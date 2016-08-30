Последние месяцы российской общественностью и СМИ широко обсуждается тема личности бывшего царского генерала Карла Густава Маннергейма, ставшего союзником Гитлера в его войне против СССР и, в частности, в организации геноцидной блокады Ленинграда. Поводом стало событие, состоявшееся 16 июня 2016 года в Санкт-Петербурге. В этот день на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения на Захарьевской улице была установлена памятная доска в честь военачальника.

Павел Рудов ИА REGNUM Основной вход в подземелье сопки Лысая (ранее деревьев на этой территории не произрастало)

Павел Рудов ИА REGNUM Пулеметно-артиллерийская точка

Как известно, между Финским заливом и Ладогой в 1920—1930 годы на финской части Карельского перешейка для сдерживания возможного наступательного удара со стороны СССР был создан комплекс оборонительных сооружений, получивший название — «линия Маннергейма». Между Выборгом и границей с СССР были спланированы три линии обороны. Ближайшая к границе называлась «главная», затем шла «промежуточная», вблизи Выборга — «задняя». Самый мощный узел главной линии располагался в районе Суммакюля, на месте наибольшей угрозы прорыва. Во время Зимней войны СМИ называли комплекс главной оборонительной линии в честь главнокомандующего маршала Карла Маннергейма, по приказу которого разрабатывались планы милитаризации Карельского перешейка ещё в 1918 году. По его же инициативе были созданы наиболее крупные сооружения комплекса обороны. Менее известна еще одна мощная оборонительная линия, которую построили финские завоеватели на территории Карелии.

После вторжения финских войск на территорию СССР и провала попыток замкнуть второе кольцо блокады вокруг Ленинграда по берегу Ладожского озера, в 1942 году финны переходят к обороне на территории СССР. Для обороны собственных завоеваний в Карелии, финские войска, по приказу Маннергейма начинают строительство долговременного рубежа на Масельском перешейке (между Ладожским и Онежским озером). Всего к середине 1944 года финны построили на этом направлении две линии — передовую и долговременную, на удалении от линии фронта от 10 до 20 км.

Павел Рудов ИА REGNUM Сооружение для крупнокалиберного орудия

И теперь, в наши дни, для всех, кто бывает в Карелии на Масельском перешейке, сохраняется возможность увидеть участок «линии Маннергейма — 2», сооруженной на заливе Онежского озера, в Медвежьегорске. Мощь сооружений и технической мысли поражает воображение. Каждая гранитная сопка возле Онежского озера носила оборонительный характер и была пронизана системой подземных ходов. Кроме того, в глубине сопок были обустроены помещения под казармы вместительностью порядка 250 человек. Были предусмотрены выходы в окопы, в случае артобстрела или налета авиации личный состав укрывался внутри сопки. Возможно, кому-то даже будет трудно поверить в возможность создания подобной системы коммуникаций. Сохранившиеся до наших дней части комплекса заставляют задуматься о храбрости воинов Красной Армии, штурмовавших финские укрепрайоны.