Из Ташкента в Бухару я решил ехать ночным поездом, так как на утренний неохота было торопиться. Вокзал Ташкента оказался не таким большим, а на его входе стояли суровые полицейские с оружием и рамки металлоискателя. Приходить на вокзал надо как минимум за полчаса и за эти же полчаса успеть сесть в поезд. Точной причины я так и не понял, но видел бегущую строку про это. До вокзала меня довёз очень бойкий и хорошо говорящий по-русски еврей, который сразу вручил мне пару визиток и сказал, что может найти всё что угодно в Ташкенте в любое время. Поезд встречал меня детскими гамом, разговорчивыми соседями-узбеками и неожиданной аккуратностью. Слова проводника «За телефон и деньги мы ответственности не несем» добавили уверенности в правильности выбора транспорта — за ночь, как и ожидалось, ничего не пропало. Самарканд остался где-то в ночи, Бухара, точнее, какой-то её пригород, тоже показалась в ночи — приехали мы затемно. Взяв такси, я доехал до старого города, где в переулке располагался мой гостевой дом.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Вид на центр старого города вечером

Антон Афанасьев ИА REGNUM Чем не Татуин из «Звездных войн»?

Рассказывать об истории этого города, жемчужины Средней Азии, одного из старейших городов в мире, я не стану, эта информация есть в широком доступе. Я же предлагаю посмотреть моими глазами на то, чем он является сейчас, находясь уже в более чем 2500-летнем возрасте.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Медресе Мири Араб, входит в комплекс Пои Калян

Своему развитию город обязан, прежде всего, расположением — кроме того, что именно в этом районе начали зарождаться древние культуры бронзового века, но также здесь проходили и пересекались многие торговые пути. Для торговцев древности Бухара была конечным пунктом путешествия — здесь они продавали товары своим партнёрам, предпочитая не продвигаться дальше на неизвестные им территории. Однако монголы не пощадили Бухару и разнесли в прах практически все старые строения города: сейчас абсолютное большинство их относится к XV—XVII векам.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Одно из многочисленных торговых строений города

Антон Афанасьев ИА REGNUM Улицы средневекового города

Антон Афанасьев ИА REGNUM Дети на крышах торговых строений

Весь центр Бухары — это один большой памятник истории, который занесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это огромный историко-архитектурный комплекс, состоящий из множества мечетей, медресе, минаретов, рынков, узких улочек посреди одноэтажных домов из саманного кирпича. Жизнь тут течёт так, будто не менялась столетиями, здесь свой колорит. Сам центр довольно туристический, улицы пестрят сувенирными лавками и гостями города, но, если свернуть на пыльные улицы, можно попасть в ту Бухару, которую лично я ожидал увидеть.

Антон Афанасьев ИА REGNUM На рынке

Антон Афанасьев ИА REGNUM Туристов здесь любят – это, пожалуй, самый туристический город страны

Антон Афанасьев ИА REGNUM Забредя куда-то по этим самым улочках, я набрел на женщину с сыном, которые жарили пирожки с картошкой, прямо на улице, на дровах. Задав известный вопрос — откуда я, они, услышав, что из России, сразу вручили мне три пирожка, только с пылу с жару

Антон Афанасьев ИА REGNUM Из арыка, сейчас практически обезвоженного, детвора достает ракушки с помощью тонкого прута, просто засовывая его между створок ракушки, ракушки разрывают свои створки, защемляя прут, а детворе только это и надо — одним движением грязная ракушка оказывается в руках мальчика

Антон Афанасьев ИА REGNUM Транспорт

По приезду я отправился гулять по утреннему городу. Последнее время я специально не беру с собой карты на прогулки по городам, чтобы ходить по ним по интуиции, а не туда, куда ведёт карта. Иначе так и тыкаешься по туристическим местам.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Улочки старого города

В Бухаре оказалось максимальное количество велолюбителей. Велосипеды вообще имеют особое значение для узбеков — это основное их средство передвижения в городах. Они, как самые продвинутые европейцы, используют их постоянно, это то, что снится нашим урбанистам в самых приятных снах.

Антон Афанасьев ИА REGNUM На улице Бухары главный транспорт — велосипеды

Антон Афанасьев ИА REGNUM И опять велосипеды

Антон Афанасьев ИА REGNUM И опять велосипеды

Антон Афанасьев ИА REGNUM Крытый рынок Токи Саррофон, в древности на нем происходил обмен монет и осуществлялась торговля книгами. Сейчас, как и во всех остальных рынках подобного плана, все завалено сувенирами

Мой гостевой дом располагался около Ляби-хауз — довольно большого комплекса архитектурных сооружений, расположенных в самом центре города. Хауз, несмотря на очевидную ассоциацию с английским словом house, является своеобразным укрепленным водоёмом, который в своё время обеспечивал население водой и создавал даже микроклимат в той области, где находился. Таких водоёмов на территории Бухары несколько, и почти все они соединены системой арыков — каналов. Во время советской власти большинство из них было осушено, так как та вода, которая находилась в них, не отвечала никаким требованиям. Сейчас Ляби-хауз оставлен лишь для красоты — больше никакой функции он не несёт.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Дети у осушенного хауза

