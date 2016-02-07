Мурманск, 7 февраля, 2016, 20:26 — ИА Регнум. В условиях существующих противоречий между Россией и Западом западным государствам для лоббирования своих интересов в Арктике необходимо либо договариваться с Россией, либо работать над тем, чтобы ее представители сами поддерживали проводимую Западом политику, используя малочисленные коренные народы и молодежь российского Севера, которые будут использовать свое право голоса или даже принимать важные решения от лица России в пользу западных стран.

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Президент «Саамского парламента» Норвегии Айли Кескитало, выступая на форуме «Арктические рубежи», как и другие участники, обращала внимание аудитории на необходимость сотрудничества. Она отмечала особую роль Арктического совета в решении вопросов, касающихся Заполярья. По ее мнению, глобальные изменения создают новые вызовы, с которыми общественность способна справиться сама, формируя систему с новыми лидерами. Кроме того, президент «Саамского парламента» отметила, что большая доля территории Севера является нетронутой, что является серьезным резервом для экономического развития. Однако Айли Кескитало выступает против промышленной эксплуатации региона.

О поддержке населения Арктики говорил и спецпредставитель по вопросам Арктики Госдепартамента США адмирал Роберт Папп. Он отметил особую роль Арктического совета в решении вопросов сохранения здоровья, профилактики самоубийств, повышения уровня благосостояния коренных народов Арктики. Кроме того, он подтвердил, что Арктика является одним из главных приоритетов политики США, которые в настоящее время председательствуют в Арктическом совете. По словам Роберта Паппа, США поддерживают освоение Арктики. В планах американцев постройка новых ледоколов и средств улучшенной навигации в Арктике.

Как уже отмечало ИА REGNUM, сотрудничество, о котором так много говорили докладчики, является скорее номинальным. Анализируя данные об участниках форума «Арктические рубежи», следует отметить, что Норвегия была представлена 793 участниками, Финляндия — 68, США — 55, Швеция — 32, Канада — 28, Дания — 21, другие страны — каждая меньше 20. Ряд стран, например Бельгия, от которой было зафиксировано 10 человек, представляли интересы органов ЕС или же той же самой Норвегии. Так, 4 человека представляли Европейскую комиссию и Европейскую службу внешнеполитической деятельности. А другая четверка — Европейский офис Северной Норвегии. Как сказано в Международной стратегии Финнмарка на 2015−2019 годы, Европейский офис Северной Норвегии является важной ареной для представления норвежских интересов перед странами ЕС. Основной целью деятельности офиса указано оказание содействия в усилении международной заинтересованности в губерниях Финнмарк, Тромсё и Нордланд.

Россию же представляло 73 человека, многие из которых являются студентами и молодыми учеными. Норвегия и Швеция активно работают с ними. Например, Арктический университет Норвегии совместно с российским Северным государственным медицинским университетом реализовывали и продолжают ряд совместных проектов. Среди них можно выделить проект по созданию Архангельской международной школы общественного здоровья (АМШОЗ), который был подготовлен при поддержке Программы здравоохранения Баренц-региона (Минздрав Норвегии). На данный момент над ней работают семь университетов: СГМУ, Институт общественной медицины университета Тромсё (Норвегия), Школа общественного здоровья Северных Стран (Швеция), Международная школа общественного здоровья университета Умео (Швеция), Университет Средней Швеции, Школа общественного здоровья университета Тампере (Финляндия), Национальный институт общественного здоровья (Норвегия). Указанные учреждения образуют партнерскую сеть в рамках проекта, поддерживающего АМШОЗ, и активно участвуют в деятельности школы посредством предоставления преподавателей. Так что формальная медицина всё более выступает именно в сфере её общественного применения — и вовсе не случайно Госдеп США, как было сказано, заинтересовался «профилактикой самоубийств» в Арктике.

Анне Хусебекк, ректор Арктического университета, не раз посещала научно-образовательные центры России. Например, СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России, Мурманский государственный технический университет, Мурманский морской биологический университет (ММБУ) Кольского научного центра РАН. Кстати, с конца 1980-х годов ММБУ начал работать по грантам Национального научного фонда США, МАГАТЭ, ТАСИС, ИНТАС, Баренц-секретариата с партнерами из США, Германии, Скандинавии, Франции. Кроме того, институт активно участвовал в нескольких международных проектах, реализуемых в рамках программы Программа Коларктик ИЕСППС (Инструмент Европейского Соседства, Партнерства и Приграничного Сотрудничества).

Анне Хусебекк — почетный гость Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ), который входит в международную сеть высших учебных заведений «Университет Арктики», который также был представлен делегацией на политической и научной сессиях форума «Арктические рубежи». Две заявки САФУ получили поддержку в рамках программы «Крайний Север» Норвежского центра международного сотрудничества в сфере образования (SIU). Общая сумма выделенных грантов составляет более 6 миллионов рублей на 2016−2018 годы. Первый проект «Менеджмент в сфере путешествий и туризма» направлен на развитие международной мобильности в рамках программы уровня бакалавриата, которая совместно реализуется Высшей школой экономики и управления САФУ, Университетским колледжем Харстада (Норвегия) и Университетом прикладных наук Лапландии (Финляндия). В рамках программы запланировано проведение ежегодных международных зимних и летних школ с участием туристических компаний и органов власти, ответственных за развитие туризма. В рамках второго проекта запланировано проведение международной летней школы в сфере лесопользования с участием студентов и преподавателей лесотехнического института САФУ и Университетского колледжа Норд-Тронделага. Школа состоится летом 2016 года на территории Архангельской области.

Ректор Арктического университета побывала и в Мурманском арктическом государственном университете, который так же, как и другие вышеупомянутые образовательные учреждения, имеет совместные программы с университетами Норвегии. Например, программа «Бакалавр циркумполярных исследований», представленная Университетом Нурланда, дает возможность получить второе высшее образование на бесплатной основе. По окончании учебы выпускникам вручаются диплом международного образца «Бакалавр приполярных исследований» и диплом международного сетевого Университета Арктики. Можно быть уверенным, что «циркумполярная наука» — это тот язык, который более всего поможет бакалаврам общаться с своими грантодателями в Норвегии, чем с жителями Русского Севера.