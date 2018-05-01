Почти семь лет назад, во время Арабской весны, вспыхнул Египет, которым на тот момент уже 30 лет правил Хосни Мубарак. После первой волны революции и свержения действующего президента началась вторая волна, в результате которой к власти пришли «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с Мухаммедом Мурси. Но и это не было окончательной страницей кровавых событий, унесших жизни сотен людей. Вскоре военные во главе с Ас-Сиси и при поддержке коптов-христиан захватили власть — генерал стал президентом, коим является в настоящее время.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Пелена смога всегда покрывает Каир

Сейчас страна постепенно становится на ноги: всего за год был построен (причем без привлечения иностранного капитала) и открыт второй Суэцкий канал, который позволит увеличить его доходность почти вдвое, в территориальных водах страны на шельфе Средиземного моря итальянскими геологами найдено чуть ли не крупнейшее месторождение природного газа в мире.

Повседневная жизнь людей тоже постепенно налаживается, несмотря на периодические теракты со стороны исламистов.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Кожевенник

Антон Афанасьев ИА REGNUM Производство кожаных тапочек на рынке

Антон Афанасьев ИА REGNUM Вид на Средневековый Каир с одной из многочисленных открытых крыш

Каир — столица страны, где проживает почти четверть всего населения, снова стал похож на город из сказок «Тысячи и одной ночи»: узкие улочки средневекового города, по которым всегда куда-то спешат торговцы на повозках, запряженных ослами, утомившиеся покупатели, присевшие в кафе выкурить кальян и обсудить новости, продавцы лимонада с огромными бутылями за спиной… Напряженность сейчас можно заметить разве что по практически полному отсутствию туристов и по автоматам Калашникова, торчащим из окошек многочисленных смотровых вышек.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Средневековый Каир

Антон Афанасьев ИА REGNUM Пережидая полуденный зной в мечети

Антон Афанасьев ИА REGNUM Вид с одного из минаретов на рыночную улицу Средневекового Каира