



imagepo.com Викинги делали насечки на зубах для устрашения врагов

Несмотря на то, что Норвегия не входит в Европейский Союз, в своей политике она придерживается принимаемых им решений. Этим, кстати, объясняется введение санкций в отношении России. В то же время королевство является членом НАТО. В настоящее время, как известно, альянс возглавляет Йенс Столтенберг, долгое время занимавший должность премьер-министра Норвегии. Эти два политических фактора играют немаловажную роль при освещении СМИ Норвегии событий на Украине.

Одна из самых тиражируемых и популярных газет «Афтенпостен» публиковала материалы, в которых Россия представляется обществом, где население боится высказывать свое мнение, находясь под сильным воздействием пропаганды. Благодаря низкому уровню политической культуры, по мнению редакции, растет степень доверия к Владимиру Путину и удовлетворения проводимой им политикой. Президента РФ в статьях называют и «царем», и «медведем», сравнивают с Гитлером, вспоминая «Мюнхенский сговор». Россия предстает перед читателями газеты в виде самоизолирующегося государства, руководитель которого «закрывает окно в Европу», которое в свое время «прорубил» Петр Великий, что напоминает привлекающимся к интервью в газете экспертам Советский Союз, а также Германию 1930-х годов.

Принято считать, что эта газета придерживается либерально-консервативных взглядов. Ранее газета поддерживала фашистские режимы в Италии, Германии и Испании. Поскольку большинство газет в Норвегии во время Второй мировой войны было запрещено, многие их читатели переключились на «Афтенпостен». Во время холодной войны «Афтенпостен» зарекомендовала себя как исключительно антикоммунистическая и проамериканская газета. С самого начала горячо поддерживала членство Норвегии в НАТО и всегда поддерживала идею вступления Норвегии в ЕС.

В ходе развития украинского кризиса газета поддерживает и одобряет действия сторонников евроинтеграции на Майдане. Осуждая политику Виктора Януковича, авторы статей ссылаются на его отказ сотрудничать с ЕС после жесткого давления со стороны Владимира Путина. Президента РФ, в свою очередь, также обвиняют в нарушении норм международного права из-за «интервенции» в Крыму. Говоря о проведенном на полуострове референдуме, читателям газеты сообщаются новости о российской армии на полуострове, наличие которой могло повлиять на результаты. Кроме того, затрагивается тема ущемления прав крымских татар, которые, как утверждается, предпочли бойкотировать референдум.

В статьях газеты у России, безусловно, поддерживается образ агрессора и провокатора, о чем свидетельствуют и заявления о «пророссийских мятежниках» в Одессе, которые, по мнению редакции, могли захватить город и ближайший регион, лишив Украину выхода к морю и дав России возможность дойти до молдавской границы. Кроме того, присутствуют предположения, связанные с причастностью «пророссийских сепаратистов» к катастрофе малазийского «Боинга». Сообщается, что самолет мог быть сбит установками, которые Россия поставляет «сепаратистам», которые, к тому же, мешают расследовать происшествие.

Уместно сделать вывод о том, что после подобного формирования картины дня, где Российская Федерация выступает в качестве злодея, расширение войск НАТО и введение санкций выглядят в глазах норвежской общественности вполне оправданными мерами.

Однако редакция, как и норвежское руководство, все же пытается маневрировать вокруг интересов России. Кроме памяти об исторических событиях, роль играет, само собой, и взаимодействие в сфере экономики, в частности в нефтегазовом и торговом секторах. Безусловно, норвежское руководство беспокоят финансовые потери от введенных санкций Запада против России и продовольственных антисанкций России. В «Афтенпостен» была опубликована статья Метте Конгсхем, бывшего посла, которая называлась: «Мы должны основательно подумать, прежде чем дать конфликту на Украине разрушить те прочные отношения, которые связывают Норвегию и Россию». Автор задает вопрос: «Почему так трудно представить себе, что у России тоже есть стратегические интересы на близкой к себе территории, как они есть у другой сверхдержавы, США?» В разделе «Дебаты» можно встретить материал Осмунда Эгге, профессора, специалиста по современной российской истории, в котором он пишет: «Вместо того чтобы вести себя как прихвостень ЕС, норвежское правительство должно бороться за то, чтобы решать все путем переговоров». Эксперт замечает, что «все это сейчас норвежское правительство отдает в жертву необдуманной политике санкций». Он считает, что любой российский лидер вынужден был бы отреагировать на то, что происходит на Украине.

