут на войну, вооружённые деревянным щитом, железным топором и от одного до трех железных или деревянных копий. Только ловкость и умение держать щит между собой и врагом помогает воину сохранить свою жизнь. Их битвы полны быстрых прыгающих движений. Они то внезапно наступают, то так же внезапно отступают, украдкой нападают на фланги противника, отрезая его наступление.

Воины всегда в движении и полностью контролируют свое тело. Поэтому реакция у них отменная! Копья они могут метать с огромной точностью, причем убойная сила их доходит до 10 метров. После того, как все копья брошены, противостояние продолжатся на топорах, на расстоянии вытянутой руки. В таком сражении никто не удерживает позиций, разве что короткий промежуток времени.

Нередко в ход идут камни, причем часто довольно успешно ими ломают конечности или просто сбивают с ног. Если сбитому или раненому воину вовремя не помогут его соратники, то он сразу же теряет голову в прямом смысле этого слова.

Такие битвы, длящиеся от 30 минут до часа, часто заканчиваются отсечением первой головы с каждой стороны. Но иногда бывает, что бой длится полдня, и за это время может быть отрублено больше дюжины голов.

С появлением огнестрельного оружия количество жертв межплеменных войн значительно увеличилось — современное вооружение оказалось более жестоким, чем оружие «нецивилизованных племен».

Слово «Игорот»

Исходя из исследований начала ХХ века, проведенных доктором Тринидад Пардо де Тавера, «golot» — старое слово, раньше обозначавшее горные хребты. Префикс «I» означает «жильцы».

Когда ушли испанцы, слово было трансформировано на английский манер «Ygorrotte», позже переросшее в Игорот. Сейчас это слово употребляется для обозначения шести этнолингвистических групп, проживающих в филиппинских Кордильерах: Apayao, Bontoc, Ibaloi, Ifugao, Kalinga и Kankana-ey.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Горная провинция расположена на крупнейшем острове Филиппин – Лузоне

Кордильеры — это горная цепь, расположенная в северной части самого крупного острова архипелага — Лузона.

Именно они — люди, создавшие одно из чудес света — рисовые террасы в Банаве. И они были охотниками за головами.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Именно здесь находятся знаменитые на весь мир рисовые террасы, занесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Антон Афанасьев ИА REGNUM Вид на террасы, изображенный на банкноте в 20 песо

Филиппины сопротивлялись покорению иностранцами на протяжении четырех столетий. Сначала испанцам, потом американцам.

В колониальную эпоху горные племена свирепо защищали свою независимость и в итоге так и не были полностью покорены.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Женщина в традиционном костюме ифугао

История покорения

Во время испанского колониального периода крупнейшая битва произошла в 1760-х годах в Тонгио, который сейчас является частью современного города Туба. Так случилось, что во время той битвы было убито множество воинов-игорот, а город Тонгио, их крупнейший город, был стерт с лица земли.

Как бы то ни было, испанцы смогли укрепиться здесь лишь в 1846 году, но им всё равно так и не удалось проникнуть вглубь Горной провинции или поставить здесь постоянное укрепление.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Женщина игорот

До того момента, как американцы купили Филиппины у испанцев, большинство территорий игорот так и оставались свободным от колонизаторов.

После того, как испанцы уступили эти территории американцам, игорот стали последними покорёнными племенами, причем только после кровопролитных сражений.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Ифугао в традиционных костюмах

Описаний большинства из этих битв до нашего времени не дошло по различным причинам, или, как говорил историк Вильям Генри Скотт, эти записи были переписаны американцами в том ключе, который был им более выгоден.

Как и испанцам-предшественникам, американцам нужна была одна вещь: природные богатства. Земли игоротов были полны золота и древесины.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Многие игороты приняли христианство, причем не католичество, как большая часть остальных филиппинцев, а протестантство

Антон Афанасьев ИА REGNUM Игорот сохранили традицию жечь огонь на могилах предков

Антон Афанасьев ИА REGNUM Вообще, до сих пор игороты сохраняют культ огня – вечером по всей Сагаде можно видеть горящие костры

После сорока лет американизации настала очередь японской имперской армии.

Видя многочисленные зверства захватчиков, игорот присоединились к войне против японцев и выступали в 66-м пехотном батальоне армии Содружества Филиппин, выступающим как силы сопротивления в Кордильерах.

Хотя это было строго-настрого запрещено уставом и специальными приказами, многие воины-игорот изредка забывали о правилах и продолжали свою традицию — отрубали головы японским солдатам. Их мужество и свирепость в боях вызвали большое уважение к ним среди их американских союзников и поражали страхом японцев.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Многие игороты продолжают исповедовать традиционные культы. До сих пор повсеместно можно видеть висячие гробы, которые закреплены на скалах. Также некоторые гробы можно найти в различных нишах в скалах

Антон Афанасьев ИА REGNUM Приготовление традиционного блюда из свинины

Охотники за головами и современность

Охота за головами до сих пор присутствует в жизни игоротов, правда, её заменяет деревянный аналог. Эта традиции жива, так как игороты всё ещё верят и пытаются добиться хорошего урожая с её помощью, но уже без насилия, в настоящий момент запрещённого федеральными законами.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Современные игороты

Среди населяющих северные Кордильеры Kankana-ey ритуал Dongtoy — это обряд отрубания головы, проводится каждые 10 лет (или около того) в надежде получить больший урожай риса. Конечно же, с искуственной головой.

Последняя трофейная голова была отрезана здесь в конце 70-х годов 20-го века.