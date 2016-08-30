Анастасия Рудова
Последние публикации
«Линия Маннергейма»: враг посреди России
Последние месяцы российской общественностью и СМИ широко обсуждается тема личности бывшего царского генерала Карла Густава Маннергейма, ставшего союзником Гитлера в его войне против СССР и, в частности, в организации геноцидной блокады Ленинграда. Поводом стало событие, состоявшееся 16 июня 2016...
30 августа 2016
Норвегия готовится к войне против России
Сейчас в Норвегии, а именно со 2 по 9 марта, проходят боевые учения, которые проводятся в рамках международных военных учений Cold Response 2016 («Холодный ответ»). Само мероприятие с участием 15 тысяч военнослужащих из 14 стран проходят в Норвегии с 19 февраля по 22 марта, о чем свидетельствует...
4 марта 2016
«Профилактика самоубийств»: Россия в Арктике на условиях Запада
В условиях существующих противоречий между Россией и Западом западным государствам для лоббирования своих интересов в Арктике необходимо либо договариваться с Россией, либо работать над тем, чтобы ее представители сами поддерживали проводимую Западом политику, используя малочисленные коренные...
7 февраля 2016
Фальшь: Норвегия рыдает от 20% мигрантов через РФ, но молчит о 80% через ЕС
Миграционный кризис продолжает усиливать противоречия внутри норвежской общественности. В центре дискуссий — решение по депортации и размещению беженцев, а также отношение к России. Однако вопрос о депортации мигрантов, прибывающих со стороны стран ЕС, не получает столь громкой огласки, несмотря на...
31 января 2016
Норвегия запуталась: Россия «опасна для жизни», но не для жизни беженцев
Норвегия сталкивается с существующим внутри страны противоречием в вопросе восприятия России и соседства с нею. Оно выражается и в заявлениях политиков, и в преподнесении информации норвежскими СМИ, и в реакции самого населения. С одной стороны, Норвегия, будучи членом НАТО, вынуждена поддерживать...
22 января 2016
Рейтинг эффективности управления в субъектах РФ сенсаций не принес
Протестная активность в регионах будет зависеть от того, как смогут выполнить свои социальные обязательства губернаторы, и того, как будет чувствовать себя бизнес, заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий...
18 января 2016
«В России могут наблюдаться «серьезные протестные действия»
Экономический кризис «ударил» по регионам таким образом, что некоторые представители местных властей сейчас рассматривают варианты «кризисных платежей». Не исключено, что они не смогут выплачивать заработную плату в полном объеме и выполнять другие бюджетные обязательства, заявил президент центра...
18 января 2016
Основной проблемой российских регионов назвали «внутреннюю сплоченность»
«Образ нашей власти — это коттеджный поселок, в котором если и не дружат между собой, то уж взаимодействуют с друг другом точно», — заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на заседании экспертного клуба «Регион», который проходит в редакции ИА REGNUM 18 января...
18 января 2016
Норвегия без сна: ФСБ России получила право стрелять в толпу
Норвежские СМИ, как и российские правозащитники, обеспокоены вступлением в силу Федерального закона РФ от 30 декабря 2015 года № 468-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вторая статья которого включает в себя поправки в Федеральный закон от 3 апреля 1995...
14 января 2016
Норвегия ждёт «агрессии» России в Арктике
Норвежские эксперты обсуждают необходимость укрепления обороны страны в связи с нарастающей «российской угрозой». Норвежский телеканал TV2 NORGE сообщает, что такие дискуссии связаны с явной демонстрацией военной силы России вблизи границ с Норвегией. Более того, по мнению группы экспертов по...
10 января 2016
Слаборазвитая и нефтезависимая: Норвегия о России и о себе
Норвежские СМИ пишут о негативных последствиях снижения цен на нефть для российской экономики в виде снижения заработной платы и роста безработицы, что усугубляет и так шаткое положение граждан России и пытающихся найти на территории РФ убежища мигрантов. Россия представлена государством со...
23 декабря 2015
Новая мишень США — Баренцево море России
В ходе освещения популярными норвежскими СМИ украинского и сирийского кризисов у России поддерживается образ агрессора и врага. Конечно, не все газеты транслируют исключительно проамериканскую позицию (например, команда газеты Klassekampen не раз делала попытки проанализировать события на...
24 ноября 2015
Норвежцы уверены, что лучше России и США могут бороться с террором
Самая читаемая в Норвегии онлайн-газета VerdensGang опубликовала мнение эксперта по Ближнему Востоку Хенрика Туне, который отводит основную роль Владимиру Путину в процессе урегулирования военного конфликта в Сирии. Хенрик Туне повторяет уже звучавшую ранее позицию в VerdensGang (позиция Йенса...
20 ноября 2015
Фальшивый «миграционный кризис»: Норвегия хочет закрыть свою границу с РФ?
Норвежская газета Aftenposten готовит своих многочисленных читателей к закрытию границы с Россией. Газета опубликовала статью руководителя коммуны Сер-Варангер Руна Г. Рафаэльсена, по словам которого «закрытие границы с Россией может привести к гуманитарной катастрофе, какой никогда не было в этом...
16 ноября 2015
Норвегия: манифест террористов и сериал о русских варварах и оккупантах
В 1984 году в Америке был показан боевик «Красный рассвет» о вторжении советских войск на территорию США. В 2012 году вышел ремейк этой картины (в России выходил под названием «Неуловимые»), где вторжение организовала уже Северная Корея… Теперь же не так давно внимание общественности привлек показ...
8 ноября 2015
Норвегия нашла себе врага в лице России и Путина
Несмотря на то, что Норвегия не входит в Европейский Союз, в своей политике она придерживается принимаемых им решений. Этим, кстати, объясняется введение санкций в отношении России. В то же время королевство является членом НАТО. В настоящее время, как известно, альянс возглавляет Йенс Столтенберг...
6 ноября 2015
Россия между Казанью Шаймиева и Грозным Кадырова
Снова о роли личности в истории России 19 декабря 2012 года президентом России был подписан Указ о Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года. На сегодняшний день перед российским обществом и представителями власти стоит важнейшая задача по созданию и...
6 апреля 2015