Антон Афанасьев ИА REGNUM Рядом играют в футбол

Антон Афанасьев ИА REGNUM Боло-хауз — ещё один из сохранившихся хаузов, Большая квартальная мечеть, центральная мечеть города, находится прямо напротив крепости Арк

Во всей центральной части можно купить все сувениры, которые представлены в Узбекистане — мне больше всего понравились тарелки-фруктовницы, которые стоят копейки — от 100 рублей. Почти все они сделаны в Фергане, но есть и местные, бухарские, как правило, авторские, стоят они в десятки раз дороже. Так что, если вы хотите что-то уникальное — сразу спрашивайте авторские работы.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Изумительная среднеазиатская керамика

Рассказывая про Узбекистан, я не могу не рассказать про узбекский национальный нож — пчак. Пчак или печак (узб. рichoq — «нож») — национальный нож среднеазиатских народов — узбеков и уйгур. Традиционно имеет прямой широкий клинок из углеродистой стали клиновидного сечения с односторонней заточкой, иногда с узким долом вдоль обуха. Тонкая круглая в сечении рукоять может быть сделана из рога, кости или дерева, также может быть наборной из цветного камня. Пчак носится в широких прямых кожаных ножнах. Распространён по всей Средней Азии с небольшими отличиями в орнаменте и пропорциях.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Кузница

В Узбекистане их делают в основном в восточной и центральной части страны — в Хиве таких ножей уже не было, только привозные. В Бухаре, в самом центре города, находится несколько мастерских, в которых делают пчаки, но цены здесь какие-то запредельные, видимо, рассчитанные за приезжающих на день туристов. Основная заготовка для ножа — автомобильный клапан, именно ножи из углеродистой стали ценятся больше всего. Есть и сталь получше, есть и дамаск.

Антон Афанасьев ИА REGNUM В мастерской по изготовлению ножей

Но вернёмся на улицы Бухары и посмотрим на архитектуру города. Арк — это бухарская цитадель, внутри которой когда-то располагалось начальство Бухарского эмирата и жило более 3000 человек. Сейчас это довольно большой музей. Стены её с фасада реставрированы, однако с другой стороны они представляют собой просто развалы глины с грязью.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Арк

Антон Афанасьев ИА REGNUM Арк — это бухарская цитадель, внутри которой когда-то располагалось начальство Бухарского эмирата и жило более 3000 человек. Сейчас это довольно большой музей. Стены её с фасада реставрированы, однако с другой стороны они представляют собой просто развалы глины с грязью

Рядом расположена Ханака Диван-Беги. Ханака вообще — это тоже самое, что текке в османской империи — суфийский странноприимный дом мусульманских стран. Изначально ханаки были скромными приютами дервишей, но затем превратились в целые комплексы, детально продуманные и богато украшенные. По своей функции центра религиозного аскетизма ханака схожа с христианским монастырём, но, в отличие от монастыря, процесс входа и выхода в ханаку был предельно облегчен, дабы не мешать дервишам в их странствиях. Ханака выполняла также благотворительную функцию (раздача милостыни) и исполняла роль гостиницы — зачастую в ханаках останавливались паломники, поэты и учёные, иногда даже и правители.

Антон Афанасьев ИА REGNUM На территории Ляби-хауза очень любят фотографироваться молодожены, особенно около медресе Нодир-Диван-Беги

Бухару окружают хлопковые поля, на которых во время моей поездки трудилось почти всё население района — хлопок надо собирать быстро и для этого нужно очень много людей. Платят очень немного, некоторые категории граждан отрабатывают там вообще практически бесплатно, как раньше у нас «на картошке». Хлопок принимают тут же, на вес, и в конце дня увозят на специальные хлопкохранилища.

Антон Афанасьев ИА REGNUM А вот и сам хлопок – будущие джинсы

Антон Афанасьев ИА REGNUM Сбор хлопка

Антон Афанасьев ИА REGNUM Недалеко от Бухары расположены огромные хлопковые поля

В Бухаре я пробыл два дня, но, чтобы прочувствовать этот город, я думаю, надо пробыть здесь дольше, а вот чтобы просто посмотреть — достаточно всего и одного дня — всё здесь расположено очень компактно. Если честно, от Бухары, той самой Бухары, которая так долго жила у меня в воображении, я ожидал большего. Не знаю почему. Но всё равно — даже такое огромное количество туристов не смогли украсть привлекательность этой среднеазиатской жемчужины. Однако настоящий бриллиант ждал меня впереди: это была Хива — город, в котором фотографу можно бродить часами и всё время находить что-то новое и интересное, город, который произвел на меня самое сильное и приятное впечатление. Но про него я уже рассказывал.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Вечерняя Бухара

Антон Афанасьев ИА REGNUM Вечерний Ляби-хауз

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