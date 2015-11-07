



wikidoc.org Улыбка фальшивой норвежской дружбы

В 1984 году в Америке был показан боевик «Красный рассвет» о вторжении советских войск на территорию США. В 2012 году вышел ремейк этой картины (в России выходил под названием «Неуловимые»), где вторжение организовала уже Северная Корея…

Теперь же не так давно внимание общественности привлек показ сериала «Оккупированные» на норвежском канале TV2. По сообщению норвежского издания NRK, первый эпизод «Оккупированных» посмотрело 633 тыс. человек, что составляет около 13% населения Норвегии. При этом, доля смотревших сериал среди телезрителей в возрасте 20−49 лет составила 53,4%.

Сериал, к слову сказать, самый дорогой в истории страны (около $10 млн), повествует о том, как Россия по поручению ЕС и согласованию с его руководством захватывает Норвегию с целью взять под контроль месторождения нефти. Россия представляется как агрессивная недемократическая страна с высокоэффективно работающими спецслужбами.

Изначально «Оккупированных» должен был снимать государственный телеканал Норвегии NRK, однако позже он отказался от сериала. Естественно, потянуть такой блокбастер в одиночку негосударственный норвежский канал TV2 не смог — к производству «Оккупированных» подключилась шведская компания Yellow Bird.

Хоть создатели сериала и говорят об отсутствии намека на нынешнюю ситуацию в мире, ссылаясь на 2008 год (хотя, как мы помним, тогда произошёл российско-грузинский конфликт), когда норвежский писатель Несбё работал над сценарием, занимателен тот факт, что продукт кинематографа показывают именно в тот момент, когда уровень недоверия и скепсиса со стороны европейской общественности к России достигает максимальных точек. Кстати, в окончательный вариант вошли лишь отдельные идеи писателя, а авторами финальной версии стали сценарист Карианна Лунд и режиссер Эрик Шёлдбьерг.

Российское посольство выражало сожаление в связи с выбором такой темы для сериала в год 70-летия Победы. А еще в 2013 году историк Бьёрн Дитлеф Нистад из университета Осло в интервью Русской службе ВВС заявил, что сериал оскорбит жителей северных областей Норвегии, освобожденных СССР.

Однако если оторваться от фантазий и вернуться в реальность, мировому сообществу внимание следует сосредоточить на противостоянии террористам ИГ, решении миграционного вопроса, урегулировании экономических проблем, возникших, в том числе, и из-за введения санкций. Напомним, что угроза исходит от представителей ИГ по отношению ко всем государствам и проживающему на их территории мирному населению. Кроме того, опасная для жизни и нестабильная обстановка в Сирии и близлежащих к стране регионах стала мощным толчком к усложнению миграционных процессов в мире, в особенности, Европе. Однако, вместо заявлений о необходимости проведения совместных военных операций в Сирии с целью ликвидировать террористическую угрозу со стороны боевиков ИГ, от представителей руководства Норвегии и НАТО звучат обвинения, которые публикуются в статьях самой читаемой онлайн газете VerdensGang, против России в бомбардировке сил сирийской оппозиции, не имеющей отношения к бандформированиям ИГ, и, вследствие очередного военного вмешательства, в масштабном переселении беженцев.

В ходе освещения украинского кризиса СМИ Норвегии перед местным населением Россия предстает как вполне варварское государство, руководитель которого в силу имперских амбиций принял решение восстановить территории бывшего СССР, считая его распад трагедией. Россияне же, в свою очередь, — как запуганная людская масса с низким уровнем политической культуры, а, следовательно, крайне поддающаяся пропаганде. Таким образом, население европейских стран, в особенности, живущее по соседству с Россией, оправдывает экономическую политику руководства своего государства по отношению к «стране-агрессору», а также отчасти разделяет решение наращивать военную мощь НАТО вблизи границ с Россией в целях обеспечения безопасности суверенных территорий, и, проживающих на них, жизней граждан. Сюжет сериала «Оккупированные», при таком контексте, начинает претендовать на право считаться норвежским населением вполне способным на реализацию в жизни.

Наряду с продолжающейся жесткой критикой со стороны руководства и СМИ Норвегии по отношению к России, существует, безусловно, не столь категоричная оценка происходящих в мире событий и российской реакции на них. Так, в газете VerdensGang проводится анализ причин, по которым вмешательство России в сирийский вопрос не выглядит безосновательным. Автор статьи пишет о том, что исторически хорошие отношения с местными властями гарантируют обеспечение долгосрочных интересов на Ближнем Востоке и предоставляют доступ к ключевым базам в регионе. Кроме того, Россия заинтересована в ослаблении джихадистов, помня о военных действиях в Чечне. Ведь в регионе проживает большое количество мусульман, которое может поддаться вербовке со стороны членов ИГ, что приведет к подрывной деятельности и к росту сепаратистских настроений.

Здесь уместно будет упомянуть о видеообращении террористов, которое опубликовала газета VerdensGang, где они обещали устроить России «второй Афганистан». Более того, по мнению норвежского журналиста, Россия заинтересована в формировании нового образа и статуса на международной арене, так как их значение было крайне преуменьшено Западом в силу несогласия и осуждения проводимой Владимиром Путиным политики по отношению к Украине и Крыму. Отмечается, что Россия может проявить себя «страной, которой удалось показать мускулы и ослабить ИГ в военном плане — сделать то, в чем другие страны проявили себя как нерешительные и неготовые на совместные усилия, Владимир Путин восстановит свой авторитет, испорченный в последние годы».

Признается тот факт, что урегулирование проблемного вопроса в Сирии невозможно без сотрудничества с Россией. Приводятся в пример Италия, Греция, Германия, однако делается это с примечанием: в частности, в Германии сторонники данного подхода не находят поддержки у Ангелы Меркель. Кроме того, приводятся слова представителя норвежской Партии прогресса Кристиана Тюбринг-Гьедде о том, что необходимо отойти от риторики времен холодной войны в отношении России и поддержать попытку Владимира Путина разбить ИГ. Подобные идеи, как пишет автор VerdensGang, последовали, в том числе, после речи Дональда Трампа, в которой он, подчеркивая вклад российской стороны в борьбе с ИГ, критикует действия нынешнего Президента США, Барака Обамы, на Ближнем Востоке, в частности, в Ливии, Ираке и, наконец, Сирии. Кандидат в Президенты США говорит о том, что поддерживаемая Америкой оппозиция может быть опаснее для сирийского населения, нежели Башар Асад.