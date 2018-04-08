Новый год на грани выживания: Бангладеш
Как известно, Бангладеш является одной из самых густонаселённых стран в мире. Представьте себе — население России на территории одной Вологодской области! К тому же это одна из самых бедных стран в мире. Всё это, вкупе с такими гигантами-соседями, как миллиардные Китай и Индия, делает уровень жизни в стране крайне низким.
Столица страны, Дакка — это людской муравейник, расположившийся на месте слияния двух важнейших рек Южной Азии: Ганга и Брахмапутры. Небольшая река, точнее даже протока — Буриганга — на их фоне смотрится лишь крохотным каналом, однако это очень важная транспортная артерия для Дакки. Но в тоже время — это река, которая в настоящий момент признана учеными биологически мертвой — то есть её воды не просто нельзя пить, но и даже использовать их в хозяйственных целях. Однако это не мешает местным жителям стирать в ней белье, ловить небольших рыбок, улиток и даже купаться.
Вообще проблема рек в Азии стоит довольно остро — почти все самые грязные реки находятся именно в этой части света. Буриганга — одна из них. Дело в том, что, несмотря на запреты властей, в неё на протяжении всей жизни молодой республики продолжают сливаться отходы предприятий, как крупных, так и совсем небольших.
На берегах этой водной артерии трудится несчетное количество людей, зарплата которых составляет 3—7 долларов в день. Работа с оплатой в 10 долларов в день считается уже очень хорошей, и найти её почти невозможно. Кого тут только нет!
Около пристани грузчики разгружают баржи с лесом, который привозят с севера страны. Напротив неё, на небольшом полуострове, мужчины стирают белье прямо в черной воде Буриганги и тут же на берегу развешивают его, художественно отсортировав по цветам. Так же художественно сортируют по цветам и пластик, который перерабатывается на берегу, здесь же размельчается и упаковывается в мешки.
После Курбан-байрам, одного из главных мусульманских праздников, здесь особенно много работников, занятых на производстве кожи, которую обрабатывают, тоже используя воды этой реки. Отходы, конечно же, сливаются в неё же.
Вот не так далеко от прачек виднеется ядовитый серый дым из высокой трубы — это небольшой плавильный цех: тут из лома единственный рабочий переплавляет олово. Без каких-либо средств защиты и без соблюдения элементарных правил техники безопасности. Кто-то умудряется даже ловить в реке рыбу!
И главная проблема в том, что ситуация особо не улучшается — река продолжает загрязняться, а глобальное потепление (и много других факторов) очень сильно мешают Бангладеш хоть как-то нормализовать своё экономическое и социальное положение…