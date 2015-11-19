Самая читаемая в Норвегии онлайн-газета VerdensGang опубликовала мнение эксперта по Ближнему Востоку Хенрика Туне, который отводит основную роль Владимиру Путину в процессе урегулирования военного конфликта в Сирии. Хенрик Туне повторяет уже звучавшую ранее позицию в VerdensGang (позиция Йенса Столтенберга о целях российского присутствия в Сирии), согласно которой российские воздушные удары были в основном направлены на силы не ИГ, а на силы оппозиции сирийской официальной власти. Кроме того, военная операция позволила России отвлечь внимание мировой общественности от украинского кризиса, считает шведский эксперт Энрике Браттберг, аналитик по вопросам безопасности в институте МакКейна в Вашингтоне.

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Однако произошедшие в Париже теракты побуждают Россию и Запад договариваться, вследствие чего, по мнению Хенрика Туне, Башар Асад может под влиянием Владимира Путина постепенно передать власть в руки оппозиции, что позволит ныне подвергающимся гонениям из-за гражданской войны сирийским суннитам эффективнее бороться с ИГ. Стремление Франции сотрудничать с Россией в вопросе безопасности и борьбы с терроризмом Энрике Браттберг объясняет недостаточными усилиями со стороны США в решении сирийской проблемы.

Норвежскому читателю VerdensGang преподносит Россию в качестве агрессора, который помогает укрепиться ослабевшей сирийской власти под предлогом борьбы с терроризмом. Именно из-за несоответствия объявленных и реальных целей российского военного присутствия борьба Владимира Путина с ИГ в глазах норвежцев не выглядит столь эффективной, какой она, по мнению норвежцев, могла бы быть.

В статье VerdensGang приводится мнение, что ИГ провоцирует западные страны начать наземную операцию, что позволит выставить их в глазах местного населения оккупантами и даст возможность манипулировать общественным сознанием мусульман, находящихся в Европе.

Действительно, теракты влияют на восприятие действительности мирным населением разных стран. Эту тему развивают на норвежском телеканале NRK, говоря о страхе российского народа перед новыми терактами и удивляясь долгой реакции властей РФ в ходе установления причин крушения самолета. Кроме NRK, подобная позиция была представлена и крупнейшими норвежскими газетами: VerdensGang, Dagbladet, Aftenposten.

В самой тиражной норвежской газете Aftenposten были названы возможные причины того, почему власть РФ не торопилась признавать причастность террористов к крушению самолета, несмотря на наличие «почти полностью контролируемых СМИ», которые позволили бы властям обыграть ситуацию в свою пользу. Приводится мнение, что Россия ждала, пока будет собрана доказательная база, однако тут же говорится, что причина может заключаться в том, что за авиакатастрофой стоит сам президент РФ. Для обоснования проведения затяжных военных действий Владимиру Путину необходим враг в лице террористов на территории Сирии, пишет газета. Россия проявляет слабость и неспособность защищать жизнь своих граждан. А что может быть хуже для сильного лидера, чем проявление слабости, особенно в вопросе безопасности страны и ее населения? По мнению Aftenposten, подобные вопросы должны быть в российском сознании. Как и телеканал NRK, Aftenposten напоминает, что в России случались не раз теракты, добавляя, что неспособность их предотвратить является ошибкой Владимира Путина.