Миграционный кризис продолжает усиливать противоречия внутри норвежской общественности. В центре дискуссий — решение по депортации и размещению беженцев, а также отношение к России. Однако вопрос о депортации мигрантов, прибывающих со стороны стран ЕС, не получает столь громкой огласки, несмотря на то, что из 31 тысячи человек, прибывших всего в 2015 году в Норвегию, лишь около 5,5−6 тысяч — через «арктический путь», то есть через Россию. В подобном контексте поведение властей Норвегии похоже на попытку избавиться от беженцев практически любой ценой: пренебрежение рекомендациями главы европейского отделения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и мнением местных правозащитников, а также смягчение антироссийской критики на властном уровне с целью договориться о возвращении части мигрантов, содержание которых бьет по бюджету Норвегии, чья экономика и так страдает от спада цен на нефть.

Интернет-издание VGNett пишет о непоследовательности действий в процессе формирования образа России. Норвежские СМИ сообщают о том, что ранее правительство придерживалось политического курса, направленного против России, теперь же оно пытается снизить негатив и просит не быть столь критичными. Происходит это в связи с желанием договориться с российской стороной о возвращении беженцев с Ближнего Востока. Кроме того, информационный ресурс использовал цитату министра иностранных дел Норвегии Бёрье Бренде, направленную правозащитникам, критикующим норвежское руководство за нарушение Конвенции ООН, а также вокруг которой образовалось множество споров в связи с подлинностью высказывания: «У нас есть хрупкое понимание с Россией по вопросу возвращения беженцев, не надо его нарушать дебатами!» Обозреватель VGNett прокомментировал подобное поведение, назвав его жалким и презренным. Газета Aftenposten, в свою очередь, приводит цитату руководителя коммуны Сер-Варангер Руна Рафаэльсона, который просит норвежское руководство не политизировать ситуацию с возвратом беженцев в Россию. Более того, совет северной коммуны распространил заявление, в котором призывает руководство Норвегии тщательней прорабатывать вопрос по депортации мигрантов, соблюдая их права. По мнению Руна Рафаэльсона, беженцев следует возвращать, используя не автобусы, а авиатранспорт. Руководство и проводящее демонстрации в защиту беженцев население коммуны обеспокоены тем, что возвращаемые мигранты в Россию, на самом деле, могут иметь веские основания в предоставлении убежища именно в Норвегии.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, в свою очередь, как пишет VerdensGang, заявляет, что Норвегия должна продолжать выдвигать требования к России по регулированию миграционного кризиса, а также, соглашаясь с мнением министра иммиграции и интеграции Норвегии Сюльви Листёуг, не обязана следовать всем рекомендациям Верховного комиссара ООН по правам беженцев. Венсан Коштель заявлял, что Россия «не может считаться безопасной страной для беженцев, нуждающихся в защите», а Норвегия способна принять и больше мигрантов, чем 31 тыс. прибывших в 2015 году. По мнению норвежского политика, скандинавское государство и Россия до сих пор далеки друг от друга в вопросе регулирования миграционного кризиса. Как говорит Эрна Сульберг, мигранты, прибывающие из России, в отличие от приезжающих из ЕС, имеют при себе документы, на основании которых можно сделать вывод, что они не нуждаются в предоставлении защиты и убежища и могут быть депортированы обратно. Обратно при этом имеется в виду теперь уже не обязательно в Россию, а другие страны, откуда мигранты приехали, используя Россию как транзитный коридор, сообщает премьер-министр, отвечая на вопрос журналиста VerdensGang. Об этом же говорит и Сюльви Листёуг: «Сейчас важно отправить обратно тех, у кого нет оснований для предоставления убежища, либо в Россию, либо в страну, откуда они изначально приехали», — приводит цитату политика NRK.

При этом правозащитникам и руководству Норвегии следует беспокоиться не только на тему депортации беженцев в «агрессивную и варварскую» Россию, но и о способности контролировать передвижения прибывших мигрантов. Как сообщает Норвежская вещательная корпорация (NRK), ссылаясь на переданные ей данные Управления по делам миграции (УДИ), норвежским властям неизвестно, где находятся 937 просителей убежища, которые прибыли в Норвегию из России. NRK, не получив комментариев со стороны УДИ и полиции, предполагает, что одна часть мигрантов могла покинуть страну, уехав в государства ЕС, а другая часть может скрываться в Норвегии от полиции. В условиях усилившейся криминализации и существующего страха европейской общественности, особенно женщин, перед прибывающими мигрантами с Ближнего Востока, отсутствие данных о местонахождении 937 человек недопустимо. Можно ли норвежской стороне после подобных фактов яростно критиковать Россию в связи с неспособностью обеспечить безопасность личности?