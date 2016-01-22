Норвегия сталкивается с существующим внутри страны противоречием в вопросе восприятия России и соседства с нею. Оно выражается и в заявлениях политиков, и в преподнесении информации норвежскими СМИ, и в реакции самого населения. С одной стороны, Норвегия, будучи членом НАТО, вынуждена поддерживать политику альянса, с другой же, вынуждена договариваться со своим соседом в лице России, имея общие внешнеполитические и внешнеэкономические связи, несмотря на санкции Запада против России, к которым Норвегия присоединилась.

Флаг Норвегии и её пропаганды

Итак, Норвегия опасается «российской агрессии». Об этом свидетельствуют, например, заявления в адрес России в связи с украинским кризисом (аннексия Крыма, присутствие российских войск на территории Восточной Украины, страны Прибалтики в фокусе возможных российских провокаций), деятельностью России в Арктике (в том числе и модернизация ВМФ РФ) и в Сирии (уничтожение оппозиции и мирного населения под предлогом борьбы с терроризмом). Кроме того, Норвегию беспокоят поправки в законодательство РФ, так как, по мнению норвежских СМИ, они ущемляют права человека и дают возможность силовым структурам практически свободно применять оружие против населения.

Как мы помним, норвежское руководство отказалось приехать на празднование Дня Победы в 2015 году, в то время как часть норвежского населения принимала участие в шествии Бессмертного полка, помня, какой вклад внес СССР в борьбу с фашизмом. Кроме того, на фоне постоянных сообщений норвежских СМИ о причастности российской стороны к возросшему потоку мигрантов премьер-министр Эрна Сульберг опровергает подобные обвинения в интервью газете Dagens Naeringsliv. Однако же обвинения в сторону России в ведении гибридной войны звучали с осени, а опровержение прозвучало лишь в конце декабря 2015 года. Аналогично на фоне предложений закрыть границу с Россией проходит встреча первого заместителя главы МИД РФ Владимира Титова и посла Норвегии в России Лейдульва Намтведта, в ходе которой подписывается протокол о внесении изменений в приложение к соглашению 2010 года об упрощении порядка взаимных поездок жителей приграничных территорий России и Норвегии, которое распространяет действие договора на всю территорию норвежского населенного пункта Нейден.

Уже не раз СМИ Норвегии пишут, что её руководство не всегда готово прислушаться к мнению экспертов. Например, еще до наступления зимы газета Aftenposten опубликовала статью руководителя коммуны Сер-Варангер Руна Г. Рафаэльсена, который призывал руководство страны наконец обратить внимание на проблемы в фюльке Финнмарк, связанные с миграционным кризисом, а не заниматься политическими играми. А норвежские правозащитники, с другой стороны, призывали руководство государства пересмотреть позицию по отношению к беженцам и их депортации обратно в Россию, так как она, по их мнению, не является страной, в которой может быть гарантирована защита прав и безопасность как беженцев, так и самих граждан. Они предлагали гарантировать права и безопасность беженцев на территории Норвегии.

Как сообщает BBC, попытки местных правозащитников остановить выдворение мигрантов обращениями в Комиссариат ООН по беженцам и Европейский суд по правам человека остались тщетными. В письме правозащитников в Управление комиссариата ООН по делам беженцев сообщается: «Очень небольшое число лиц получает статус беженца в России, и есть множество примеров того, что людей выдают или выдворяют из России в страны, где неизбежен риск пыток или другого бесчеловечного обращения. Существуют примеры того, что российские власти возвращают людей в разоренную войной Сирию».

Пока температура воздуха в районе границы Норвегии и России составляет около минус 30 градусов по Цельсию, сами беженцы пытаются бороться не с холодом, а за свои права и, как сообщала телекомпания NRK, объявили голодовку в знак протеста против запланированной депортации. О ней стало известно в связи с договоренностью стран о том, что прибывших на велосипедах мигрантов Норвегия будет возвращать в Россию на автобусах (сообщается, что с осени количество прибывших из России составляет более 5 тысяч человек, большинство из которых власти Норвегии планируют вернуть обратно). Беженец Рами Хаддад рассказал телекомпании NRK об обещанном мигрантам собеседовании с представителями управления по делам мигрантов, но с беженцами так никто и не встретился. «Мы не получили никакой информации», — сказал Хаддад. В знак протеста он вместе с другими беженцами начал голодовку, в которой, по словам Хаддада, принимают участие и взрослые, и дети.

Однако голодовка, как и призывы правозащитников, не принесла результатов. Телеканал TV2 19 января сообщал о первом отправившемся к российской границе автобусе с беженцами, которым было отказано в убежище на территории Норвегии. Как отмечают журналисты норвежского телеканала, в автобусе находилось от 15 до 20 человек, лишь 8 из которых добровольно согласились ехать в Россию. Они также указали на то, что в автобусе отсутствовали семьи с детьми. Представитель организации, защищающей права беженцев, под двусмысленным названием «Refugees Welcome to Arctic» («Беженцы, добро пожаловать в Арктику»), Эрик Нильсен недоволен ситуацией: «Мы слышали, что их отправят в Мурманск, где температура воздуха сейчас минус 37 градусов». Кроме того, согласно Svenska Dagbladet, правозащитник сравнивает нынешнюю депортацию беженцев с депортацией евреев, не уточняя, правда, депортацией евреев когда, куда и из какой страны. Видимо, с депортацией евреев из Норвегии, оккупированной нацистской Германией, но не уточняет, кто именно оккупировал Норвегию сейчас.

Пока формируются и вывешиваются новые списки пассажиров автобусов, мигранты устраивают побеги из мест своего временного пребывания, не боясь арктического холода. Как сообщает телерадиокомпания NRK, норвежские полицейские задержали семью сирийских беженцев с тремя детьми, которых попытались вывезти из лагеря в фюльке Финнмарк представители организации «Беженцы, добро пожаловать в Арктику».

Норвежские правозащитники и парламентская оппозиция, как сообщает VGNett, критикуют Россию: «В России 143 миллиона жителей, и только 816 имеют статус беженцев. В России беженцев встречают коррупция, отсутствие прав человека, им не оказывают практически никакой поддержки — ни правовой, ни материальной». Власти же Норвегии, которые долго критиковали Россию за агрессию и обсуждали способы защиты от «врага», сейчас возвращают просителей убежища обратно в страну, где, согласно сформированному образу местных СМИ, живут люди с низким уровнем жизни, политической культуры, которые, слепо следуя за Владимиром Путиным (на руках которого, по мнению Aftenposten, кровь своих же граждан, убитых в ходе террористических операций), готовы восстанавливать и объединять территорию СССР. Кроме того, Россия представляется страной, где растущая безработица и урезание заработных плат не мешают продолжать выделять большое количество бюджета на военные расходы, в том числе и на модернизацию Северного флота.

Теперь Норвегия либо перестала видеть в России страну, опасную для жизни, или же равнодушно относится к судьбе высылаемых мигрантов. Судя по отказу помочь Швеции в размещении беженцев, Норвегия и её пропаганда действительно цинично манипулируют сознанием своих граждан и жизнями беженцев, изгоняя их в «опасную» Россию.