Подобные статьи можно встретить в газете «Классекампен», которая по своим политическим взглядам считается социалистической. С самого начала она позиционировала себя как газета, целью которой является укрепление марксистско-ленинского движения. По мнению авторов газеты, ответственность за события на Украине лежит, в первую очередь, не на России, а на США и ЕС, поскольку они поддерживали и подстрекали демонстрации в Киеве. Газета скептически относится и к самим лидерам украинской «революции». «Классекампен» много пишет о «Правом секторе», который, по мнению редакции, сможет со временем возглавить новые социальные протесты против сформировавшейся власти, и «Свободе», в отличие от «Афтенпостен». Газета часто возвращается к теме неофашизма на Украине, подчеркивая его распространение во властных структурах западной части государства. Газета довольно осторожна в своих оценках событий в Крыму, описывая происходящее, она тоже использует слово «интервенция» и «аннексия», но вместе с тем, пишет, что Россия «взяла под свой контроль Крымский полуостров». Газета акцентирует внимание аудитории на общении журналиста с населением Крыма, в ходе которого желание людей жить на полуострове в составе России выглядит вполне оправданным. По мнению приглашенного эксперта, профессора Столе Эскеланде, при наличии нарушений со стороны России норм международного права общество не должно забывать о том, что США и НАТО сами создавали прецеденты — в Ираке, Косове и Афганистане. Поставленные под сомнение утверждения об ответственности России за сбитый малазийский «Боинг"и ситуацию на Украине, о присутствии российских войск на Украине побуждают газету «Классекампен» скептически относиться к санкциям против России, учитывая потери, которая несет сама Норвегия. Однако газета равно обвиняет и Россию, и Запад в пропагандистской войне. Ставится в пример тот факт, что российские гуманитарные конвои в западных СМИ изображаются, чуть ли не как попытки военной оккупации, «хотя все знают, что подобные западные гуманитарные конвои вызвали бы всеобщее одобрение, а все, кто попытался бы им помешать, были бы заклеймены как отвратительные детоубийцы».

Итак, «Афтенпостен» отражает проамериканскую позицию норвежского правительства, в то время как «Классекампен» жестко критикует стремление Норвегии идти на поводу США и ЕС. Учитывая наличие противоположных точек зрения в СМИ по отношению к России, которые влияют на формирование политической культуры общества Норвегии, необходимо понимать, что ежедневный печатный тираж газеты «Афтенпостен» в 2014 году составлял 187.694 экземпляров (1 место в рейтинге), а «Классекампен» — 19.025 экземпляров (25 место в рейтинге). При этом, печатную версию «Афтенпостен» читает порядка 15% населения Норвегии (2 место в рейтинге), в то время как «Классекампен» — 2% (19 место в рейтинге). По данным последнего исследования за 2014 год, около 49% населения всей страны читает печатные версии газет. Эти данные опубликованы на сайте Medianorway, который является источником собранной с различных ресурсов Норвегии информации о газетах, журналах, телевидении.

Однако же лидирующую позицию в рейтинге читательской аудитории интернет-изданий «Афтенпостен» (17−18%) уступает «Верденс Ганг» и «Дагбладет». Онлайн-версию газеты «Верденс Ганг», которая до 2010 года являлась и самой тиражируемой (в 2014 году ежедневный тираж составил 138.188 при 10−15% читательской аудитории печатных изданий), предпочитает порядка 45% населения страны. Несмотря на то, что у «Верденс Ганг» и «Афтенпостен» один и тот же владелец — медиа-холдинг «Шибстед», освещение двумя газетами украинского кризиса и поведения России не выглядит тождественным. В статьях «Верденс Ганг» не встречается столь ярко выраженная проамериканская направленность новостных сообщений. Например, газета публикует слова из выступления Торвальда Столтенберга с заседания Северного Совета, в ходе которого он побуждает к прекращению распространения риторики холодной войны, а также к попытке понять Россию. Он указывает на то, что современное мировое сообщество, в частности, западное, не может без участия России обеспечивать безопасность стран. Хоть норвежский дипломат и политик и употребляет термин «аннексия» Крыма, он указывает на наличие разного восприятия европейской и российской общественностью украинского кризиса и поведения России. Бывший министр иностранных дел ссылается на исторические предпосылки: когда Россия потеряла влияние и авторитет на международной арене, население восприняло это как унижение. В связи с этим, то, что в статьях «Афтенпостен» называется молчаливым трусливым согласием агитированного российского населения, выступающий характеризует в качестве вполне обдуманной и отчасти оправданной поддержкой власти народом. И, несмотря на то, что Торвальд Столтенберг подчеркивает свое несогласие с действиями России на Украине, он призывает европейскую общественность, в частности, норвежскую, понять и принять наличие геополитических интересов РФ. Кроме того, он соглашается с тезисами Сергея Лаврова, которые были напечатаны так же в «Верденс Ганг» в ходе интервью с Министром иностранных дел России, о необходимости продолжать региональное сотрудничество на Севере.

