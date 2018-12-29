Хива, по моему скромному мнению, — самый прекрасный город Узбекистана: она небольшая, находится довольно далеко от популярных Самарканда и Бухары и до сих пор сохранила ту привлекательность, тот восточный колорит, которых так не хватает Бухаре.

Антон Афанасьев ИА REGNUM В стенах старого города расположено множество минаретов, медресе, просто старых домов, характерной особенностью которых является украшение — вот такой изразец

Антон Афанасьев ИА REGNUM Хива

В своё время Хива располагалась на Великом шёлковом пути и играла значительную роль — пересечь Кызылкум в те времена было невероятно опасно и сложно.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Барханов и дюн в Хиве немного, в основном пустыня выглядит вот так

К тому же, хоть в это и трудно поверить, в 1997 году Хива отпраздновала свое 2500-летие! Город занесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Вид сверху

Хива — однозначно город с душой. Такие города сразу западают в сердце, в них хочется возвращаться и оставаться подольше.

Чтобы попасть в Хиву из Бухары, надо преодолеть порядка 300 километров пути. Можно на автобусе, можно на поезде до Ургенча, но я решил проехать этот отрезок на такси. Цены на такси в Узбекистане не сильно дороже другого общественного транспорта: водитель берёт ещё пару-тройку человек, да и ему самому, как правило, по пути. Так вышло и на этот раз: кроме меня, в машину сели три узбека. Я, правда, успел урвать переднее сиденье. Как потом выяснилось, таксист был не просто таксистом, а ещё и владельцем большой гостиницы в самом центре Хивы, где всего за 20 долларов он сдал мне самый лучший номер за всю поездку по Стране белых «шевроле».

Антон Афанасьев ИА REGNUM Обратите внимание на надпись «такси» на телеге. Вообще, ослов в Узбекистане очень много — это один из главных видов транспорта

Антон Афанасьев ИА REGNUM Саксаул

Дорога сама по себе меня сильно интересовала, так как ехать надо было через всю пустыню Кызылкум. Я даже хотел доплатить, чтобы меня на полчаса завезли в городок Учкудук, известный нам по песне о трёх колодцах, но потом подумал, что не стоит тратить на это время.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Частенько дорогу переходят отары овец, подгоняемые пастухами, причём тоже на ослах

Перед Хивой, приближаясь к Амударье, наш водитель стал делать частые остановки для покупки «самого лучшего и самого выгодного» товара. Сначала это были лучшие дыни. Потом — лучшая рыба. Причём закупался он капитально, видимо, не только для себя, но и для нужд своей гостиницы.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Дыни по дороге – по 10 рублей за штуку

Антон Афанасьев ИА REGNUM Около Амударьи продаётся рыба, прямо с машин

Антон Афанасьев ИА REGNUM Богатый улов

Сама Хива представляет собой небольшой городок, в центре которого — старый город, окружённый крепостными стенами. Внутри них, в общем-то, никто не живёт: здесь можно встретить в основном небольшие магазинчики, какие-то лавки, ларёчки, играющих детей.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Ворота в крепость

Антон Афанасьев ИА REGNUM Сам старый город состоит из таких домов

Антон Афанасьев ИА REGNUM Они окружены городской стеной — Ичан-Кала. Старый город существует уже несколько столетий

Антон Афанасьев ИА REGNUM Около старого города

Антон Афанасьев ИА REGNUM Играющие дети в крепости

По улицам старого города можно ходить бесконечно долго: попадаешь то в колоритный дворик, то в столярную мастерскую, то на игровую площадку, то натыкаешься на продавца шикарных носков из верблюжьей шерсти. Однако запутаться тут сложно — все постройки одно-двухэтажные, благодаря чему отовсюду видно городские стены. Да и крепость сама невелика.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Помещение для просушки белья

Антон Афанасьев ИА REGNUM У рынка

Антон Афанасьев ИА REGNUM У рынка

Антон Афанасьев ИА REGNUM У рынка

Антон Афанасьев ИА REGNUM Нищий

На крепость можно взобраться совершенно бесплатно и посмотреть на город с самой высокой его точки. Вид открывается просто захватывающий! Сразу чувствуешь себя героем компьютерной игры «Assassin's Creed».

Антон Афанасьев ИА REGNUM Медресе

Антон Афанасьев ИА REGNUM Около крепости

Антон Афанасьев ИА REGNUM Вид на крепостную стену

А вот с внешней стороны стен жизнь кипит: тут тебе и рынки с аккуратно разложенными вениками, и горы арбузов с дынями, и насыпанные прямо на полу большие черно-белые жареные семечки, так любимые узбеками.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Здесь есть два вида морковки — жёлтая и оранжевая. Кстати, для плова используется только жёлтая

Антон Афанасьев ИА REGNUM Продавщица веников

Антон Афанасьев ИА REGNUM Сапожник

Антон Афанасьев ИА REGNUM Арбузы и дыни

Антон Афанасьев ИА REGNUM Продавщица множества сортов риса

Рядом с продавцами располагаются многочисленные кафе и забегаловки. Как правило, тут готовят небольшие и очень разнообразные кебабы, самсу или жареную рыбу, только что пойманную в мутных водах Амударьи. Самсу, конечно же, делают исключительно в тандыре, который за неимением нормальной древесины разогревают картонными коробками и какими-то веточками. Однако такой вкусной самсы я с тех пор не ел ни разу. Как и лагмана. Хивинский лагман — король лагманов!

Антон Афанасьев ИА REGNUM Район кафе и ресторанов у стен старого города

Антон Афанасьев ИА REGNUM Тандыр

Антон Афанасьев ИА REGNUM Различные кебабы

Антон Афанасьев ИА REGNUM Приготовление самсы

Антон Афанасьев ИА REGNUM Ремонтная мастерская

Антон Афанасьев ИА REGNUM С другом

Антон Афанасьев ИА REGNUM Починка старой занавески

Антон Афанасьев ИА REGNUM Мастер и подмастерье

Антон Афанасьев ИА REGNUM Ученики

Вечером в старом городе включается небольшая подсветка — подсвечиваются медресе, минарет и ещё кое-какие основные архитектурные шедевры Хорезма. Но есть одна местная проблема — перебои с электроэнергией. Большую часть вечеров в ту поездку я провёл без света. Точнее, в моей гостинице он был, за счёт генератора. А вот выйти куда-то поужинать практически невозможно, приходилось есть то, что было в наличии. Это были или фрукты, или сладости, которые в Хиве, в отличие от электричества, в изобилии.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Вид на минарет вечером

Антон Афанасьев ИА REGNUM Уборка улиц ранним утром

Покидал я город с абсолютным осознанием того, что вернусь сюда ещё. И, надеюсь, не раз. Впереди меня ждало Аральское море. Точнее, то, что от него осталось. Но это уже совсем другая история.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Дворик в старом городе