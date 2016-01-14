



Норвежские СМИ, как и российские правозащитники, обеспокоены вступлением в силу Федерального закона РФ от 30 декабря 2015 года № 468-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вторая статья которого включает в себя поправки в Федеральный закон от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности». Газета Verdens Gang пишет о том, что согласно новому закону сотрудники ФСБ имеют право стрелять по толпе, в том числе, по находящимся в ней людям с ограниченными возможностями, женщинам и детям. Норвежский источник информации предполагает, что террористическая угроза — лишь прикрытие для сотрудников ФСБ в ходе теперь уже законного применении оружия против мирных демонстрантов на улице, которые, по мнению норвежских СМИ, по ряду причин могут желать организовывать различные акции и участвовать в них.

Verdens Gang, ссылаясь на The Moscow Times, пишет, что теперь сотрудники ФСБ имеют право использовать оружие против толпы при условии наличия террористической угрозы или нападения на объекты государственных органов. Кроме того, как пишет норвежская газета, военнослужащие органов службы безопасности имеют право открыть огонь без предупреждения в случаях, когда промедление может создать угрозу для жизни и здоровья граждан, сотрудников ФСБ или повлечь иные тяжелые последствия. Закон также предусматривает возможность для сотрудников ФСБ использовать частную собственность граждан (проникновение в жилое помещение) при чрезвычайных ситуациях или общественных беспорядках.

Сообщается, что ряд правозащитников выступали с акциями протеста против нового закона, в частности, речь идет об открытом письме Президенту РФ, где было сказано: «Принятие данного законопроекта в нынешней редакции совершенно недопустимо, поскольку нарушает фундаментальные права граждан на жизнь и здоровье». Инициаторы обращения выступили с предложением провести полный юридический анализ и общественное обсуждение поправок.

Норвежская газета, вспоминая события в Волгограде, пишет, что власти РФ убеждены в необходимости закона ввиду борьбы с терроризмом, в том числе, из-за угрозы, исходящей от ИГ. Однако в статье Verdens Gang озвучиваются опасения, согласно которым под предлогом предотвращения террористической угрозы будет применяться оружие против мирных демонстраций. Под ними, видимо, понимаются оппозиционные митинги или другие подобные мероприятия, так как упоминаются акции, в результате которых сменилась власть в Грузии, Киргизии и на Украине. В связи с ними приводятся слова Владимира Путина, согласно которым в России невозможно допускать ничего подобного.

Видимо, одной из причин недовольства политикой действующей власти РФ норвежские СМИ, в частности, E24, могут увидеть в ухудшении качества и уровня жизни россиян. Сообщается, например, что около 20 миллионов россиян живут в бедности. Как пишет E24, падение цен на нефть и антироссийские санкции являются причинами того, что длительному периоду благосостояния пришел конец.

20,3 млн человек, по подсчетам норвежской стороны, — это более 14% населения. Именно такая доля россиян живет за чертой бедности, ее ежемесячный доход составляет 1.400 крон (около 12.000 рублей). Более того, высокая инфляция, сокращение валютных резервов, бюджет, составленный с расчетом 50 долларов за баррель нефти, не внушают оптимизма в 2016 году.

Сообщается, что с 2000 года по 2013 год в России наблюдался рост благосостояния. В этот период сократилось число бедных и увеличилась доля среднего класса. Отмечается, что Владимиру Путину удалось стабилизировать ситуацию в стране после 1990-х годов, чему способствовали высокие цены на нефть. Однако в последнее время тенденция изменилась: наблюдается сокращение реального располагаемого дохода на 11%, что является самым большим спадом с 1999 года.

Помимо санкций, связанных с «нарушением международного права Россией» и приведших к сокращению товарного ассортимента в российских магазинах, ограничению доступа к кредитам и снижению инвестиций, проблемой российской экономики называют отсутствие проведения фундаментальных реформ. Приводятся словаушедшего в 2011 году Алексея Кудрина, который «не боится» заявлять о неправильно выбранном направлении развития экономической сферы.

На сайте E24, говоря о сокращении доли бедного населения с 30% до 10% с 2000 года по 2013 год, редакция ссылается на информацию Норвежского института международных отношений (NUPI), которая была опубликована еще в августе 2015 года. Тогда в статье о «путинской России» отмечалось, что российское государство перестало быть слабым благодаря выбранному политическому курсу Владимира Путина. Его авторитет в статье связывали частично с отсутствием вменяемой альтернативы, частично — с реальной поддержкой населения. Также речь шла о централизации власти, сосредоточении власти в руках членов партии «Единая Россия», невозможностью оспорить решения и политику режима. Россия была представлена как государство с управляемой демократией. Формировался образ авторитарной страны с неоспоримым политическим лидером, поддержка которого связана с экономическим ростом и, так сказать, процветанием.

Важно отметить, что Владимир Путин в аналитической статье Норвежского института международных отношений представлен лидером страны, который изначально первый и протягивал дружескую руку Западу. Однако же, как пишут авторы, Россию не устроила позиция США, согласно которой мир является однополярным. Москва не восприняла действия США в Ираке, расширение войск НАТО. Грузинский конфликт дал понять, что Россия готова отстаивать свои интересы. Россию же, по мнению норвежских исследователей, на данный момент ряд стран воспринимают как субъекта международных отношений, пытающегося восстановить или еще больше укрепить влияние на постсоветском пространстве. Другие же видят в ней многонациональную страну с традиционными ценностями, которые готовы с ней разделить.

Итак, как сообщается Норвежским институтом международных отношений, политический прогноз для «путинской России» в виде «цветной революции» нереализуем на сегодняшний день из-за контроля над политическими партиями, гражданским обществом и СМИ. Норвегия рассматривает возможность переизбрания Владимира Путина президентом России в 2018 году и потому спокойного сна она себе не обещает.