Действительно, нельзя утверждать, что абсолютно все норвежское общество поддерживает антироссийскую риторику НАТО. Многие до сих помнят вклад Красной Армии при освобождении северной части Норвегии от немецких захватчиков. В честь 70-летия этого знаменательного события и было напечатано интервью в «Верденс Ганг» с Сергеем Лавровым. Стоит отметить, что половина населения Норвегии тогда смогла ознакомиться с официальной позицией России, что могло дать возможность задуматься о реальном наличии баланса сил на международной арене, при котором не РФ выглядит агрессором, а, скорее, США, проводя бомбардировку Югославии, вторгаясь в Ирак, вмешиваясь в дела Ливии и Сирии. Однако наравне с подобными формулировками в газете встречаются и высказывания Йенса Столтенберга. Например, в одной из статей указано, что генсек НАТО акцентировал внимание на вооруженных силах России, которые власть РФ способна применить против своих соседних государств, как она и поступила с Украиной.

Редакционная статья в газете «Дагбладет», которую 28% населения предпочитает читать в электронной версии и не более 10% — в печатной (в 2014 году ежедневный тираж составил 73.647), о праздновании 9 мая в России, на мой взгляд, наилучшим образом иллюстрирует отношение норвежцев к происходящему. Решение Эрны Сульберг (Солберг) не приезжать в РФ на мероприятия, организованные в честь 70-летия празднования Дня Победы, команда «Дагбладет» называет «ошибочным, малодушным и лишенным какого-либо творческого подхода». По мнению редакции, почтить память павших героев Советского Союза не означает поддержать «агрессивную» политику Владимира Путина. Кроме того, руководство Норвегии критикуется за «слепое следование» политическому и экономическому курсу Европейского Союза по отношению к России, так как страна Скандинавии сама несет потери. Однако подобные тезисы не являются противопоставлением созданного образа врага в лице России, которая «играет мускулами», демонстрируя свою военную мощь.

При освещении конфликта на Украине издания больше интересует не сама Украина, а Россия. Это связано с тем, что Норвегия считает Россию виновной в развязывании войны на Украине, учитывая такие факторы, как близость Украины к России, как с исторической, так и с географической точки зрения, и прямая зависимость будущего страны от того, что происходит на Украине. К сожалению, украинский конфликт стал очередным поводом к формированию образа России в виде неотесанного медведя, который отрывает «куски» от суверенного государства и при этом не останавливается, идет дальше за «добычей». Подобные сравнения встречаются, конечно же, не только в тексте газетных статей и сопутствующих их карикатурах, но и на телевидении. Например, на телеканале Норвежской вещательной корпорации (NRK) был показан короткометражный мультфильм «Куда делся Путин?», который был создан в связи с 11-дневным исчезновением Президента РФ из новостей СМИ. Сначала авторы ролика показывают, как он путешествует, лежа, откинувшись на башне танка, который катится через развалины города, а на заднем плане развевается украинский флаг. Другая сцена демонстрирует рыбалку, в ходе которой Владимир Путин выпускает ядерные ракеты из подводной лодки, после чего вместе с корейским лидером Ким Чен Ыном разыгрывает Барака Обаму по телефону. В следующей сцене Президент России балансирует, занимаясь йогой, а его палец оказывается в опасной близости от ядерной кнопки. А борясь с медведем, он собственноручно создает солнечное затмение.

Нет никаких сомнений в том, что норвежские СМИ, освещая конфликт на Украине, во многом изменили отношение простых норвежцев к России, ее руководству и населению. Те, кто изначально был настроен против России, укрепились в своем мнении. Те, кто относился к России нейтрально и положительно, могли поверить всему тому, о чем писали газеты, говорили по телевидению. В таком случае, они также теперь воспринимают Россию в качестве агрессора, который пытается расширить свои границы до размера территории бывшего СССР и, в случае необходимости, нанести военный удар по НАТО.