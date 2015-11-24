В ходе освещения популярными норвежскими СМИ украинского и сирийского кризисов у России поддерживается образ агрессора и врага. Конечно, не все газеты транслируют исключительно проамериканскую позицию (например, команда газеты Klassekampen не раз делала попытки проанализировать события на международной арене и предоставить объективную информацию), однако популярность подобных источников крайне мала (около 2%).

Флаг Норвегии

На фоне критики России норвежскими СМИ и вышедшего в показ сериала «Оккупанты» месяц назад звучали опасения, связанные с находящимся вблизи Лофотенских островов российским исследовательским судном «Янтарь». По словам подполковника Вооруженных сил Норвегии Ивара Моена, судно осуществляло движение вдоль побережья «в соответствии со всеми законами и правилами». Однако, конечно же, норвежские СМИ, цитируя СМИ США, подверглись истерии и говорили о том, что с российского судна могут быть перерезаны подводные коммуникационные кабели.

Кроме того, ранее звучали сообщения (интернет-издание Local) о намерениях норвежского руководства закупить в 2017 году у США 52 истребителя пятого поколения F-35 на сумму 10 миллиардов долларов, ссылаясь на «российскую угрозу». Глава оборонного ведомства Норвегии Ине Эриксен Сёрейде сообщала агентству Рейтер, что в Осло опасаются «явной демонстрации силы» со стороны России в Прибалтике, которая может привести к конфликтам. Однако же практика показывает, что вооруженные столкновения происходят далеко не в Латвии, Эстонии или Литве. Более того, падают самолеты с мирным российским населением, расстреливаются люди во Франции. И за эти ужасные события ответственность берут на себя террористы ИГ, с которыми борется Россия. Таким образом, не является ли оправданием так называемое опасение проявляемой со стороны России агрессии для наращивания военной мощи НАТО вблизи границ с РФ? Действует ли руководство Норвегии в интересах именно своей страны? Являются ли СМИ Норвегии объективными и неподконтрольными?

Подобные вопросы, касающиеся уже норвежской разведки, задает журналист NRK Борд Вордмал в своей книге «Шпионская база — неизвестная история ЦРУ и АНБ в Норвегии». Автор ставит под сомнение заявление главы службы военной разведки Норвегии, генерал-лейтенанта Хьеля Грандхагена, согласно которому деятельность норвежских разведслужб контролируется исключительно руководством страны и направлена на защиту интересов Норвегии. Примечателен тот факт, что в аннотации к книге использован текст из опубликованных Эдвардом Сноуденом документов АНБ, где Норвегию называют «партнером мечты» для разведслужб США, а также одним из двух главных поставщиков научно-технической разведывательной информации.

В книге, в частности, сообщается о шпионской деятельности норвежских судов с начала 1950-х годов, целью которой являлось наблюдение и передача информации американской разведке о российских объектах. По словам автора книги, норвежцы снабжались специальным оборудованием, а затем в 1955 году был построен корабль, замаскированный под рыбацкое судно. Тремя годами позже, по утверждению Борда Вордмала, США являлись спонсором постройки и содержания шпионского корабля «Марьята», что подчеркивает значимость Баренцева моря для США.

Норвежский журналист рассказывает читателю о событиях 1999 года, о которых Вооруженные силы Норвегии предпочитали умалчивать. Тогда шпионский корабль Норвегии был обстрелян российским фрегатом в ходе учений в Баренцевом море. Несмотря на предупреждения со стороны РФ о готовящихся мероприятиях Северного флота, норвежское судно взяло курс на огневые точки. Однако на данный момент, по словам автора книги, Норвегия и США совместно разрабатывают новый шпионский корабль, который сейчас оснащается оборудованием на базе ЦРУ США в Кэмп-Перли (штат Вирджиния) и который будет носить название своего предшественника.

Кроме того, в книге говорится об истинном назначении радиолокационных станций в норвежском Заполярье. Например, «Глобус-2» находится на норвежском острове Вардё (около 40 км от берегов России) и, согласно официальной версии, собирает сведения о космосе. Также официально данная станция является собственностью США. Однако «Глобус-2» способна отслеживать пуски российских межконтинентальных баллистических ракет и вести наблюдение за деятельностью Северного флота России.