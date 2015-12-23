



Норвежские СМИ пишут о негативных последствиях снижения цен на нефть для российской экономики в виде снижения заработной платы и роста безработицы, что усугубляет и так шаткое положение граждан России и пытающихся найти на территории РФ убежища мигрантов. Россия представлена государством со слаборазвитой экономикой, где коррупция и нарушение прав личности вынуждают беженцев с Ближнего Востока, а также лиц, давно проживающих на территории РФ, искать новое место жительство в Норвегии, и так страдающей от наплыва мигрантов на норвежско-российской границе.

Barents Observer прогнозирует рецессию российской экономики, а также пишет о негативных последствиях для Норвегии, чья крона на данный момент стоит дешевле шведской из-за падения цен на нефть.

Норвежский источник признает нефтезависимость двух стран, однако, в отличие от России, в Норвегии ожидают для себя не рецессии, а «снижения потребительского спроса на фоне роста безработицы». Государственная нефтяная компания Statoil уже выдвинула предложение о добровольном сокращении. Кроме того, речь идет о снижении инвестиций Норвегии, в частности, в нефтяной индустрии.

Бюджет обеих стран на 2016 год был составлен с расчетом цены на нефть выше, чем она есть сейчас. В связи с этим, при снижении цены на нефть до отметки 35 рублей за баррель, российской экономике прогнозируют сокращение на 2−3 процента. В результате Норвегия ожидает, что в России будут уменьшаться заработные платы, а безработица будет расти. Вероятно, для самой Норвегии те же снижение зарплат и рост безработицы как результат снижения цены на нефть являются чем-то принципиально отличным.

На фоне подобных новостных сообщений руководство Норвегии будет ожидать роста числа мигрантов из России в Норвегию, что является острой проблемой во взаимодействии двух государств.

Как сообщает Barents Observer, более 5000 мигрантов пересекли российско-норвежскую границу осенью и в начале зимы. На данный момент после ужесточения правил Норвегия отправляет обратно в Россию людей, которые не были признаны беженцами. При том, что люди возвращаются на морозе, не имея представления, где им жить.

Эта тема тревожит и Карин Андерсен, члена парламента от Социалистической левой партии, которая обратилась с вопросом о гарантии безопасности возвращаемых в Россию детей к министру юстиции и общественной безопасности Норвегии Андерсу Анундсену. Именно он в октябре в интервью Норвежской вещательной корпорации заявлял о решении норвежского руководства возвращать в Россию людей, имеющих основания для долгосрочного пребывания в РФ. Тогда же он не исключил возможность преднамеренного посредничества в переправлении беженцев из России в Норвегию, объясняя это тем, что Финляндия не сталкивается с подобной проблемой, как Норвегия.

Национальная иммиграционная служба Норвегии не предоставляет данные о количестве репатриированных лиц, в том числе сколько из них являются детьми.

Правозащитники опасаются, что руководство Норвегии может пренебрегать принципами, заложенными в Конвенции ООН о статусе беженцев, из-за возвращения мигрантов в Россию, где, как пишет Barents Observer, система предоставления убежища не работает. Людям приходится сталкиваться с длинными очередями, коррупцией и отсутствием информации. Лене Веттеланд, старший советник и руководитель российского направления в норвежском Хельсинкском комитете, полагает, что Россия не будет следовать соглашению и беженцы не будут иметь доступа к медицинскому обслуживанию. Она называет Россию страной, производящей беженцев, где из-за нарушения прав человека люди вынуждены покидать страну.

Однако вице-министр юстиции Норвегии Йоран Калмир сообщает Barents Observer, что Россия является безопасной страной для возвращения беженцев. Кроме того, он же комментировал и покупку Норвегией рекламных страниц в афганских СМИ, объясняя это целью убедить людей не иммигрировать, не продавать свое недвижимое имущество, так как они рискуют быть репатриированы. Он считает, что многие лица не нуждаются в защите, соответственно не имеют права на убежище.

Но все же Хельсинкский комитет обеспокоен судьбой высылаемых обратно в Россию беженцев. Подкрепляется этот страх и такими новостными сообщениями, как в газете NyTid, о двух убитых в Чечне людях, искавших убежище в Норвегии, но получивших отказ в предоставлении убежища и по возвращении подвергшихся пыткам на территории России.