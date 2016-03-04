



sphotos-f.ak.fbcdn.net Северная Норвегия. Город Тромсё

Сейчас в Норвегии, а именно со 2 по 9 марта, проходят боевые учения, которые проводятся в рамках международных военных учений Cold Response 2016 («Холодный ответ»). Само мероприятие с участием 15 тысяч военнослужащих из 14 стран проходят в Норвегии с 19 февраля по 22 марта, о чем свидетельствует информация, предоставленная пресс-службой Вооруженных сил Норвегии. Участие принимают: Норвегия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Латвия, Нидерланды, Польша, Швеция, США, Германия, Испания и Великобритания. В общем, те страны, которые, по всей видимости, желают проявить или же, наоборот, получить знания, навыки и опыт по защите от нападения. Защищаться, по всей видимости, они собрались от России. Ведь не случайно BBC и прочие западные СМИ активно пропагандируют и внедряют в массы миф об агрессии России и желании ее руководства восстановить территорию бывшего СССР. При этом, одним из главных аргументов подобных заявлений является тот факт, что в России, мол, любят «побрякать» оружием: российская армия проводит учения, в день Великой победы «агрессивные» русские устраивают военные парады. Видимо, страны-участницы международных военных учений отличаются от России во время проведения подобных мероприятий, испытывая оружие в мирных целях.

Параллельно Cold Response 2016 в Норвегии проходит ежегодный доклад разведывательной службы Fokus 2016, о чем активно пишут местные СМИ, которым уже шестой раз норвежская разведка (NIS) предоставляет данные. Интересно отметить, что несмотря на ряд глобальных проблем, в том числе и угрозу терроризма, испытания ядерного оружия и водородной бомбы той же Северной Кореей, больше всего внимание в докладе уделяется России. Само собой, основной акцент в данном контексте ставится на арктический и сирийский вопросы, о чем свидетельствуют слова главы норвежской разведки генерал-лейтенанта Мортен Хага Лунде (Morten Haga Lunde), который приступил к выполнению обязанностей в январе 2016 года: «Россия демонстрирует все больше стремления и возможности использовать широкий набор средств для достижения своих политических целей. Модернизация вооруженных сил призвана усиливать ее влияние, в том числе и на Крайнем Севере, а вторжение в Сирию указывает на явную смену основополагающей линии во внешней политике».

В докладе говорится не только об агрессивной внешней политике России, которая своими действиями, как сказано в Independent Barents Observer, старается уменьшить сферы влияния западных стран, но и о внутренних проблемах: авторитарная и централизованная путинская власть в России, которая представлена выходцами из армии и спецслужб. Не удивительно, что после пропагандистского распространения подобных заявлений, которое ведется Норвегией и на Русском Севере, жители Мурманской области активно переезжают из России в ту же Норвегию, а жители Архангельской области, причисляющие себя к поморам, которые, как видится создателям и поддержателям поморского мифа, желают вести обособленную политическую и экономическую жизнь от центра, Москвы, в которой, как мы уже поняли, правят одни лишь армейцы и чекисты.

Разумеется, газета Aftenposten, которая, в свое время активно поддерживала фашистов, приняла доклад за чистую монету. В газете сообщается, что данные, которые приводит Норвегия не могут поддаваться опровержению. Обосновывается такая точка зрения тем, что Норвегия является разведывательной сверхдержавой. Вспоминается спуск корабля «Марьята», при котором присутствовала Эрна Сульберг. Норвежский журналист Пер Андерс Мадсен (Per Anders Madsen) с гордостью оценивает разведданные служб как капитал, который поможет закрепить положение Норвегии в НАТО. Однако же проводимые учения на территории страны и подобные заявления NIS все-таки стоит рассматривать как всего лишь очередную попытку стать поближе к Вашингтону. А присутствие на учениях таких стран, как Латвия или Польша, говорит лишь о том, что Норвегия и США после проведения информационной обработки масс желают заработать денег на продаже оружия в страны, которые хотят защититься от «агрессивной» России. К слову, продавцы оружия могут поживиться не только в странах, подобных Латвии и Польше: в региональной газете Folkebladet говорится о состоянии холодной войны и необходимости поддержки военной инфраструктуры.

Тема холодной войны представлена и в статье Туриллы Ульсен (Torill Olsen) вNRK. Она пишет о признании российской стороной состояния холодной войны, а также о несогласии с данным тезисом со стороны генсека НАТО. Журналист комментирует следующим образом контртезис Эрны Сульберг в сторону премьер-министра России: «Да разве она могла поступить иначе? Не пугать же ей, в самом деле, и дальше уже напуганный до смерти народ, когда одна из сверхдержав снова заговорила о холодной войне!» Интересно, кто же так устрашает местное население? Агрессивная Россия? Или же само руководство Норвегии и западных стран, создавая нелепые фильмы и сериалы об оккупации и нападениях? Возможно, народ Норвегии напуган резко возросшим количеством мигрантов, которые прибыли в страну в 2015 году? Хотя и миграционная тема была в самых популярных норвежских СМИ была освещена таким образом, что виновником миграционного кризиса выступает Россия, бомбя якобы только мирное население в Сирии, вызывая поток беженцев, которых российские спецслужбы специально перевозят в Норвегию через арктический путь. Напомним, что громкая истерика, была вызвана 5,5 тысячами мигрантов, приехавших в Норвегию из России, тогда как, в общей сложности, в страну прибыла 31 тысяча.

В продолжение своих рассуждений Турилл Ульсен говорит о том, что жители фюльке Финнмарк всегда сотрудничали с Россией. Им не выгодна конфронтация, им не нужна холодная война. Она называет чуждой местным жителям антиисторическую риторику НАТО. Безусловно, в ее тексте наблюдается попытка обратить внимание читателей на то, что власть Норвегии действует в интересах не своего населения, а других стран, разжигая противоречия со «сверхдержавой» Россией и, при этом, нагло обманывая с экранов телевизоров народ.