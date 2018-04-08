Антон Афанасьев Проблема рек в Азии стоит довольно остро — почти все самые грязные реки находятся именно в этой части света. Буриганга — одна из них

Как известно, Бангладеш является одной из самых густонаселённых стран в мире. Представьте себе — население России на территории одной Вологодской области! К тому же это одна из самых бедных стран в мире. Всё это, вкупе с такими гигантами-соседями, как миллиардные Китай и Индия, делает уровень жизни в стране крайне низким.

Антон Афанасьев Столица страны, Дакка – это людской муравейник, расположившийся на месте слияния двух важнейших рек Южной Азии: Ганга и Брахмапутры

Столица страны, Дакка — это людской муравейник, расположившийся на месте слияния двух важнейших рек Южной Азии: Ганга и Брахмапутры. Небольшая река, точнее даже протока — Буриганга — на их фоне смотрится лишь крохотным каналом, однако это очень важная транспортная артерия для Дакки. Но в тоже время — это река, которая в настоящий момент признана учеными биологически мертвой — то есть её воды не просто нельзя пить, но и даже использовать их в хозяйственных целях. Однако это не мешает местным жителям стирать в ней белье, ловить небольших рыбок, улиток и даже купаться.

Антон Афанасьев Буриганга — это река, которая в настоящий момент признана учеными биологически мертвой — то есть её воды не просто нельзя пить, но и даже использовать их в хозяйственных целях

Антон Афанасьев Кто-то умудряется даже ловить в реке рыбу!

Антон Афанасьев А кто-то ловит улиток

Вообще проблема рек в Азии стоит довольно остро — почти все самые грязные реки находятся именно в этой части света. Буриганга — одна из них. Дело в том, что, несмотря на запреты властей, в неё на протяжении всей жизни молодой республики продолжают сливаться отходы предприятий, как крупных, так и совсем небольших.

Антон Афанасьев Несмотря на запреты властей, в реку на протяжении всей жизни молодой республики продолжают сливаться отходы предприятий

На берегах этой водной артерии трудится несчетное количество людей, зарплата которых составляет 3—7 долларов в день. Работа с оплатой в 10 долларов в день считается уже очень хорошей, и найти её почти невозможно. Кого тут только нет!

Антон Афанасьев На берегах этой водной артерии трудится несчетное количество людей, зарплата которых составляет 3—7 долларов в день

Антон Афанасьев Работа с оплатой в 10 долларов в день считается уже очень хорошей, и найти её почти невозможно

Около пристани грузчики разгружают баржи с лесом, который привозят с севера страны. Напротив неё, на небольшом полуострове, мужчины стирают белье прямо в черной воде Буриганги и тут же на берегу развешивают его, художественно отсортировав по цветам. Так же художественно сортируют по цветам и пластик, который перерабатывается на берегу, здесь же размельчается и упаковывается в мешки.

Антон Афанасьев Около пристани грузчики разгружают баржи с лесом, который привозят с севера страны

Антон Афанасьев Напротив плавильного цеха на небольшом полуострове мужчины стирают белье прямо в черной воде Буриганги

Антон Афанасьев На берегу развешивают бельё, художественно отсортировав по цветам

Антон Афанасьев Художественно сортируют по цветам пластик, который перерабатывается на берегу, здесь же размельчается и упаковывается в мешки

После Курбан-байрам, одного из главных мусульманских праздников, здесь особенно много работников, занятых на производстве кожи, которую обрабатывают, тоже используя воды этой реки. Отходы, конечно же, сливаются в неё же.

Антон Афанасьев На Буриганге особенно много работников, занятых на производстве кожи, которую обрабатывают, тоже используя воды этой реки

Вот не так далеко от прачек виднеется ядовитый серый дым из высокой трубы — это небольшой плавильный цех: тут из лома единственный рабочий переплавляет олово. Без каких-либо средств защиты и без соблюдения элементарных правил техники безопасности. Кто-то умудряется даже ловить в реке рыбу!

Антон Афанасьев Недалеко от прачек виднеется ядовитый серый дым из высокой трубы — это небольшой плавильный цех

Антон Афанасьев Напротив плавильного цеха на небольшом полуострове мужчины стирают белье прямо в черной воде Буриганги

И главная проблема в том, что ситуация особо не улучшается — река продолжает загрязняться, а глобальное потепление (и много других факторов) очень сильно мешают Бангладеш хоть как-то нормализовать своё экономическое и социальное положение…

Антон Афанасьев Местные жители стирают в грязной Буриганге бельё, ловят рыбу и купаются