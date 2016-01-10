



Флаг Норвегии

Норвежские эксперты обсуждают необходимость укрепления обороны страны в связи с нарастающей «российской угрозой». Норвежский телеканал TV2 NORGE сообщает, что такие дискуссии связаны с явной демонстрацией военной силы России вблизи границ с Норвегией. Более того, по мнению группы экспертов по обороне, норвежскому руководству необходимо выделить на эти нужды около двух миллиардов крон. Актуальной задачей, стоящей перед Норвегией, обозначается усовершенствование вооруженных сил. Эксперты уверены, что демонстрация осведомленности, решительности и самостоятельности Норвегии в вопросе защиты собственных границ и суверенитета может привлечь другие страны для поддержки противостояния «российской агрессии».

Таким образом, ведущие эксперты Норвегии по политике обороны и безопасности, предоставляя отчет министру обороны Ине Эриксен Серей, призывают руководство увеличить бюджетные расходы на военную сферу в условиях сокращения рабочих мест и увеличения уровня безработицы. Напомним, что Ине Эриксен Серей заявляла об ухудшении отношений между Норвегией и Россией в связи с «возрастающей агрессией» со стороны Москвы, которая связана, на взгляд норвежской стороны, не только с украинским кризисом, но и с активизацией деятельности России в Арктическом регионе.

Помимо TV2 NORGE, тема вооружения и выделения на него государственного бюджета РФ беспокоит и Barents Observer. Открытая служба новостей Баренц-секретариата опубликовала статью, в которой описываются последние разработки военного кораблестроения, взятые на вооружение в состав ВМВ РФ или планируемые войти в состав флота. Вероятно, столь пристальное внимание связано именно с опасениями в «проявлении агрессии» со стороны России. Тем более нельзя забывать о новой военно-морской доктрине России, согласно которой важнейшими направлениями стали Арктика и Атлантика.

Норвежский журналист отмечает, что новые суда отличаются от своих предшественников и являются новейшими качественными разработками за все постсоветское время. Тем самым он признает возрождение и развитие военной промышленности России. Кроме того, он говорит о продолжении увеличения военных расходов России. Однако на фоне предыдущих новостных сообщений BarentsObserver о рецессии российской экономики из-за падения цен на нефть подобные заявления создают образ России, руководство которой осознанно идет на сокращение рабочих мест и заработной платы, параллельно выделяя бюджет на разработку и выпуск военной продукции. Призывы экспертной группы по политике обороны и безопасности Норвегии равны тому же, что норвежские СМИ осуждают в России. Кроме того, норвежская экономика сейчас столкнулась с проблемой обеспечения жизни постоянно прибывающих беженцев с юга.

Так что же устрашает норвежских военных экспертов? В Barents Observer говорится о судне «Академик Ковалев», которое в декабре 2015-го официально вошло в состав Северного флота РФ. Морской транспорт вооружения (МТВ) «Академик Ковалёв» проекта 20 180ТВ был построен в Центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске. Отмечается, что «Академик Ковалев» способен перевозить до 8 баллистических ракет «Булава».

Далее сообщается о передаче ВМФ РФ судна «Игорь Белоусов», которое было заложено 24 декабря 2005 года на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Спасательное океаническое судно (проект 21 300С), длина которого, сообщает норвежский журналист со ссылкой на сайт Министерства обороны РФ, составляет 98 метров (однако, по официальным данным, — 107,3 метра), а водоизмещение — 5000 тонн, «предназначено для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли». Отмечается, что судно обладает площадкой для вертолетов, а также декомпрессионным комплексом для 60 спасенных подводников.

Кроме того, в Barents Observer не забывают отметить и российское судно «Янтарь». В статье указывается, что Россия настаивает на том, что судно «Янтарь» предназначено для проведения океанографических исследований. Тем не менее, как пишет норвежская сторона, американские спецслужбы настаивают на том, что корабль является шпионским. Напомним, что в сентябре Пентагон заподозрил российский корабль «Янтарь» в слежке за подлодками США, после чего уже в октябре подобные опасения звучали со стороны Норвегии. Тогда норвежские СМИ, цитируя СМИ США, говорили, что с судна «Янтарь» могут быть перерезаны подводные коммуникационные кабели.

В июле ВМФ РФ пополнился еще одни судном «Юрий Иванов», о котором также сообщает норвежский журналист. Судно связи проекта 18 280, заложенное на «Северной верфи» 27 декабря 2004 года и спущенное на воду 30 сентября 2013 года, обладает следующими характеристиками: водоизмещение — 4000 тонн, длина — 95 метров, ширина — 16 метров, экипаж — 120 человек. Отмечается наличие новейшего оборудования, способного получать разведданные. Напомним, что судно «Юрий Иванов» немецкие СМИ назвали «суперкораблем» Путина. В день ВМФ России в Калининграде президент РФ присутствовал при передаче судна флоту. Иностранными экспертами и журналистами отмечается способность корабля обнаруживать и выполнять преследование американских кораблей, являющихся частью противоракетного щита США.

В 2016 году в составе Северного флота Норвегия ожидает увидеть и судно проекта 22 350 «Адмирал Горшков». Сообщается, что оно является самым большим судном, построенным за последние два десятилетия. Еще четыре подобных корабля строятся на «Северной верфи».

Помимо спасательных, исследовательских кораблей и судов связи BarentsObserver интересуют новые ледоколы, четыре из которых планируется включить в состав Северного флота. Один из них, дизель-электрический «Илья Муромец», будет готов уже в 2017 году. Работы над ним начались в апреле 2015 года. Судно способно преодолевать ледяной панцирь в 1 метр толщиной, а дальность его плавания значительно перекрывает общую протяженность Северного морского пути (от Карских Ворот до залива Провидения — около 5600 км).

Не забыли норвежцы рассказать читателям и о российских подводных лодках. Например, в декабре 2015 года для ВМФ РФ на «Севмаше» бал заложен атомный подводный крейсер «Император Александр III», который стал седьмой АПЛ проекта «Борей». Сообщается, что еще над тремя подобными лодками ведется работа. Кроме того, говорится и о лодках проекта «Ясень». В частности, Barents Observer привлекает внимание читателей информацией о многоцелевой АПЛ с крылатыми ракетами 4-го поколения «Северодвинск», которая была введена в эксплуатацию в 2013 году (17 июня 2014 года принята на вооружение и приписана к «противоавианосной» 10-й дивизии подлодок Северного флота). Также написано и о АПЛ «Казань», которая, как ожидается норвежской стороной, будет готова в 2016 году. Речь идет и о других находящихся на разных степенях готовности АПЛ проекта «Ясень».

Очевидно, что норвежскую сторону пугают строительство, модернизация и реконструкция российского флота. В 2015 году в ряды Северного флота вернулись «Гепард», «Подмосковье» и «Псков». В 2018 году после реконструкции будет готов крейсер «Адмирал Нахимов». Конечно, интерес норвежского журналиста вызвали и корабли береговой охраны, предназначенные для работы в Арктике.

В заключение приводится цитата из интервью «Российской газете» заместителя руководителя Пограничной службы ФСБ — руководителя департамента береговой охраны адмирала Юрия Алексеева: «Такого целевого массового строительства пограничных кораблей и катеров не было даже во время Советского Союза», что еще раз делает акцент на модернизации ВМФ РФ, что для Норвегии, видимо, приравнивается к проявлению агрессии.